Kürt rock sanatçısı Mirady yeni teklisini yayınladı: Were Esmer

Kürt rock sanatçısı Mirady 2020 yılında yayınladığı iki şarkılık “Delal” adlı albümünden sonra, 6 şarkılık yeni bir albümü yayınlamaya hazırlanıyor. “Umudu Yitirmek” anlamına gelen albümün ilk teklisi olan “Were Esmer” şarkısı, bütün dijital platformlarda yayınlandı.

“Were Esmer” diğer bütün şarkılarında olduğu gibi, Mirady’nin müziğinin izlerini taşıyor. Sözlerini kendisinin yazdığı şarkıyı ve “Telesî” albümündeki diğer 5 şarkının düzenlemelerini ise Bajar müzik grubundan Cansun Küçüktürk yaptı.

Kendine has tarzı

Mirady uzun yıllardır Kürtçe rock müzik yapıyor. Kürt rock müziğinin önemli isimlerinden biri. Hem sesi hem de kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. 2004 yılında başlayan albüm serüveninde hep yeniyi arayan bir müzisyen olan Mirady, kendisini tekrarlamamaya çalışıyor.

Yeni şarkısı “Were Esmer” de bu arayışın bir yansıması olacak ki hem Mirady’nin müzikal birikimini gösteriyor hem de yeniyi aradığına dair işaretler içeriyor.

Modern rock müziğin öğelerini de içerisinde barındıran şarkı, kimi öğeleri ile 1980’ler müziğini çağrıştırıyor. Ses, harmoni, müzikal yapısı iyi işlenmiş bir şarkı duruyor karşımızda.

Bir rock şarkısı ama jazz öğelerini yoğun bir şekilde barındırıyor. Pop ve etnik müzik havası da var. Şilan, Dilşah, Ruşene ve Neslihan’dan oluşan koro vokal de şarkıya ayrı bir hava veriyor.

Ada Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı, bütün dijital platformlardan dinlenebilir.

Mirady hakkında

2004 yılında “Xemname” adlı albümünü yayınlayarak isminden söz ettirmeye başlayan Mirady, 2012 yılında “Marmasî”, 2013 yılında da Raperîn ile birlikte “Tarumar” albümlerine imza attı. Metin Altıok şiirlerinin bestelenmesi ile ortaya çıkan bir albümde 2 Türkçe, Behçet Aysan şiirlerinin bestelenmesi ile ortaya çıkan bir albümde de 1 Türkçe şarkı seslendirdi. 2015 yılında ise Kürt şair Bro Omerî’nin şiirlerinin bestelenmesi ile ortaya çıkan “Peşk” albümünün müzik direktörlüğünü yaptı ve albümde bir şarkı seslendirdi. 2018 yılında “Xwelî”, 2020 yılında ise “Delal” adlı albümlere imza attı.

Şimdilerde müzikteki 30. yılını kutlayan Mehmet Atlı’nın şarkılarından oluşan bir 30. yıl albümü hazırlıyor. (FD)