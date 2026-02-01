ENGLISH KURDÎ
KADIN
1 Şubat 2026 17:19
 1 Şubat 2026 17:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Kürt Kadınları Birliği'nden imza kampanyasına çağrı

Açıklamada, Kürtlerin savaş sürecinde sivillerin korunması ve toplumsal barışın sürdürülmesinde önemli roller üstlendiği hatırlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürt Kadınları Birliği'nden imza kampanyasına çağrı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Kürt Kadınları Birliği, Suriye’deki Kürt meselesinin “adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması” talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına yönelik bir imza kampanyası başlattı.

Kampanya metninde, Suriye’de Kürt halkının onlarca yıldır inkâr ve kimliksizleştirme politikalarına maruz kaldığı, temel sivil ve kültürel haklardan yoksun bırakıldığı vurgulandı. Bu durumun, ülkedeki kriz ve istikrarsızlığı derinleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Kürtlerin savaş sürecinde sivillerin korunması ve toplumsal barışın sürdürülmesinde önemli roller üstlendiği hatırlatıldı.

Ancak siyasi ve hukuki statülerinin uluslararası belgelerde yer almadığına dikkat çekildi. Özellikle Kürt kadınlarının terör örgütlerine karşı mücadelede ve toplumu korumadaki tarihsel rolünün göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.

MA'nın haberine göre, Kürt Kadınları Birliği, BM’ye çağrıda bulunarak, Kürt halkının ulusal, kültürel ve siyasi haklarının anayasal güvence altına alınmasını ve demokratik, adem-i merkeziyetçi bir çözümün desteklenmesini talep etti. Ayrıca Kürt bölgelerinde insan hakları ihlallerinin, demografik değişimlerin ve baskıların önlenmesi istendi.

Metin, BM ve Güvenlik Konseyi’ne sivillerin korunması için acil adım atma, insani yardımların güvenli ve engelsiz ulaştırılmasını sağlama ve gerekirse uluslararası gözlemci veya barış gücü gönderme çağrısıyla tamamlandı.

Birlik, Kürt meselesinin görmezden gelinmesinin yalnızca Kürt halkının haklarını değil, adalet ve barış temelinde birleşik bir Suriye’nin inşasını da tehdit ettiğini vurguladı.

İmza kampanyasına buradan katılabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rojava'daki kadınlar rojava devrimi kürt kadınları
