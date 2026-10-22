Kürt şair Cegerxwîn 42'nci ölüm yıl dönümünde etkinliklerle anılıyor

Eserleriyle Kürt edebiyatına silinmez izler bırakan Cegerxwîn’in mirası, Rojava’dan Avrupa’ya kadar düzenlenen etkinlikler anılıyor.

Ölümünün 40. yılı: Adım ciğeri yaralı Cegerxwîn

Rojava’nın Amûdê kentinde Demokratik Kültür ve Sanat Hareketi (TEV ÇAND) tarafından 2017 yılında kentin El Fatûra pazarında şairin bir heykeli dikilmişti.

Ayrıca Suriye’deki çok sayıda Kürt şair ve yazar, Cegerxwîn’in hayatını kaybettiği tarih olan 22 Ekim 1984’ü “Kürt Şiir Günü” ilan etti.

Bu gün vesilesiyle her yıl Rojava’da kültürel ve edebi festivaller düzenleniyor.

Cegerxwîn’in edebiyata bıraktığı zengin miras yalnızca bölgeyle sınırlı kalmıyor; Almanya’da da aynı tarihte Kürt Şiir Festivali gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında şair, araştırmacı ve yazarlara “Cegerxwîn Yaratıcılık Ödülü” takdim ediliyor.

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Cegerxwin kimdir?

Asıl adı Şehmuz Hasan olan Cegerxwin 1903 yılında Mardin’in (şimdi Batman’a bağlı) Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünde (Hesarê) dünyaya geldi.

1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlaması sonucu ailesi ile birlikte Kuzey ve Doğu Suriye’nin Amûde kentine göç etti. Küçük yaşlarda çobanlık ve ırgatlık yapan Cegerxwin, 18 yaşında Diyarbakır’da medresede eğitim aldı. Bu dönemde Kürt kültürü ve edebiyat klasikleri ile tanıştı.

Seydayê Cegerxwîn 42 sal berê koça dawî kir Di ser koça dawî ya nivîskar û helbestvanê Kurd ê mezin Cegerxwîn re 42 sal derbas bûn. Seydayê Cegerxwîn beriya niha bi 42 salan, 22ê Cotmeha 1984an li paytexta Swêdê li Stockholmê koça dawî kir. https://t.co/qai90CWIXr — bianet Kurdî (@bianet_kurdi) October 22, 2026

1925 yılında Şeyh Said İsyanına katıldı. İsyanın bastırılmasından sonra Şeyh Said’in büyük oğlu ve isyanın II. lideri olan Şeyh Ali Rıza Efendi ile birlikte önce Rewanduz’a ve daha sonra Bağdat’a gittiler.

KÜRTÇE YER İSMİ YASAĞI Cegerxwîn İsminin Yasaklanması Hukuki Değil

Bu süre içerisinde Şeyh Ali Rıza’dan İslami dersler aldı. Daha sonra Amûdê‎ şehrine yerleşti. Burada Seydayê Mele Ubeydullah ve Seydayê Mele Fethullah’ın yanında okudu ve ilmi icazet aldı.

1928 yılında Kürtçe şiirler yazmaya başladı, Celadet Ali Bedirhan tarafından çıkarılan Hawar dergisinde, Kürt halkının o dönem içinde bulunduğu durumun kendi üzerindeki etkisinden yola çıkarak, “Yüreği Kanlı” anlamına gelen Cegerxwin ismini kullanarak şiirler yazdı. Daha sonraki yıllarda (1937) Xoybûn örgütü içinde yer aldı.

1946 yılında Kamışlo’ya geçen Cegerxwin burada politik faaliyetlerine devam etti. Aynı yıl Civata Azadî û Yekîtiya Kurd (Özgürlük Meclisi ve Kürt Birliği) adlı siyasi yapılanmanın başına getirildi. 1948 yılında Suriye Komünist Partisine üye oldu.

1954 yılında Suriye Parlamentosu’na girebilmek için bu partiden mebus adaylığını ilan etti. Bu dönemde parti ile birlikte faaliyetler yürüterek 1957 yılına kadar Kamışlo’daki Cizîrê bölgesi içerisinde yer alan Cizîrê İçin Barış Komitesi adlı kuruluşun başkanlığını yaptı.

Ardından 1957’de Suriye Komünist Partisi’nden ayrılarak daha önce kuruluşunda yer aldığı Azadi (Özgürlük) örgütündeki kişilerle birlikte yeni kurulan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi’ne katıldı. Burada merkez komitesi üyesi olarak politik faaliyetler sürdürdü.

🔻 Kürt şair Cegerxwîn 42'nci ölüm yıl dönümünde etkinliklerle anılıyor https://t.co/MYNuqesHkl — bianet (@bianetorg_) October 22, 2026

Bağdat’ta Kürtçe ders verdi

1959 yılında Irak’a geçti. Bağdat Üniversitesi’nde Kurmanci şivesiyle Kürtçe ders veren ilk öğretmen oldu. Kürt dili için çalışmalar yaptı ve öğrenci yetiştirdi. 1963 yılında siyasi faaliyetleri nedeniyle Şam’da tutuklandı.

1969 yılında Mela Mustafa Barzani liderliğindeki mücadeleye destek verdi. 1973 yılında Suriye hükümetinde yer alan Baas Partisi’nin baskıları nedeniyle Lübnan’a geçti. Burada şiir derlemeleri olan Kîne Em?’i (Türkçe: Biz kimiz?) yayımladı.

1979 yılında İsveç’in Stockholm kentine geçerek edebi çalışmalarını burada sürdürdü. Burada çeşitli eserler yayımlamaya başlayan Cegerxwin 1984 yılında 81 yaşında Stockholm’de hayatını kaybetti. Cenazesi daha sonra Rojava-Kamışlo’ya getirilerek defnedildi.

Eserleri:

Şiir divanları:

Prîsk û Pêtî, 1945 Şam

Sewra Azadî, 1954 Şam

Kîme Ez? , 1973 Beyrut

Ronak, Roja Nû Yayınevi, 1980 Stockholm

Zend-Avista, Roja Nû Yayınevi, 1981 Stockholm

Şefeq, Roja Nû Yayınevi, 1982 Stockholm

Hêvî, Roja Nû Yayınevi, 1983 Stockholm

Aşîtî, Avesta Yayınevi, 2003 İstanbul

Salar û Mîdya, Avesta Yayınevi, 2003 İstanbul

Şerefnama Menzûm, Avesta Yayınevi, 2003 İstanbul

Öykü:

Reşoyê Darê, Lîs Yayınevi, 2008 Diyarbakır

Cim û Gulperî, Lîs Yayınevi, 2008 Diyarbakır

Dil ve kültür hakkındaki eserleri:

Destûra Zimanê kurdî (Kürt dil bilgisi), 1961 Bağdat.

Ferheng (Sözlük, 1. Bölüm), 1962 Bağdat.

Ferheng, (Sözlük, 2. Bölüm), 1962 Bağdat.

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