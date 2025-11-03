ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 08:03
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 13:50
1 dk Okuma

Kürt müzisyen Hakan Akay serbest bırakıldı

Avukat Bilen ve Baran, "Sanatın ve kimliğin kriminalize edilmesi toplumsal barışla bağdaşmaz. Bu hukuksuz ve keyfi uygulamanın takipçisi olacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir müzik stüdyosunda çekilmiş bir sahne görülüyor. Ortada, büyük bir ses mikseri (mixing console) önünde oturan bir kişi var. Kişi, bir eliyle mikserin düğmelerine uzanmış durumda ve kameraya doğru gülümseyerek bakıyor.
Fotoğraf: MA

Kürt müzisyen Hakan Akay yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Akay, havalimanı karakoluna götürülerek hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla işlem başlatıldı.

Soruşturmanın Aydın Kuşadası Adliyesi tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Akay ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MA’dan Ömer İbrahimoğlu’nun haberine göre, Akay’ın avukatları Esra Bilen ve Emrah Baran, Mezopotamya Ajansı’na (MA) yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin saat 19.30 sularında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını belirtti.

"İktidar çelişiyor"

Avukatlar, “Hakan Akay hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştır. Halen İstanbul Havalimanı Karakolu’nda tutulmakta olup, yarın sabah Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’na SEGBİS aracılığıyla ifade verecektir” bilgisini paylaştı.

Avukatlar, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne dikkat çekti: 
“Tutulduğu karakolda dosyaya erişim sağlanamadığı için isnat edilen fiiller henüz bilinmemektedir. Ancak hangi gerekçeyle olursa olsun, bir Kürt sanatçının ‘propaganda’ iddiasıyla gözaltına alınması, iktidarın ‘normalleşme’ ve ‘demokratikleşme’ söylemleriyle açıkça çelişmektedir. Sanat, düşünce ve ifade özgürlüğü evrensel haklardır. Sanatın ve kimliğin kriminalize edilmesi toplumsal barışla bağdaşmaz. Bu hukuksuz ve keyfi uygulamanın takipçisi olacağız.”

MA'daki habere göre,

Akay, Aydın Kuşadası Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, ifade verdi. Savcılıkta, Akay’a "Kürt Dirilişi" belgeselinin yapım ekibinde olması nedeniyle hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Savcılık, Akay’ın serbest bırakılmasına karar verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hakan Akay Kürt müzisyenler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git