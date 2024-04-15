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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 15:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 15:47
4 dk Okuma

Kürt Müziği’nin son 13 yılının akorları çıktı

Helezonik Kreşendo, son 13 yılda yayınlanan 112 Kürtçe şarkıların sözlerini ve gitar eşlik akorlarını kitaplaştırdı. Ceylan Yayınları’ndan çıkan kitap Kürtçe Gitar Repertuarı adını taşıyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kürt Müziği’nin son 13 yılının akorları çıktı

Kitapta, popülerlik derecesine bakılmaksızın Kürt Müziği’ne katkı sağlamış çeşitli sanatçı ve grupların parçaları yer alıyor.

Kitabın basın tanıtımını yapan Helezonik Kreşendo, bu tip kültürel çalışmalarla sömürü ve asimilasyona karşı mücadeleye güç vermeyi umduklarını ifade etti.

Ekip kitabı, kitabın gitar, piyano, ukulele gibi çalgılar çalan ve çalmaya çalışan kişileri hedefleyerek hazırladıklarını söyledi.

Kitabın içinde akor gösterimleri, ritim vuruş diyagramları ve de ritimlerin nasıl çalınacağını gösteren videoların QR bağlantıları da bulunuyor.

Helezonik Kreşendo ekibi kitabın önsözünde şu satırları paylaştı:

“Bundan yaklaşık 13 yıl önce bir grup müzisyen ve müzik eğitimcisi olarak Kürtçe Gitar Repertuarı hazırlamış ve yaklaşık 200 şarkılık bu çalışmayı 2 cilt halinde yayınlamıştık. Halen de pdf’ine web sitemizden ücretsiz ulaşabileceğiniz bu çalışmanın önsözü bu cümle ile bitiyordu: Sırtınızdan gitarınız içinizden mücadele ruhu eksik olmasın.

Aradan geçen dönemde coğrafyamızdan sömürü, savaş, göç, talan, baskı eksik olmadığı gibi isyan ve direniş de eksik olmadı.

Eşit ve özgür bir dünyanın peşinde olanlar halen de çeşitli araçlarla sisteme karşı mücadele etmeye devam ediyor. Bu mücadelelerin içinde kültür mücadelesi önemli bir yer tutuyor. Yok edilmek istenen bir mücadelenin, sessizliğe mahkûm edilmek istenen bir halkın ve kelimesizliğe terk edilmek istenen bir dilin peşinden gidip şarkılar üretenler bu mücadelenin önemli bir parçası.

Şarkılar tüm duygulara değebiliyor, belki kendi başına dünyayı değiştiremiyor ama dünyayı değiştirecek olanın bilincine ve duygularına etki ediyor. İşte bu sebeptendir ki, üretilen bu şarkıları daha fazla insana ulaştırmanın yollarını döşemek de bizim çabalarımızdan biri oldu.

Kitap, ticari bir kaygı ile hazırlanmadı ve çok sayıda müzisyenin kitapta emeği var. Bir de buna şarkıyı üretenlerin, kaydedenlerin, düzenleyenlerin emeğini koyduğumuzda anlıyoruz ki bu kitap hiç kimsenin değil, hepimizindir.

Kitap Ceylan Yayınları’nın internet sitesi başta olmak üzere pek çok kitap mağazasından sipariş edilebiliyor. Helezonik Kreşendo’ya da buradan ulaşabilirsiniz.

Kitapta aşağıdaki şarkıların akorları bulunuyor:

