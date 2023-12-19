Kürt Yayıncılar İnisiyatifi'nden Berken Bereh açıklaması

Kürt Yayıncılar İnisiyatifi, Diyarbakır 10. Kitap Fuarı’nın ilk gününde (16 Aralık) konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin saatinin ertelenmesini ve ardından salonda bir sonraki etkinliğin başlatılmasını protesto eden Kürt Şair Berken Bereh'e ilişkin dün (18 Aralık) yazılı açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan Kürt yayıncı Azad Zal, açılış merasiminin yoğunluktan kaynaklı 50 dakika gecikmeli olarak başladığını ve bu nedenle söyleşi, panel, imza etkinliğinin yapıldığı bir salonda da gecikmeler yaşandığını belirterek, "Kürt Şair Berken Bereh’in programı da maalesef bu nedenle aksadı. Kürt Şair Berken Bereh ve Sosyolog İsmail Beşikçi’nin fuar programlarının zamanlamasında çakışma oluştu" dedi.

10. DİYARBAKIR KİTAP FUARI Berken Bereh fuar organizatörlerini protesto etti

Fuar Koordinasyon Kurulu üyelerinin Bereh’le konuştuğunu ve etkinliği için yeni bir alan oluşturulduğunu belirten Zal, şunları kaydetti:

"Daha önce bir saat olarak planlanan söyleşi etkinliğinin süresi kendilerine bırakılmak üzere yaklaşık iki saat sürdü. Programın akabinde şairimiz fuar VIP alanında misafir edilerek yaşanan gecikmeden kaynaklı olarak durum kendisine gecikme sebepleriyle birlikte tekrar aktarılmış ve affına sığınılmış, karşılıklı iyi niyet beyanları ifade edilmiş ve şairimiz Fuar Koordinasyon Kurulu Üyeleri tarafından yolcu edilmiştir."

"Bazı yorumların hakikatle ilgisi bulunmamaktadır"

Şair Bereh’in gecikme anındaki ‘serzenişleri’nin sosyal medyada genel akıştan ve gerekçelerinden bağımsız bir şekilde aktarıldığını savunan Zal, “Yapılan bazı yorumların hakikatle ilgisi bulunmamaktadır. Oysaki amaç hâsıl olmuş, şairimiz programını gerçekleştirmiştir” dedi.

Zal ayrıca, “Böylesi büyük bir organizasyonda iki programın çakışmasını ‘Kürt diline hakaret’ olarak yansıtmak başta fuar organizasyonuna emek verenlerin emeğine hakarettir. Bu konuda hassasiyeti bilinen Kürt yayıncılara da hakarettir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır 10. Kitap Fuarı’nda Kürt şair Berken Bereh’in konuşmacı olduğu “Berken Bereh Şiiri ve Serbest Şiirdeki Yeri” başlıklı söyleşi, aynı salonda yapılan Bülent Arınç söyleşisi nedeniyle önce bir saat ertelenmiş, ardından Bereh’ten sonraki etkinlik başlatılmıştı.

Gecikmeli olarak saat 17.00’da programının başlayacağı salona gittiğinde, İsmail Beşikçi Vakfı’nın programının başlayacağını fark eden Berken, “Bimre koledarî” (Kahrolsun kölelik) diyerek salonu terk etmişti. Salondan çıkarken İsmail Beşikçi’ye de "Tepkim sana değil" diyen Bereh'in salonu terk etmesine salonda bulunan çok sayıda okur da salondan çıkarak destek olmuştu.

Eylül Fuarcılık yetkilisi Remzi Çayır’ın “Programınız iptal edildi” demesi üzerine Bereh, fuar organizatörlerini protesto ederek “Bu bana değil, Kürtçeye saygısızlık” demişti.

Tartışmaların ardından Bereh’in programı başka bir alanda, çok sayıda okurun katılımıyla gerçekleşmişti.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan şair Berken Bereh “Konuştuk, çözdük ama umarım bu davranışları bilinçli yapılmış ve devam edecek bir şey değildir” demişti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de Kürtçe X hesabından yaptığı açıklamada, "Şair Berken Bereh şahsında Kürtçeye saygısızlık yapıldığını" ve Bereh'in yanında olduklarını yazmıştı. (BA)