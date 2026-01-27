Kürt sanatçı Yalda Abbasi, Meşhed’de tutuklandı

Kürt müzisyen, şarkıcı ve dutar sanatçısı Yalda Abbasi, İran’da bir yıllık hapis cezasını çekmek üzere Meşhed kentinde tutuklandı. Almanya’da yaşayan Abbasi’nin, “Kadın, Yaşam, Özgürlük” protestoları dönemindeki sanatsal ve sivil faaliyetleri gerekçe gösterilerek gıyabında yargılandığı ve savunma hakkı tanınmadan mahkûm edildiği öğrenildi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün paylaştığı bilgilere göre Abbasi, 23 Ocak 2026 Cuma günü ailesini ziyaret ettiği sırada Meşhed’deki aile evinde gözaltına alındı. Gözaltının hemen ardından Vakilabad Cezaevi’ne sevk edilen sanatçıya, yokluğunda verilen bir yıllık hapis cezasının infazına başlandığı bildirildi.

Yalda Abbasi’nin, Noel tatili nedeniyle eşi ve çocuğuyla birlikte Almanya’dan İran’a gittiği, ziyaret sırasında tutuklandığı belirtildi. Ailesi ve yakın çevresi, Abbasi’nin yargılama sürecinden haberdar edilmediğini ve hukuki temsil hakkından mahrum bırakıldığını ifade ediyor.

İtalya’daki Giuseppe Verdi Konservatuvarı’ndan mezun olan Abbasi, Kürt ve Horasan müziğini klasik vokal eğitimiyle birleştiren özgün tarzıyla tanınıyor. Geleneksel dutar müziğini çağdaş formlarla buluşturan sanatçı, “Tareqeh” adlı belgeselde yer almasının ardından uluslararası alanda geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

2016 yılında kurulan ve tamamı kadınlardan oluşan Nazar müzik grubuyla da dikkat çeken Abbasi, kadınların müzik alanındaki görünürlüğünü artıran isimlerden biri olarak biliniyor.

Sanatçının müzik kariyeri ise uzun süredir İran’daki resmi engellemelerle karşı karşıya. Abbasi’nin 2011 yılında yayımladığı ve annesi ile Mohsen Mirzazadeh’in de katkı sunduğu “Kawat” albümü büyük ilgi görürken, iki yıl sonra tamamlanan “Kawat 2” albümü İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı tarafından yayımlanma izni verilmediği için kamuoyuyla buluşamadı.

Yalda Abbasi, daha önce de baskı ve engellemelerle karşılaşmıştı. Sanatçı, 6 Aralık 2018’de Mezopotamya Kültür Merkezi’nin davetiyle bir konsere katılmak üzere Türkiye’ye giderken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, kısa süreli bir alıkonulmanın ardından serbest bırakılmıştı.

İnsan hakları örgütleri, Abbasi’nin tutuklanmasını İran’da özellikle Kürt sanatçılara ve “Kadın, Yaşam, Özgürlük” süreciyle ilişkili kültürel üretimlere yönelik baskıların bir devamı olarak değerlendiriyor. Abbasi’nin durumu, sanatsal ifade özgürlüğü ve kadın sanatçıların hedef alınması konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Sanatçı Yelda Abbasi Serbest Bırakıldı

Musician Yalda Abbasi Released

(EMK)