AGÎT IŞIK – ÇÎROKA WÊ BAYÊ

AGÎT IŞIK – BER DERÊ KÎ Û KÎ

ANADOLU QUARTET – DÎJLOKA MIN

ANADOLU QUARTET – PEYMAN JI YARÊ

AWAZÊ ÇÎYA – DE PÎRO

AWAZÊ ÇÎYA – EM BERNADIN VÊ DÎLANÊ

AYNÛR DOGAN – REWEND

BABETNA – DÛR

BAJAR – DÎYARBEKIR

BAJAR – SÎ Û ÇAR HEB

BAJAR – NEWROZ

BERFÎN AKTAY – GER

BERFÎN MAMEDOVA – KOÇBER

BÛRHAN BERKEN – TENÊBÛN

BÛRHAN BERKEN – GEROK

CEMÎL QOÇGIRÎ – HÎVA ZERÎ

DEVRÎM DEMÎR – TU KÎ YÎ

DILJEN RONÎ – EVÎNDAR IM

DR. AHMET KAYA & M.AKBAŞ – ŞERVAN

ERCAN BÎNGOL – KÛÇIK HATIN

ERDAL MED – PAYÎZ

ERDOGAN EMÎR – ÎNSANÊ KAMIL

ERDOGAN EMÎR – ELKANA VAYI

FERÎD SEVÎM – RASTHATINEK

FIRAT MED – ROBOSKÎ

FÎKRÎ KUTLAY – PASSÎFLORA KURDÎ

GRUP MUNZUR – EM MIROV IN

GRUP VARDÎYA – VENGÊ TO

GULBAHAR KAVCÛ – DEV JÊ BERDE

HARÛN ELKÎ – XENGILOK

HARÛN ELKÎ – REV

HARÛN ELKÎ – HERE

HÊJA – DERÎ LÊ KET

HÎVRON – EVÎN

HÎVRON – JARO

HUNERGEHA WELAT – LI QAMIŞLO LI BER DERÎ

HUNERGEHA WELAT – SERÊKANÎYÊ Û AVAŞÎN

HUNERGEHA WELAT – ŞERVANO

JAN ARSLAN – XEWREVÎN

JAN AXÎN – ZERÎBA

JEHRMAR – BÊJE

JINMA – EZ JÎN IM

KADÎR ÇAT – HEVAL HATIN

KALDIRIM – ŞODIRÊ HARDO

KALÊ BADÎ – NOŞ

KASIM TAŞDOGAN – RÊ

KASIM TAŞDOGAN – VÎNA SOR

KASIM TAŞDOGAN – REŞKÊ

KEREM GERDENZERÎ – KEÇA PERÎ

KEREM SEVÎNÇ – PERPERIK

KEREM SEVÎNÇ – BAO

ARYEN KOM – DE RABIN

LAWJE – WERNE RAYÊ

MAVÎŞ GUNEŞER – KAM SONO

MEHMET AKBAŞ & HANI – BERDE

MEHMET ATLI – GULA DIL

MEHMET ATLI – MORÎ MIRCAN

MEHMET ATLI – STRANA NÎVÇE

MEM ARARAT – XAÇIREK

MEM ARARAT – KULÎLK

MEM ARARAT – DIL DISOJE

MIKAÎL ASLAN – ÇEMO VANO

MIKAÎL ASLAN – ADIRÊ ZERRÊ MA

MIKAÎL ASLAN – MÎRAZ

MIRADY – WAY DELALÊ

NIZAMETTIN ARIÇ & MIZGÎN TAHIR & NEZÎR PALO – ÊŞA ROJAVA

MUCAHÎD GOKER – EFO BERZ

MUCAHÎD GOKER – EVDALO

OLGUN EREN – DEV JÊ BERDA

OZAN IRMAK – BERF

OZAN IRMAK – BÎRANÎNA AZADÎYÊ

PERVÎN ÇAKAR – RUHÊ MIN TEYR E

PRAKSÎS – AZADÎ

PRAKSÎS – SÎNOR

RAPERÎN – ZAROKÊN ŞER

REWŞAN & TARA MAMEDOVA – XUÇÊ

REWŞAN ÇELÎKER – WEXT LAZIM BÛ

ROHAT CIWAN – TAWANBAR

ROJDA – ŞENGAL

RÛKEN YILMAZ- DÎLBERA NAZIK

RÛŞEN ALKAR – RABE

SAKÎNA – KO

SEMYANÎ PERÎZADE – BIRYAREKÎ

SERDAR ALAZ – ÊSÎR

SEYDA PERINÇEK & LAVÎN – AWÊNE

SEYÎDXAN SEVÎNÇ – ÇI HACET

SÎDAR – BÊJE

SÎDAR FERÎD – NÎV

SÎMIR RÛDAN – BIRÎNA REŞ

SÎYA ŞEVÊ – TU XEM NEKŞÎNE

SÎYA ŞEVÊ – GURÎ

SÎYA ŞEVÊ – RÛPAYÎZ

TARA JAFF – HER WAREK BI BILBILEK

TARA MAMEDOVA – SÎNO

TEQ Û REQ – ÇAR ZAROK

TEQ Û REQ – XEWNEREŞK

TEŞQELE – BI KÎJAN MEQAMÎ

VEDAT TANIŞ – BALADA ŞIVANEKÎ

XALIT TARÎ – GEWRÊ

XÊRO ABBAS – DIMEŞÎYA

YAHHYA – MAHÎTAB

YÛNIS DAS – AZADÎ

YÛNIS DAS – MIJ Û BERF

YÛNÛS DÎŞKAYA – DERMAN

YÛNÛS DÎŞKAYA – GULÊ

YÛNÛS DÎŞKAYA – LI ÇI DIGERÎ

ZE TIJE- CEMÎLA MIN

ZE TIJE – BIHUYÊ

ZE TIJE – WARWAY

ABBAS AHMED – MESELE NE EVA

HOGIR FATIH RASUL – SER KIZ NAKEM

JAN AXÎN – KUL Û KULÎLK

(AY)

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