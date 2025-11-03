Kürt müzisyen Hakan Akay serbest bırakıldı

Kürt müzisyen Hakan Akay yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Akay, havalimanı karakoluna götürülerek hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla işlem başlatıldı.

Soruşturmanın Aydın Kuşadası Adliyesi tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Akay ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MA’dan Ömer İbrahimoğlu’nun haberine göre, Akay’ın avukatları Esra Bilen ve Emrah Baran, Mezopotamya Ajansı’na (MA) yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin saat 19.30 sularında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını belirtti.

"İktidar çelişiyor"

Avukatlar, “Hakan Akay hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştır. Halen İstanbul Havalimanı Karakolu’nda tutulmakta olup, yarın sabah Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’na SEGBİS aracılığıyla ifade verecektir” bilgisini paylaştı.

Avukatlar, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne dikkat çekti:

“Tutulduğu karakolda dosyaya erişim sağlanamadığı için isnat edilen fiiller henüz bilinmemektedir. Ancak hangi gerekçeyle olursa olsun, bir Kürt sanatçının ‘propaganda’ iddiasıyla gözaltına alınması, iktidarın ‘normalleşme’ ve ‘demokratikleşme’ söylemleriyle açıkça çelişmektedir. Sanat, düşünce ve ifade özgürlüğü evrensel haklardır. Sanatın ve kimliğin kriminalize edilmesi toplumsal barışla bağdaşmaz. Bu hukuksuz ve keyfi uygulamanın takipçisi olacağız.”

MA'daki habere göre,

Akay, Aydın Kuşadası Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, ifade verdi. Savcılıkta, Akay’a "Kürt Dirilişi" belgeselinin yapım ekibinde olması nedeniyle hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Savcılık, Akay’ın serbest bırakılmasına karar verdi.

(EMK)