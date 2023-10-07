Kürt kadın gazeteciler örgütleniyor: MKG kuruldu

Bugün 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler günü. Bugün aynı zamanda ilk kadın genel yayın yönetmeni Gurbetelli Ersöz’ün yaşamını yitirdiği gün.

Ersöz’ün anısını yaşatmak isteyen Kürt kadın gazeteciler, Diyarbakır merkezli Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği’ni (MKG) kurdu. Derneğin açılışına çok sayıda kadın gazetecinin yanı sıra İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekilleri Adalet Kaya ve Ceylan Akça Cupolo da katıldı.

"Ersöz, kadın gazetecilere direnişi miras bıraktı"

Açılış konuşmasını yapan derneğin kurucu üyelerinden olan Roza Metina, “Gurbetelli kalemiyle büyük bir mücadele verdi. O dönemde özgür basın üzerinde büyük baskılar vardı. Gurbetelli Ersöz tüm saldırılara karşı direndi, bize bunun mirasını bıraktı. Kürt kadınları tarihten bugüne kadar direndi. Ortadoğu ve dünyadaki kadın gazetecilerin sesi olmak için bu derneği açmaya karar verdik” dedi.

“Dayanışmayla saldırılara cevap olacağız”

DFG Genel Sekreteri Gülşen Koçuk ise, mesleğe ilk başladıklarında kendilerine “Çektiğiniz her kare ile tarihi kayıt altına alıyorsunuz” denildiğini ve o günden bugüne bu bilinçle gazetecilik yaptıklarını ifade ederek, “Kürt kadın gazetecilerin attığı büyüyen örgütlülüğü selamlıyoruz. Sonrasında dayanışmayla, örgütlülükle saldırılara karşı cevap olacağız” diye konuştu.

"Mağduriyetleri en iyi Kürt kadın gazeteciler duyuracaktır"

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin de “Bu derneğin bence her zaman daimi başkanı Gurbetelli Ersöz olacaktır. Özgür Gündem Gazetesi’nin açılışında ‘çok zor bir dönem başlıyor’ demişti. Maalesef Kürdistan’da o zorlu süreç hiç bitmiyor. Savaşta en büyük mağduriyetleri kadınlar yaşıyor. O mağduriyetlerinin dünyaya duyurulması önemli. Bunu da en iyi Kürt kadın gazeteciler yapacaktır” dedi.

Dernek neler yapacak?

bianet’e konuşan derneğin kurucu üyelerinden Roza Metina, “Dernekte eğitim atölyeleri yapacağız, kadın gazetelerin uğradığı haksızlıkları raporlaştıracağız, kadın gazetecilerin davalarını takip edeceğiz. Ezilen kadın gazetecileri savunan bir perspektifimiz olacak ve bu eksende çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kürt kadın gazeteciler bu derneği kurarken, sadece Kürt kadın gazetecilerin değil, Ortadoğu ve dünyadaki bütün kadın gazetecilerin sesi olacak. Medya’daki eril ve cinsiyetçi dile karşı mücadelemizi büyütmek amacıyla bu derneği kurduk" ifadelerini kullandı.

Özellikle Kürt kadın gazetecilerin büyük baskı altında çalıştığına dikkat çeken Metina, "Çalışmaları engelleniyor, gözaltına alınıyor ve tutuklanıyorlar. Bu saldırılara karşı da örgütlülüğümüzü büyüteceğiz” dedi.

(İY/NT)