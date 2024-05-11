Kürt siyasetçi Sara Kaya tahliye edildi

Mardin Nusaybin'de 13 Ocak 2017'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine konan ve yerine kayyım atanan Nusaybin Belediyesi eski Eş Başkanı Sara Kaya, 9 Mayıs'ta tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, tahliye sonrası Memleketi Nusaybin ilçesine dönen Kaya'yı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve DEM Parti İl, ilçe örgütlerinin yanı sıra DEM Partili milletvekilleri ile belediye eşbaşkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi karşıladı.

Kaya daha sonra, heyet ile beraber DEM Parti Nusaybin İlçe Örgütü binası önüne geçti. Burada partililer ile bir araya gelen Kaya, beraber beyaz güvercinler uçurdu.

"Onlar da tek tek çıkacak"

İlçe binası önünde kendisini karşılayanlara seslenen Kaya, Nusaybin halkı ile birlikte direndiklerini, amaçlarının barış ve özgürlük olduğunu dile getirdi ve şöyle dedi:

“Biz bunu istedik ama büyük bir savaş yaşandı. Nusaybin her dönem direnişin ve kadınların şehridir. Bugün yine direniyor. Ben tutuklandıktan sonra da arkadaşlarımız tutuklanmaya devam etti. Değişen bir şey olmadı. Bugün buradayım. Sizlere direnen kadınların selamını getirdim. Gülnaz ananın selamını, takipçisi olduğumuz kadınların selamlarını getirdim. Onlar da tek tek çıkacaklar. Bugün onların içerde olmasından dolayı üzgünüz. Ama onlar da çıkacak."

Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya Tahliye Edildi

(EMK)