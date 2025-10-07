ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 11:51
 Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 11:54
1 dk Okuma

Kürt romancı Mehmed Uzun Diyarbakır'da anılacak

Anma programı 11 Ekim’de başlayacak. İlk etkinlik, saat 11.00’de Mardinkapı Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilecek törenle yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kürt romancı Mehmed Uzun Diyarbakır'da anılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürt edebiyatının önde gelen yazarlarından Mehmed Uzun’u ölüm yıl dönümünde düzenleyeceği bir dizi etkinlikle anacak.

Anma programı 11 Ekim’de başlayacak. İlk etkinlik, saat 11.00’de Mardinkapı Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilecek törenle yapılacak.

Mehmed Uzun’a onüçüncü yıl mektubu
Mehmed Uzun’a onüçüncü yıl mektubu
21 Kasım 2020
Mehmed Uzun’a özür borcu
Mehmed Uzun’a özür borcu
7 Ekim 2023

Günün ikinci etkinliği ise Çand Amed Kongre Merkezinde saat 17.00’de düzenlenecek panel olacak. Moderatörlüğünü Esra Sadıkoğlu’nun yapacağı panelde; yazarlar Zülküf Ergün, Kenan Söylemez ve Salih Koserî, Mehmed Uzun’un edebiyat anlayışını ve romanlarındaki temaları farklı yönleriyle ele alacak. Panelde sırasıyla “Mehmed Uzun Romancılığında Modern Bakış Çabası”, “Mehmed Uzun Romancılığında Dengbêjliğin Etkisi” ve “Sürgün ve Yazarlık” başlıklı sunumlar yapılacak.

Anma programı, saat 18.30’da sahnelenecek “Sîrgûn – Rîşa Pûç” adlı tiyatro gösterisiyle sona erecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mehmed Uzun diyarbakır büyükşehir belediyesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
