Kürt Müziği’nin son 13 yılının akorları çıktı

Kitapta, popülerlik derecesine bakılmaksızın Kürt Müziği’ne katkı sağlamış çeşitli sanatçı ve grupların parçaları yer alıyor.

Kitabın basın tanıtımını yapan Helezonik Kreşendo, bu tip kültürel çalışmalarla sömürü ve asimilasyona karşı mücadeleye güç vermeyi umduklarını ifade etti.

Ekip kitabı, kitabın gitar, piyano, ukulele gibi çalgılar çalan ve çalmaya çalışan kişileri hedefleyerek hazırladıklarını söyledi.

Kitabın içinde akor gösterimleri, ritim vuruş diyagramları ve de ritimlerin nasıl çalınacağını gösteren videoların QR bağlantıları da bulunuyor.

Helezonik Kreşendo ekibi kitabın önsözünde şu satırları paylaştı:

“Bundan yaklaşık 13 yıl önce bir grup müzisyen ve müzik eğitimcisi olarak Kürtçe Gitar Repertuarı hazırlamış ve yaklaşık 200 şarkılık bu çalışmayı 2 cilt halinde yayınlamıştık. Halen de pdf’ine web sitemizden ücretsiz ulaşabileceğiniz bu çalışmanın önsözü bu cümle ile bitiyordu: Sırtınızdan gitarınız içinizden mücadele ruhu eksik olmasın.

Aradan geçen dönemde coğrafyamızdan sömürü, savaş, göç, talan, baskı eksik olmadığı gibi isyan ve direniş de eksik olmadı.

Eşit ve özgür bir dünyanın peşinde olanlar halen de çeşitli araçlarla sisteme karşı mücadele etmeye devam ediyor. Bu mücadelelerin içinde kültür mücadelesi önemli bir yer tutuyor. Yok edilmek istenen bir mücadelenin, sessizliğe mahkûm edilmek istenen bir halkın ve kelimesizliğe terk edilmek istenen bir dilin peşinden gidip şarkılar üretenler bu mücadelenin önemli bir parçası.

Şarkılar tüm duygulara değebiliyor, belki kendi başına dünyayı değiştiremiyor ama dünyayı değiştirecek olanın bilincine ve duygularına etki ediyor. İşte bu sebeptendir ki, üretilen bu şarkıları daha fazla insana ulaştırmanın yollarını döşemek de bizim çabalarımızdan biri oldu.

Kitap, ticari bir kaygı ile hazırlanmadı ve çok sayıda müzisyenin kitapta emeği var. Bir de buna şarkıyı üretenlerin, kaydedenlerin, düzenleyenlerin emeğini koyduğumuzda anlıyoruz ki bu kitap hiç kimsenin değil, hepimizindir.

Kitap Ceylan Yayınları’nın internet sitesi başta olmak üzere pek çok kitap mağazasından sipariş edilebiliyor. Helezonik Kreşendo’ya da buradan ulaşabilirsiniz.

