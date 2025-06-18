Kürt sanatçı Ayşe Şan'ın naaşı 29 yıl sonra Diyarbakır'da

Kürt müziğinin “Taçsız Kraliçesi” olarak bilinen sanatçı Ayşe Şan’ın cenazesi, vefatından 29 yıl sonra, bugün İzmir’den Diyarbakır’a getirildi.

Şan’ın naaşı, Diyarbakır Havalimanı’nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, belediye eş başkanları, DEM Parti milletvekilleri ve il eş başkanları ile Ayşe Şan'ın ailesi tarafından karşılandı.

Cenaze, Bucak ve kadınların öncülüğünde Yeniköy Mezarlığı'ndaki defin alanına taşındı.

Şan için ayrıca anma töreni düzenlendi.

Ayşe Şan kimdir?

Sanatçı.

1938 yılında Diyarbakır’da doğdu. Kürt halk müziğinin en güçlü ve simgesel seslerinden biri olan Şan, müzisyen bir aileden geliyordu. Babası da dengbêj (sözlü Kürt halk müziği icracısı) olan müzisyen, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu.

1950’li yıllarda Diyarbakır Radyosu’nda başladığı müzik kariyeri, Kürtçe müzik üzerindeki baskılar nedeniyle kesintiye uğradı. Türkçe şarkılar da söyleyen Ayşe Şan, Kürtçe müzik yapması nedeniyle çeşitli dönemlerde sansür ve baskıya uğradı. Maruz kaldığı baskı nedeniyle yaşamını Suriye, Lübnan ve Almanya gibi ülkelerde sürdürmek zorunda kaldı. Özellikle Lübnan’da dönemin diğer Kürt sanatçılarıyla birlikte önemli kayıtlar yaptı.

En bilinen ağıtlarından biri olan "Xerîbo" (Yalnız) adlı eserini ölen kızı için yazdı.

Şan, dengbêjlik geleneğini kadın sesiyle sahneye taşıması açısından da bir ilkti. O dönemde, dengbêjlerin çoğunluğu erkekti. Şan’ın sahneye çıkması ve geleneksel ağıtları kadın perspektifiyle yorumlaması, hem Kürt müziği hem de kadın temsiliyeti açısından dönüm noktası olarak kabul edildi..

1996 yılında İzmir’de yaşamını yitiren Ayşe Şan, vasiyeti üzerine Diyarbakır’a defnedilmek istedi; ancak dönemin siyasi koşulları nedeniyle isteği gerçekleşemedi ve cenazesi İzmir’e defnedildi. (TY)