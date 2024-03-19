"Kürt Z kuşağının oyu Ekrem İmamoğlu’na"

Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü sosyolog Azad Barış, sandık başına gitmeye üç hafta kala, yerel seçimlerin politik ağırlık merkezini oluşturan İstanbul'da "Kürt Z kuşağı[nın] oyunu İmamoğlu'na verece[ğini]" açıkladı.

🔴"Yaptığımız araştırmalar çok net" diyerek duyurdu! İşte o İstanbul analizi:



➡️Kürt Z kuşağı oyunu İmamoğlu'na verecek



➡️Kürt dindarların İmamoğlu'na ön yargısı yok



➡️İstanbul'da DEM Partililerin yüzde 70'i ve AK Partilerin yüzde 30'u İmamoğlu'nu istiyor — dokuz8haber (@dokuz8haber) March 18, 2024

Spectrum House yöneticisi Barış, Dokuz8 Haber'e verdiği söyleşide Kürt Z kuşağının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde "evrensel değerler merkezine en yakın kim duruyorsa", oylarını ona vereceklerini dile getirdi.

Azad Barış: "Ağırlıklı ekseriyetin

İmamoğlu'na vereceğini düşünüyorum" "Kürt Z kuşağı, kendi kültüründen utanmıyor ve baskıya karşı da bir şekilde direnç gösteriyor. Gitarını alıp sokakta Çevraşam şarkısını çalabiliyorlar. Bu nedenle yerel dinamiklerden hareketle aslında evrensel değerler merkezine en yakın kim duruyorsa, oyunu ona verecekler. Ağırlıklı ekseriyetin İmamoğlu'na vereceğini düşünüyorum, çünkü DEM’in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor”

"İstanbul Kürtleri 2028'e yönelik oy kullanacak"

İstanbul seçimlerinin Kürtler için yerel meseleleri aşan bir seçim olarak görüldüğünü vurgulayan Azad Barış, “İstanbul Kürtleri [seçimlere] hangi kaygılarla gidecek?" sorusunun yanıtını arayarak "Tabii ki, kentin problemlerinden hareketle bunu yapacaklar." diyor.

"İlk etapta, ulaşım, ekonomi, kentsel dönüşüm ve diğer bütün insanları ilgilendiren sorunlar gibi meseleler ön planda. Ancak bunları aşan bir boyut var. Kürtlerin, tabii ki herkes gibi barışa ihtiyacı var, ancak Kürt meselesinin çözülmesi, bu sorunun ortadan kaldırılması ve toplumsal barışın sağlanması için bütün Kürtlerin beklentileri var. Dolayısıyla, İstanbul seçimleri sadece yerel bir seçim olarak değil, yerel meseleleri aşan bir seçim olarak görülüyor. İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır mantığıyla hareket ederek, 2028'e yönelik oy vereceğini düşünüyorum.”

"Kürt dindarların İmamoğlu'na

yönelik önyargısı yok"

Araştırmalarına göre "İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nun 4 puan önde [gittiğini]" açıklayan Barış, "Daha önce yaptı[kları] spesifik çalışmalar[ın] da [gösterdiği gibi] İmamoğlu'na karşı Kürt dindarların bir ön yargısı olduğunu düşün[mediğini]"

"AKP seçmeninin üçte biri kenti

İmamoğlu'nun yönetmesini istiyor"

Dokuz8 Haber'in sorularını yanıtlayan Azad Barış, "Elde ettiğimiz verilere göre, çok net bir şekilde belirlenen bir durum var: AK Parti seçmenlerinin yaklaşık olarak üçte biri İmamoğlu'nun kenti bireysel olarak yönetmesini istiyor, ancak bu isteğe rağmen oy vermiyorlar." diyor.

"DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i kenti

İmamoğlu'nun yönetmesini tercih ediyor"

Barış buna karşılık "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'inin kenti İmamoğlu'nun yönetmesini tercih [ettiklerini]" söylüyor. "Bu tercihin sebebi[ni]" de "İmamoğlu'nun elde ettiği başarıların olumlu etkilerinin farkında olmaları[na]" bağlıyor.

AKP'nin Kürt oylarında gerileme

Barış, kayyum uygulamaları ve güvenlikçi politikalar nedeniyle AKP'nin Kürt seçmenler açısından gerilediğini belirtiyor. Daha önce yüzde 25'lerde olan oy oranının şimdi yüzde 16'lara kadar düştüğünü, özellikle batı illerinde bu düşüşün belirgin olduğunu vurguluyor.



(AEK)