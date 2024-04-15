Kürt Müziği’nin son 13 yılının akorları çıktı
Kitapta, popülerlik derecesine bakılmaksızın Kürt Müziği’ne katkı sağlamış çeşitli sanatçı ve grupların parçaları yer alıyor.
Kitabın basın tanıtımını yapan Helezonik Kreşendo, bu tip kültürel çalışmalarla sömürü ve asimilasyona karşı mücadeleye güç vermeyi umduklarını ifade etti.
Ekip kitabı, kitabın gitar, piyano, ukulele gibi çalgılar çalan ve çalmaya çalışan kişileri hedefleyerek hazırladıklarını söyledi.
Kitabın içinde akor gösterimleri, ritim vuruş diyagramları ve de ritimlerin nasıl çalınacağını gösteren videoların QR bağlantıları da bulunuyor.
Helezonik Kreşendo ekibi kitabın önsözünde şu satırları paylaştı:
“Bundan yaklaşık 13 yıl önce bir grup müzisyen ve müzik eğitimcisi olarak Kürtçe Gitar Repertuarı hazırlamış ve yaklaşık 200 şarkılık bu çalışmayı 2 cilt halinde yayınlamıştık. Halen de pdf’ine web sitemizden ücretsiz ulaşabileceğiniz bu çalışmanın önsözü bu cümle ile bitiyordu: Sırtınızdan gitarınız içinizden mücadele ruhu eksik olmasın.
Aradan geçen dönemde coğrafyamızdan sömürü, savaş, göç, talan, baskı eksik olmadığı gibi isyan ve direniş de eksik olmadı.
Eşit ve özgür bir dünyanın peşinde olanlar halen de çeşitli araçlarla sisteme karşı mücadele etmeye devam ediyor. Bu mücadelelerin içinde kültür mücadelesi önemli bir yer tutuyor. Yok edilmek istenen bir mücadelenin, sessizliğe mahkûm edilmek istenen bir halkın ve kelimesizliğe terk edilmek istenen bir dilin peşinden gidip şarkılar üretenler bu mücadelenin önemli bir parçası.
Şarkılar tüm duygulara değebiliyor, belki kendi başına dünyayı değiştiremiyor ama dünyayı değiştirecek olanın bilincine ve duygularına etki ediyor. İşte bu sebeptendir ki, üretilen bu şarkıları daha fazla insana ulaştırmanın yollarını döşemek de bizim çabalarımızdan biri oldu.
Kitap, ticari bir kaygı ile hazırlanmadı ve çok sayıda müzisyenin kitapta emeği var. Bir de buna şarkıyı üretenlerin, kaydedenlerin, düzenleyenlerin emeğini koyduğumuzda anlıyoruz ki bu kitap hiç kimsenin değil, hepimizindir.
Kitap Ceylan Yayınları’nın internet sitesi başta olmak üzere pek çok kitap mağazasından sipariş edilebiliyor. Helezonik Kreşendo’ya da buradan ulaşabilirsiniz.
Kitapta aşağıdaki şarkıların akorları bulunuyor:
AGÎT IŞIK – ÇÎROKA WÊ BAYÊ
AGÎT IŞIK – BER DERÊ KÎ Û KÎ
ANADOLU QUARTET – DÎJLOKA MIN
ANADOLU QUARTET – PEYMAN JI YARÊ
AWAZÊ ÇÎYA – DE PÎRO
AWAZÊ ÇÎYA – EM BERNADIN VÊ DÎLANÊ
