Kürt romancı Mehmed Uzun Diyarbakır'da anılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürt edebiyatının önde gelen yazarlarından Mehmed Uzun’u ölüm yıl dönümünde düzenleyeceği bir dizi etkinlikle anacak.

Anma programı 11 Ekim’de başlayacak. İlk etkinlik, saat 11.00’de Mardinkapı Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilecek törenle yapılacak.

Mehmed Uzun’a onüçüncü yıl mektubu

Mehmed Uzun’a özür borcu

Günün ikinci etkinliği ise Çand Amed Kongre Merkezinde saat 17.00’de düzenlenecek panel olacak. Moderatörlüğünü Esra Sadıkoğlu’nun yapacağı panelde; yazarlar Zülküf Ergün, Kenan Söylemez ve Salih Koserî, Mehmed Uzun’un edebiyat anlayışını ve romanlarındaki temaları farklı yönleriyle ele alacak. Panelde sırasıyla “Mehmed Uzun Romancılığında Modern Bakış Çabası”, “Mehmed Uzun Romancılığında Dengbêjliğin Etkisi” ve “Sürgün ve Yazarlık” başlıklı sunumlar yapılacak.

Anma programı, saat 18.30’da sahnelenecek “Sîrgûn – Rîşa Pûç” adlı tiyatro gösterisiyle sona erecek.

(EMK)