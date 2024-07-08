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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 21:47
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 23:04
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IRKÇI ŞARKIYI SÖYLEMEDİ; ÖLDÜRÜLDÜ

Kürt sokak sanatçısı Aymaz'ın katili ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Kürt müzisyen Cihan Aymaz 2 Mayıs 2023'te İstanbul, Kadıköy İskelesi'nde "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çalıp söylemeyi reddettiği için, katil Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanmış ve denize itilmişti. Anadolu 22. Ağır Ceza, Caymaz'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kürt sokak sanatçısı Aymaz'ın katili ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
Cihan Aymaz (sağ başta) Kadıköy sahilde müzisyen arkadaşlarıyla (Hakkari Objektif Haber)

Kürt müzisyen Cihan Aymaz’ı İstanbul, Kadıköy’de sokakta müzik yaptığı sırada katleden Mehmet Caymaz'a, yargılandığı mahkeme son duruşmada müebbet hapis cezası verdi. 

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, "Cihan Aymaz, Kadıköy sahilde çalgı çalıp şarkı söylerken, kendisine yaklaşan Mehmet Caymaz adındaki kişi 'Ölürüm Türkiyem' adlı sarkıyı söylemesini istemiş, uzun zamandır Kadıköy'de sokak sanatçısı olan ve genellikle Kürtçe şarkılar söyleyen Cihan Aymaz, bu şarkıyı söylemeyi reddedince, Caymaz'ın saldırısına uğramıştı. Katil cebinde hazır bulundurduğu bıçağı çıkarıp kalbine saplayarak sanatçıyı öldürmüştü."

"İktidar sahneleri kendilerine kapattığı sanatçıları ırkçıların hedefi haline getiriyor"
KADIKÖY'DE IRKÇI CİNAYET PROTESTOSU
"İktidar sahneleri kendilerine kapattığı sanatçıları ırkçıların hedefi haline getiriyor"
3 Mayıs 2023

Cihan Aymaz’ın öldürülmesi davası İstanbul, Anadolu Adliyesi 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyordu. Mehmet Caymaz hakkında İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame mahkemece 31 Ekim 2023'te kabul edilmişti. İddianamede, görgü tanıklarının anlatımlarına uygun olarak katilin "Cihan Aymaz  2 Mayıs'ta Kadıköy İskelesi'nde müzik yaptığı [sırada], bağırarak şarkı çalmasını istediği maktulü, bıçakla tehdit ettiği" ve "hedef aldığı maktulü bıçakla yaraladığı", "Aymaz'ın denize düştüğü" ve daha sonra hayatını kaybettiği  aktarılmıştı.

Karar duruşması

MA'nın haberine göre, duruşmaya, "kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Caymaz ve avukatı ile Aymaz ailesinin avukatı katıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar da duruşmayı takip etti. 

Savcı, duruşmada önceki celsede verdiği mütalaayı tekrarlayarak, sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, iddianamede ileri sürüldüğü şekilde "kasten öldürme" suçundan tutuklu sanık Caymaz hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti.

(AEK)

Cihan Aymaz sokak sanatçıları kürt müziği Cinayet
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