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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 01.09.2026 11:53 1 Eylül 2026 11:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.09.2026 12:57 1 Eylül 2026 12:57
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Kürt sanatçı Serhat Kural’ın yeni EP’si 3 Eylül’de yayında

Medrenge, Zêrzewan ve Bêdengî adlı eserlerden oluşan çalışma, Kürtçe müziğin sözlü hafızasından, coğrafyanın izlerinden, kişisel hafıza ve sessizlikten beslenen üç ayrı müzikal anlatıyı bir araya getiriyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kürt sanatçı Serhat Kural’ın yeni EP’si 3 Eylül’de yayında
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Kürt sanatçı Serhat Kural, üç şarkıdan oluşan yeni EP çalışmasını 3 Eylül’de tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşturuyor. Medrenge, Zêrzewan ve Bêdengî adlı eserlerden oluşan çalışma, Kürtçe müziğin sözlü hafızasından, coğrafyanın izlerinden, kişisel hafıza ve sessizlikten beslenen üç ayrı müzikal anlatıyı bir araya getiriyor.

EP’nin açılış parçası Medrenge, Serhed bölgesine ait geleneksel bir ezgiyi güncel bir düzenlemeyle dinleyiciye taşıyor. Kural’ın kendisinin derlediği çalışmada Nurcan Değirmenci, Meral Tekçi, Hivda Gökel ve Zelal Gökçe vokalleriyle yer alıyor.

İkinci parça Zêrzewan, Xalit Tari’nin söz ve müziğine dayanıyor. Eser, Zêrzewan imgesi etrafında yıkım, özlem, suçluluk ve içsel kırılganlık duygularını yoğun bir şiirsellikle işliyor.

EP’nin üçüncü şarkısı dengî ise Serhat Ertuna’nın söz ve müziğini taşıyor. Sessizliğin, zamanın geçişinin, hatıraların ve varlık-yokluk hâlinin izini süren eser; ses tasarımı ve düzenlemesiyle içe dönük bir atmosfer kuruyor.

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Serhat Kural’ın yeni EP’si, 3 Eylül’den itibaren bütün dijital platformlarda yayında olacak.

EPde Yer Alan Şarkılar

Medrenge

Vokal: Nurcan Değirmenci, Meral Tekçi, Hivda Gökel, Zelal Gökçe

Saz: Doğan Saldanlı

Klavye: Ferhat Can Altıntaş

Bas: Olcay Bozkurt

Aranje: Doğan Saldanlı

Mix / Mastering: Doğan Saldanlı

Fotoğraf: Damla Kopuz

Derleyen: Serhat Kural

Yöre: Herêma Serhedê

Zêrzewan

Sanatçı: Serhat Kural

Söz ve müzik: Xalit Tari

Saz düzenlemesi ve aranje: Serhat Ertuna

Mix / Mastering: Orhan Kara

Fotoğraf: Damla Kopuz

dengî

Sanatçı: Serhat Kural

Söz ve müzik: Serhat Ertuna

Ses tasarımı ve aranje: Serhat Ertuna

Vokal: Serhat Ertuna

Mix / Mastering: Orhan Kara

Fotoğraf: Damla Kopuz

Serhat Kural hakkında

Serhat Kural, çağdaş dans sanatçısı, koreograf, vokalist ve disiplinlerarası bir sanatçıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümü’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2005 yılında arkadaşlarıyla birlikte Mezopotamya Dans Topluluğu’nu kurdu. 2008–2009 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen koreograflarından Prof. Dr. Aydın Teker ile, 2011–2016 yılları arasında ise koreograf Zeynep Tanbay ile çalıştı.

Uzun yıllar İstanbul’un önemli çağdaş sanat kurumlarından Akbank Sanat’ta dans eğitmeni ve koreograf olarak görev yaptı. Şehir tiyatroları, devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar için koreografiler üretti. 2017 yılında Almanya’daki Wiesbaden Şehir Tiyatrosu için koreografiler üretmeye başladı.

Kariyeri boyunca Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’da çeşitli turne ve festivallere katıldı. Almanya’daki Pina Bausch Dans Festivali ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Battery Dance Festival gibi uluslararası organizasyonlarda yer aldı.

2026 bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları / Performing Arts Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Müzik çalışmaları

Dans alanındaki çalışmalarının yanı sıra Serhat Kural, 2010 yılından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Özellikle etnik müzik, vokal araştırmalar ve farklı dillerde ses kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

2011 yılında, ünlü İranlı şair Baba Tahirê Uryan’ın rubailerinden oluşan “Diwan-a Dûbeytî” projesini başlattı. Projede besteci ve yorumcu olarak yer aldı. Altı yıl boyunca sahnelenen projenin ardından proje, 2016 yılında Kom Müzik etiketiyle albüm olarak yayımlandı.

Kural; Kürtçe, Türkçe, Farsça, Azerice ve Arapça gibi farklı dillerde vokal çalışmalar gerçekleştirmektedir. Müzik pratiğinde ses, dil, kültürel hafıza ve hareket arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.

Sanatsal çalışmalarında dans ve müziği birbirinden bağımsız disiplinler olarak değil, birbirini besleyen ifade biçimleri olarak ele alan Kural; hareket, ses, müzik ve kültürel mirası bir araya getiren disiplinlerarası performanslar üretmeyi hedeflemektedir.

Serhat Kural, çalışmalarını günümüzde dans, koreografi, müzik ve eğitim alanlarında sürdürmektedir.

İstanbul’un Ortasında Kolektif Sanat Mümkün Mü?
EVRİM KEPENEK YAZDI
İstanbul’un Ortasında Kolektif Sanat Mümkün Mü?
28 Ocak 2019

(AY)

Haber Yeri
İstanbul
Serhat Kural müzik Kürtçe müzik
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