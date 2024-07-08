Kürt sokak sanatçısı Aymaz'ın katili ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Kürt müzisyen Cihan Aymaz’ı İstanbul, Kadıköy’de sokakta müzik yaptığı sırada katleden Mehmet Caymaz'a, yargılandığı mahkeme son duruşmada müebbet hapis cezası verdi.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, "Cihan Aymaz, Kadıköy sahilde çalgı çalıp şarkı söylerken, kendisine yaklaşan Mehmet Caymaz adındaki kişi 'Ölürüm Türkiyem' adlı sarkıyı söylemesini istemiş, uzun zamandır Kadıköy'de sokak sanatçısı olan ve genellikle Kürtçe şarkılar söyleyen Cihan Aymaz, bu şarkıyı söylemeyi reddedince, Caymaz'ın saldırısına uğramıştı. Katil cebinde hazır bulundurduğu bıçağı çıkarıp kalbine saplayarak sanatçıyı öldürmüştü."

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Cihan Aymaz’ın öldürülmesi davası İstanbul, Anadolu Adliyesi 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyordu. Mehmet Caymaz hakkında İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame mahkemece 31 Ekim 2023'te kabul edilmişti. İddianamede, görgü tanıklarının anlatımlarına uygun olarak katilin "Cihan Aymaz 2 Mayıs'ta Kadıköy İskelesi'nde müzik yaptığı [sırada], bağırarak şarkı çalmasını istediği maktulü, bıçakla tehdit ettiği" ve "hedef aldığı maktulü bıçakla yaraladığı", "Aymaz'ın denize düştüğü" ve daha sonra hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Karar duruşması

MA'nın haberine göre, duruşmaya, "kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Caymaz ve avukatı ile Aymaz ailesinin avukatı katıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar da duruşmayı takip etti.

Savcı, duruşmada önceki celsede verdiği mütalaayı tekrarlayarak, sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, iddianamede ileri sürüldüğü şekilde "kasten öldürme" suçundan tutuklu sanık Caymaz hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti.

(AEK)