Kitapta aşağıdaki şarkıların akorları bulunuyor: AGÎT IŞIK – ÇÎROKA WÊ BAYÊ AGÎT IŞIK – BER DERÊ KÎ Û KÎ ANADOLU QUARTET – DÎJLOKA MIN ANADOLU QUARTET – PEYMAN JI YARÊ AWAZÊ ÇÎYA – DE PÎRO AWAZÊ ÇÎYA – EM BERNADIN VÊ DÎLANÊ AYNÛR DOGAN – REWEND BABETNA – DÛR BAJAR – DÎYARBEKIR BAJAR – SÎ Û ÇAR HEB BAJAR – NEWROZ BERFÎN AKTAY – GER BERFÎN MAMEDOVA – KOÇBER BÛRHAN BERKEN – TENÊBÛN BÛRHAN BERKEN – GEROK CEMÎL QOÇGIRÎ – HÎVA ZERÎ DEVRÎM DEMÎR – TU KÎ YÎ DILJEN RONÎ – EVÎNDAR IM DR. AHMET KAYA & M.AKBAŞ – ŞERVAN ERCAN BÎNGOL – KÛÇIK HATIN ERDAL MED – PAYÎZ ERDOGAN EMÎR – ÎNSANÊ KAMIL ERDOGAN EMÎR – ELKANA VAYI FERÎD SEVÎM – RASTHATINEK FIRAT MED – ROBOSKÎ FÎKRÎ KUTLAY – PASSÎFLORA KURDÎ GRUP MUNZUR – EM MIROV IN GRUP VARDÎYA – VENGÊ TO GULBAHAR KAVCÛ – DEV JÊ BERDE HARÛN ELKÎ – XENGILOK HARÛN ELKÎ – REV HARÛN ELKÎ – HERE HÊJA – DERÎ LÊ KET HÎVRON – EVÎN HÎVRON – JARO HUNERGEHA WELAT – LI QAMIŞLO LI BER DERÎ HUNERGEHA WELAT – SERÊKANÎYÊ Û AVAŞÎN HUNERGEHA WELAT – ŞERVANO JAN ARSLAN – XEWREVÎN JAN AXÎN – ZERÎBA JEHRMAR – BÊJE JINMA – EZ JÎN IM KADÎR ÇAT – HEVAL HATIN KALDIRIM – ŞODIRÊ HARDO KALÊ BADÎ – NOŞ KASIM TAŞDOGAN – RÊ KASIM TAŞDOGAN – VÎNA SOR KASIM TAŞDOGAN – REŞKÊ KEREM GERDENZERÎ – KEÇA PERÎ KEREM SEVÎNÇ – PERPERIK KEREM SEVÎNÇ – BAO ARYEN KOM – DE RABIN LAWJE – WERNE RAYÊ MAVÎŞ GUNEŞER – KAM SONO MEHMET AKBAŞ & HANI – BERDE MEHMET ATLI – GULA DIL MEHMET ATLI – MORÎ MIRCAN MEHMET ATLI – STRANA NÎVÇE MEM ARARAT – XAÇIREK MEM ARARAT – KULÎLK MEM ARARAT – DIL DISOJE MIKAÎL ASLAN – ÇEMO VANO MIKAÎL ASLAN – ADIRÊ ZERRÊ MA MIKAÎL ASLAN – MÎRAZ MIRADY – WAY DELALÊ NIZAMETTIN ARIÇ & MIZGÎN TAHIR & NEZÎR PALO – ÊŞA ROJAVA MUCAHÎD GOKER – EFO BERZ MUCAHÎD GOKER – EVDALO OLGUN EREN – DEV JÊ BERDA OZAN IRMAK – BERF OZAN IRMAK – BÎRANÎNA AZADÎYÊ PERVÎN ÇAKAR – RUHÊ MIN TEYR E PRAKSÎS – AZADÎ PRAKSÎS – SÎNOR RAPERÎN – ZAROKÊN ŞER REWŞAN & TARA MAMEDOVA – XUÇÊ REWŞAN ÇELÎKER – WEXT LAZIM BÛ ROHAT CIWAN – TAWANBAR ROJDA – ŞENGAL RÛKEN YILMAZ- DÎLBERA NAZIK RÛŞEN ALKAR – RABE SAKÎNA – KO SEMYANÎ PERÎZADE – BIRYAREKÎ SERDAR ALAZ – ÊSÎR SEYDA PERINÇEK & LAVÎN – AWÊNE SEYÎDXAN SEVÎNÇ – ÇI HACET SÎDAR – BÊJE SÎDAR FERÎD – NÎV SÎMIR RÛDAN – BIRÎNA REŞ SÎYA ŞEVÊ – TU XEM NEKŞÎNE SÎYA ŞEVÊ – GURÎ SÎYA ŞEVÊ – RÛPAYÎZ TARA JAFF – HER WAREK BI BILBILEK TARA MAMEDOVA – SÎNO TEQ Û REQ – ÇAR ZAROK TEQ Û REQ – XEWNEREŞK TEŞQELE – BI KÎJAN MEQAMÎ VEDAT TANIŞ – BALADA ŞIVANEKÎ XALIT TARÎ – GEWRÊ XÊRO ABBAS – DIMEŞÎYA YAHHYA – MAHÎTAB YÛNIS DAS – AZADÎ YÛNIS DAS – MIJ Û BERF YÛNÛS DÎŞKAYA – DERMAN YÛNÛS DÎŞKAYA – GULÊ YÛNÛS DÎŞKAYA – LI ÇI DIGERÎ ZE TIJE- CEMÎLA MIN ZE TIJE – BIHUYÊ ZE TIJE – WARWAY ABBAS AHMED – MESELE NE EVA HOGIR FATIH RASUL – SER KIZ NAKEM JAN AXÎN – KUL Û KULÎLK

(AY)