AYNÛR DOGAN – REWEND
BABETNA – DÛR
BAJAR – DÎYARBEKIR
BAJAR – SÎ Û ÇAR HEB
BAJAR – NEWROZ
BERFÎN AKTAY – GER
BERFÎN MAMEDOVA – KOÇBER
BÛRHAN BERKEN – TENÊBÛN
BÛRHAN BERKEN – GEROK
CEMÎL QOÇGIRÎ – HÎVA ZERÎ
DEVRÎM DEMÎR – TU KÎ YÎ
DILJEN RONÎ – EVÎNDAR IM
DR. AHMET KAYA & M.AKBAŞ – ŞERVAN
ERCAN BÎNGOL – KÛÇIK HATIN
ERDAL MED – PAYÎZ
ERDOGAN EMÎR – ÎNSANÊ KAMIL
ERDOGAN EMÎR – ELKANA VAYI
FERÎD SEVÎM – RASTHATINEK
FIRAT MED – ROBOSKÎ
FÎKRÎ KUTLAY – PASSÎFLORA KURDÎ
GRUP MUNZUR – EM MIROV IN
GRUP VARDÎYA – VENGÊ TO
GULBAHAR KAVCÛ – DEV JÊ BERDE
HARÛN ELKÎ – XENGILOK
HARÛN ELKÎ – REV
HARÛN ELKÎ – HERE
HÊJA – DERÎ LÊ KET
HÎVRON – EVÎN
HÎVRON – JARO
HUNERGEHA WELAT – LI QAMIŞLO LI BER DERÎ
HUNERGEHA WELAT – SERÊKANÎYÊ Û AVAŞÎN
HUNERGEHA WELAT – ŞERVANO
JAN ARSLAN – XEWREVÎN
JAN AXÎN – ZERÎBA
JEHRMAR – BÊJE
JINMA – EZ JÎN IM
KADÎR ÇAT – HEVAL HATIN
KALDIRIM – ŞODIRÊ HARDO
KALÊ BADÎ – NOŞ
KASIM TAŞDOGAN – RÊ
KASIM TAŞDOGAN – VÎNA SOR
KASIM TAŞDOGAN – REŞKÊ
KEREM GERDENZERÎ – KEÇA PERÎ
KEREM SEVÎNÇ – PERPERIK
KEREM SEVÎNÇ – BAO
ARYEN KOM – DE RABIN
LAWJE – WERNE RAYÊ
MAVÎŞ GUNEŞER – KAM SONO
MEHMET AKBAŞ & HANI – BERDE
MEHMET ATLI – GULA DIL
MEHMET ATLI – MORÎ MIRCAN
MEHMET ATLI – STRANA NÎVÇE
MEM ARARAT – XAÇIREK
MEM ARARAT – KULÎLK
MEM ARARAT – DIL DISOJE
MIKAÎL ASLAN – ÇEMO VANO
MIKAÎL ASLAN – ADIRÊ ZERRÊ MA
MIKAÎL ASLAN – MÎRAZ
MIRADY – WAY DELALÊ
NIZAMETTIN ARIÇ & MIZGÎN TAHIR & NEZÎR PALO – ÊŞA ROJAVA
MUCAHÎD GOKER – EFO BERZ
MUCAHÎD GOKER – EVDALO
OLGUN EREN – DEV JÊ BERDA
OZAN IRMAK – BERF
OZAN IRMAK – BÎRANÎNA AZADÎYÊ
PERVÎN ÇAKAR – RUHÊ MIN TEYR E
PRAKSÎS – AZADÎ
PRAKSÎS – SÎNOR
RAPERÎN – ZAROKÊN ŞER
REWŞAN & TARA MAMEDOVA – XUÇÊ
REWŞAN ÇELÎKER – WEXT LAZIM BÛ
ROHAT CIWAN – TAWANBAR
ROJDA – ŞENGAL
RÛKEN YILMAZ- DÎLBERA NAZIK
RÛŞEN ALKAR – RABE
SAKÎNA – KO
SEMYANÎ PERÎZADE – BIRYAREKÎ
SERDAR ALAZ – ÊSÎR
SEYDA PERINÇEK & LAVÎN – AWÊNE
SEYÎDXAN SEVÎNÇ – ÇI HACET
SÎDAR – BÊJE
SÎDAR FERÎD – NÎV
SÎMIR RÛDAN – BIRÎNA REŞ
SÎYA ŞEVÊ – TU XEM NEKŞÎNE
SÎYA ŞEVÊ – GURÎ
SÎYA ŞEVÊ – RÛPAYÎZ
TARA JAFF – HER WAREK BI BILBILEK
TARA MAMEDOVA – SÎNO
TEQ Û REQ – ÇAR ZAROK
TEQ Û REQ – XEWNEREŞK
TEŞQELE – BI KÎJAN MEQAMÎ
VEDAT TANIŞ – BALADA ŞIVANEKÎ
XALIT TARÎ – GEWRÊ
XÊRO ABBAS – DIMEŞÎYA
YAHHYA – MAHÎTAB
YÛNIS DAS – AZADÎ
YÛNIS DAS – MIJ Û BERF
YÛNÛS DÎŞKAYA – DERMAN
YÛNÛS DÎŞKAYA – GULÊ
YÛNÛS DÎŞKAYA – LI ÇI DIGERÎ
ZE TIJE- CEMÎLA MIN
ZE TIJE – BIHUYÊ
ZE TIJE – WARWAY
ABBAS AHMED – MESELE NE EVA
HOGIR FATIH RASUL – SER KIZ NAKEM
JAN AXÎN – KUL Û KULÎLK
(AY)