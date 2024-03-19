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Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 20:32
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2024 21:55
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"SPECTRUM HOUSE" ARAŞTIRMASI

"Kürt Z kuşağının oyu Ekrem İmamoğlu’na"

Kürtlerin siyasal eğilimlerine odaklı kamuoyu araştırma kuruluşu Spectrum House, İstanbul'da Kürt seçmenlerin yüzde 70'inin oylarını İmamoğlu'na vereceklerini saptadı. Kuruluşun yöneticisi Barış, "Kürt Z kuşağı"nın tercihlerini İmamoğlu'nun "evrensel değerlere yakın duruşu"yla ilişkilendiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Kürt Z kuşağının oyu Ekrem İmamoğlu’na"
İmamoğlu Kapalıçarşı'da genç kadınlarla selfie çekiminde/Sözcü

Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü sosyolog Azad Barış, sandık başına gitmeye  üç hafta kala, yerel seçimlerin politik ağırlık merkezini oluşturan İstanbul'da "Kürt Z kuşağı[nın] oyunu İmamoğlu'na verece[ğini]" açıkladı.

Spectrum House yöneticisi Barış, Dokuz8 Haber'e verdiği söyleşide Kürt Z kuşağının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde "evrensel değerler merkezine en yakın kim duruyorsa", oylarını ona vereceklerini dile getirdi. 

Azad Barış: "Ağırlıklı ekseriyetin
İmamoğlu'na vereceğini düşünüyorum"

"Kürt Z kuşağı, kendi kültüründen utanmıyor ve baskıya karşı da bir şekilde direnç gösteriyor. Gitarını alıp sokakta Çevraşam şarkısını çalabiliyorlar. Bu nedenle yerel dinamiklerden hareketle aslında evrensel değerler merkezine en yakın kim duruyorsa, oyunu ona verecekler. Ağırlıklı ekseriyetin İmamoğlu'na vereceğini düşünüyorum, çünkü DEM’in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor” 

"İstanbul Kürtleri 2028'e yönelik oy kullanacak"

İstanbul seçimlerinin Kürtler için yerel meseleleri aşan bir seçim olarak görüldüğünü vurgulayan Azad Barış, “İstanbul Kürtleri [seçimlere] hangi kaygılarla gidecek?" sorusunun yanıtını arayarak "Tabii ki, kentin problemlerinden hareketle bunu yapacaklar." diyor. 

"İlk etapta, ulaşım, ekonomi, kentsel dönüşüm ve diğer bütün insanları ilgilendiren sorunlar gibi meseleler ön planda. Ancak bunları aşan bir boyut var. Kürtlerin, tabii ki herkes gibi barışa ihtiyacı var, ancak Kürt meselesinin çözülmesi, bu sorunun ortadan kaldırılması ve toplumsal barışın sağlanması için bütün Kürtlerin beklentileri var. Dolayısıyla, İstanbul seçimleri sadece yerel bir seçim olarak değil, yerel meseleleri aşan bir seçim olarak görülüyor. İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır mantığıyla hareket ederek, 2028'e yönelik oy vereceğini düşünüyorum.”

"Kürt dindarların İmamoğlu'na
yönelik önyargısı yok"

Araştırmalarına göre "İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nun 4 puan önde [gittiğini]" açıklayan Barış, "Daha önce yaptı[kları] spesifik çalışmalar[ın] da [gösterdiği gibi] İmamoğlu'na karşı Kürt dindarların bir ön yargısı olduğunu düşün[mediğini]"

"AKP seçmeninin üçte biri kenti 
İmamoğlu'nun yönetmesini istiyor"

Dokuz8 Haber'in sorularını yanıtlayan Azad Barış, "Elde ettiğimiz verilere göre, çok net bir şekilde belirlenen bir durum var: AK Parti seçmenlerinin yaklaşık olarak üçte biri İmamoğlu'nun kenti bireysel olarak yönetmesini istiyor, ancak bu isteğe rağmen oy vermiyorlar." diyor.

"DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i kenti
İmamoğlu'nun yönetmesini tercih ediyor"

Barış buna karşılık "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'inin kenti İmamoğlu'nun yönetmesini tercih [ettiklerini]" söylüyor. "Bu tercihin sebebi[ni]" de "İmamoğlu'nun elde ettiği başarıların olumlu etkilerinin farkında olmaları[na]" bağlıyor. 

AKP'nin Kürt oylarında gerileme

Barış, kayyum uygulamaları ve güvenlikçi politikalar nedeniyle AKP'nin Kürt seçmenler açısından gerilediğini belirtiyor. Daha önce yüzde 25'lerde olan oy oranının şimdi yüzde 16'lara kadar düştüğünü, özellikle batı illerinde bu düşüşün belirgin olduğunu vurguluyor. 

(AEK)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Spectrum House Araştırma Merkezi Kürt oyları
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