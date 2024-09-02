"Kürt ortaklarımızın, birleşik Suriye devleti [için] Şam ile ulusal diyalog yoluna gireceğini umuyorum"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumu değerlendirirken Kürtlerin özgürlük mücadelelerini karaladı ve "Amerikalılar, kendi oyunlarında Kürtleri kullanıyor ve onlara oynuyor. Kürtler, geleceklerinin birleşik Suriye'de olduğunu anlamalı." dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Doğuya Giden Köprüler" belgesel filmi için verdiği röportajda Lavrov, Suriye, Filistin, Lübnan ve Ukrayna sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki duruma değinen Lavrov, Amerikan askeri birliklerinin varlığına işaret ederek "Bu, Suriye'deki durumu doğrudan etkiliyor. Bu, Fırat'ın doğusunda oluşan durumun nedeni." dedi.

ABD'nin Tanif yerleşim birimi dolayında 55 kilometre çapında bir bölge oluşturduğunu anımsatan Lavrov, "Amerikalıların bu bölgede terörle mücadele alanında sorunları çözmediklerini, yarı devlet oluşturmaya çalıştıklarını" söyledi.

"ABD yarı-devlet oluşturmaya uğraşıyor"

Lavrov, "Bu bölgede petrol ve doğalgaz yatakları, verimli tarım arazileri bulunuyor. Burası acımasızca sömürülüyor. Amerikalılar ve uşakları, petrol, doğalgaz ve tahılı buradan çıkarıyor ve satıyor. Bu paralar Suriye'nin bütçesine gitmiyor, ayrılıkçılığı ve yarı devletin oluşturulmasını teşvik etmek için kullanılıyor." dedi.

"Amerikalılar[ın], kendi oyunlarında Kürtleri kullan[dığını] ve onlara oyn[adığını]" söyleyen Lavrov, Kürtler'in "gelecek[lerinin] birleşik Suriye'de olduğunu anlama[ları gerektiğini]" ileri sürdü. Kürtleri "Amerikalıların onlara yardım edeceğini ummamaları, Suriye hükümetiyle anlaşmaya varmaları, ulusal azınlık olarak hakları konusunda anlaşmaları gerek[tiği]" konusunda uyaran Lavrov, kendilerinin ise "diyaloğu teşvik" ettiklerini ifade etti.

"ABD Kürtleri gerginliği artırmanın

daha iyi olduğuna ikna etti"

"Bu konuda diyalog vardı ve bu diyaloğu teşvik ediyorduk. Daha sonra Amerikalılar, Kürtleri, hükümetle etkileşim kurmak yerine gerginliği artırmanın daha iyi olduğuna ikna etti" diyen Lavrov, "Kürt meslektaşlarımızla temaslarımızda, onlara kendi halkına, ulusal diyaloğa değil, ABD'nin vaatlerine güvenmeye karar veren Afgan yönetiminin başına gelenleri hatırlat[tıklarını]" söyledi.

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"Kürtler Şam ile anlaşmalı"

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini hatırlatan Lavrov, "Amerikalılar, bir gecede onları tek başına bıraktı. Kürt ortaklarımızın, Suriye'ye yakın olan bu ülkenin tarihi deneyimini dikkate alacaklarını, Şam ile birleşik Suriye devletinde yaşama şartları konusunda ulusal diyaloğu kurma ve anlaşma yoluna gireceklerini umuyorum." dedi.

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"Şam ve Ankara'nın ilişkilerini

iyileştirmesinden yanayız"

AA'nın haberine göre, "Türkiye'nin, [...] bu topraklarda geçici olarak kalacağına vurgu yaptığına" işaret eden Lavrov, "Ancak şimdilik Şam, Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çalışmaları sürdürmesi ve Suriye sınırında kendilerine sorun çıkarmaya çalışan aşırılıkçı Kürtlere karşı operasyonlar düzenlemesi nedeniyle Ankara ile ilişkileri iyileştirme konusunda oldukça temkinli davranıyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Suriye, Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin, Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine ilişkin toplantılar yaptığını dile getiren Lavrov, bu toplantılarda anlaşmaya varılamadığını aktardı.

Lavrov, "Suriye yönetimi, bu sürecin devam etmesi için Türk birliklerinin Suriye'den nihai olarak çekilmesiyle ilgili süreç konusunda net bir kararın alınması gerektiğini düşünüyor. Türkler buna hazır, ancak şu ana kadar belirli parametreler üzerinde anlaşma sağlanamadı. Burada, mültecilerin geri dönüşü, terör tehdidini ortadan kaldıracak ve Türk birliklerinin varlığına gerek bırakmayacak tedbirler söz konusu. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Yakında benzer bir toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Lavrov, "Şam ve Ankara'daki ortaklarımızın ilişkilerini iyileştirmesinden yanayız. Üstelik Türkiye ve Suriye liderlerinin 2010-2011'e kadar sıcak kişisel ilişkileri vardı. Bunun da olumlu bir rol oynayacağını düşünüyorum." dedi.

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(AEK)