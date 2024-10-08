Kürt sanatçılar Helim Ömerî ve Azad Bedran gözaltına alındı

Kürt sanatçılar Helim Arslan (Omerî) ve Azad Bedran Kızılkar, sabah saatlerinde Diyarbakır’da gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Arslan evinde, Kızılkar ise havaalanında gözaltına alındı.

Sanatçıların gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, emniyete götürüldükleri bilgisi edinildi.

"Kürt müziği susturulamaz"

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) iki sanatçının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gözaltıyı, AKP iktidarın Kürt kültürü ve sanatına yönelik tahammülsüzlüğü olarak nitelendirdi:

"Kürt sanatçılar Azad Bedran ve Helîm Omerî’nin evlerine yapılan baskınlar ve gözaltılar, Kürt müziği ve sanatının icra edilmesine ve yaşatılmasına yönelik bir saldırıdır. Bu baskılar, Kürt kültürünü ve sanatını engelleyemeyecek, aksine mücadelemizle Kürt kültürü ve sanatı daha da güçlenecektir. Kürt sanatçılara yönelik bu gözaltı ve baskıları kınıyoruz. Kürt müziği ve sanatı susturulamaz."

İçinden Kürtçe geçen yasaklar

(ED)