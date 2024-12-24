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Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 12:41
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2024 13:20
3 dk Okuma

Kürt kurumlarından açıklama: Rojava'nın statüsü bizim için her şeyin üstündedir

Kürt parti ve kurumları, Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı: "Kürt halkını ve tüm siyasi yapılarını birlik olmaya ve Rojava'nın statüsünü sağlamak için çaba göstermeye çağırıyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürt kurumlarından açıklama: Rojava'nın statüsü bizim için her şeyin üstündedir
*Fotoğraf: MA

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Azadî Partisi, İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Devrimci Demokrat Kürt Derneği (DDKD), Şeyh Said Derneği, Kürt Kadın Platformu (Platforma Yekîtiya Jinên Kurd) Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı.

MA’nın haberine göre; Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde (GGC) yapılan açıklamada ortak metni DBP Diplomasi Komisyonu Eşsözcüsü Berivan Helen Işık okudu.

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Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelere vurgu yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Suriye rejimi, 14 yıl süren iç savaşın ardından iki hafta içinde çöktü. Baas rejiminin yıkılması, farklılıkları inkar siyasetine dayanan hiçbir gücün ve otoritenin tek başına ayakta kalamayacağını ortaya koydu.

Suriye'de tüm halkları, inançları, kültürleri, farklılıkları kapsayan bir sistem kurulmalıdır. Bu nedenle Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ermeniler, Dürziler, Yezidiler, Aleviler, Nusayriler, Sünniler gibi Suriye'nin tüm bileşenlerinin bir an önce siyasi bir süreç başlatması ve Suriye'nin kaderini şekillendirmesi gerekiyor.

14 yıldır Rojava Kürdistan'ın kazanımlarına ve statüsüne sürekli saldıran Türkiye, Baas rejiminin yenilgiye uğratılmasıyla saldırılarını hızlandırdı. Türkiye, Kuzeydoğu Suriye'deki Rojava'yı tamamen işgal etmek istiyor. Bu saldırılar her ne kadar çeteler tarafından yapılsa da Türkiye'nin yardımıyla gerçekleştiriliyor.

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"Rojava'nın statüsü bizim için her şeyin üstündedir"

Kürt halkının artık statüsüzlüğe tahammülü kalmadı. Kürt halkının statüsüz bırakılması için oluşan devletlerin koalisyonu çöktü. Bugün Türkiye ve müttefikleri, en çok Kürt halkının statüsüne ve haklarını almasına karşı çıkıyor. Bunun için bir yüzyılı daha statüsüz geçirmeyeceğiz. Rojava Kürdistan'ın statüsü bizim için her şeyin üstündedir. Gün Rojava'nın yani Kürdistan'ın bu parçasının statüsünü sahiplenme günüdür. Bu nedenle Kürt halkını ve tüm siyasi yapılarını birlik olmaya ve Rojava'nın statüsünü sağlamak için çaba göstermeye çağırıyoruz.

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"Kürt halkının haklarının tanınması gerekiyor"

İkinci çağrımız uluslararası kamuoyunadır. Bugün Ortadoğu'daki kaosun temel nedeni Kürdistan'ın bölünmesi ve Kürt halkının statüsüz bırakılmasıdır. Tüm imha politikalarına, saldırılara ve katliamlara rağmen Kürt halkı bugün istikrarın ve demokrasinin en temel gücüdür. Ortadoğu'daki kaosun çözümü için Kürt halkının haklarının tanınması gerekiyor.  Uluslararası kamuoyuna Rojava Kürdistan'ı desteklemeye, Kürt halkının buradaki statüsünü tanımaya ve desteklemeye çağırıyoruz. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.

Son çağrımız Türkiye halkına ve Türk hükümetinedir. Kürt halkının varlığı Türk halkına zarar vermez. Bin yıllık kardeşlikten söz etmek için Türkiye'nin bugün Rojava'daki Kürt halkının kazanımlarına, statülerine saldırmaması, tam tersine temas ve desteği sürdürmesi gerekiyor. Bununla diyoruz ki, bugün Rojava'nın statüsünü koruma günüdür. Rojava'yı birlikte koruyalım."

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(RT)

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Kürt partileri dbp
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