ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 15:46
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2023 18:08
2 dk Okuma

Kürt kadın gazeteciler örgütleniyor: MKG kuruldu

İlk kadın genel yayın yönetmeni olan Gurbetelli Ersöz’ün yaşamını yitirdiğini günde kuruluşu ilan edilen Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), bütün ezilen kadın gazetecilerin sesi olmak için yola çıktı.

İnanç Yıldız
İnanç Yıldız

İnanç Yıldız
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/kadin-gazeteciler-mkgnin-kurulusunu-ilan-etti.jpg
Mezopotamya Ajansı

Bugün 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler günü. Bugün aynı zamanda ilk kadın genel yayın yönetmeni Gurbetelli Ersöz’ün yaşamını yitirdiği gün.

Ersöz’ün anısını yaşatmak isteyen Kürt kadın gazeteciler, Diyarbakır merkezli Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği’ni (MKG) kurdu. Derneğin açılışına çok sayıda kadın gazetecinin yanı sıra İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekilleri Adalet Kaya ve Ceylan Akça Cupolo da katıldı.

"Ersöz, kadın gazetecilere direnişi miras bıraktı"

Açılış konuşmasını yapan derneğin kurucu üyelerinden olan Roza Metina, “Gurbetelli kalemiyle büyük bir mücadele verdi. O dönemde özgür basın üzerinde büyük baskılar vardı. Gurbetelli Ersöz tüm saldırılara karşı direndi, bize bunun mirasını bıraktı. Kürt kadınları tarihten bugüne kadar direndi. Ortadoğu ve dünyadaki kadın gazetecilerin sesi olmak için bu derneği açmaya karar verdik” dedi.

“Dayanışmayla saldırılara cevap olacağız”

DFG Genel Sekreteri Gülşen Koçuk ise, mesleğe ilk başladıklarında kendilerine “Çektiğiniz her kare ile tarihi kayıt altına alıyorsunuz” denildiğini ve o günden bugüne bu bilinçle gazetecilik yaptıklarını ifade ederek, “Kürt kadın gazetecilerin attığı büyüyen örgütlülüğü selamlıyoruz. Sonrasında dayanışmayla, örgütlülükle saldırılara karşı cevap olacağız” diye konuştu.

"Mağduriyetleri en iyi Kürt kadın gazeteciler duyuracaktır"

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin de “Bu derneğin bence her zaman daimi başkanı Gurbetelli Ersöz olacaktır. Özgür Gündem Gazetesi’nin açılışında ‘çok zor bir dönem başlıyor’ demişti. Maalesef Kürdistan’da o zorlu süreç hiç bitmiyor. Savaşta en büyük mağduriyetleri kadınlar yaşıyor. O mağduriyetlerinin dünyaya duyurulması önemli. Bunu da en iyi Kürt kadın gazeteciler yapacaktır” dedi.

Dernek neler yapacak?

bianet’e konuşan derneğin kurucu üyelerinden Roza Metina, “Dernekte eğitim atölyeleri yapacağız, kadın gazetelerin uğradığı haksızlıkları raporlaştıracağız, kadın gazetecilerin davalarını takip edeceğiz. Ezilen kadın gazetecileri savunan bir perspektifimiz olacak ve bu eksende çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kürt kadın gazeteciler bu derneği kurarken, sadece Kürt kadın gazetecilerin değil, Ortadoğu ve dünyadaki bütün kadın gazetecilerin sesi olacak. Medya’daki eril ve cinsiyetçi dile karşı mücadelemizi büyütmek amacıyla bu derneği kurduk" ifadelerini kullandı.

Özellikle Kürt kadın gazetecilerin büyük baskı altında çalıştığına dikkat çeken Metina, "Çalışmaları engelleniyor, gözaltına alınıyor ve tutuklanıyorlar. Bu saldırılara karşı da örgütlülüğümüzü büyüteceğiz” dedi.

(İY/NT)

kadın gazeteciler basın ve ifade özgürlüğü
İnanç Yıldız
İnanç Yıldız
tüm yazıları
ilgili haberler
GREVİN 20. GÜNÜ
Sputnik’e direnen kadınlar: Bizimki haysiyet mücadelesi
5 Eylül 2023
/haber/sputnik-e-direnen-kadinlar-bizimki-haysiyet-mucadelesi-283595
MURAT KARAKAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILACAK
Çağla Geniş: Başarılı kadın gazetecilere alışacaksınız
24 Ağustos 2023
/haber/cagla-genis-basarili-kadin-gazetecilere-alisacaksiniz-283136
TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI'NDAN YENİ RAPOR
Türkiye’de gazetecilik: Düşük maaş, siyasi baskı, mobbing
14 Temmuz 2023
/haber/turkiye-de-gazetecilik-dusuk-maas-siyasi-baski-mobbing-281545
Cezaevlerinde 17 kadın gazeteci var
24 Kasım 2022
/haber/cezaevlerinde-17-kadin-gazeteci-var-270475
DİYARBAKIR'DA AÇLIK GREVİ
Cezaevindeki kadın gazeteciler ihlallere karşı açlık grevinde
12 Eylül 2022
/haber/cezaevindeki-kadin-gazeteciler-ihlallere-karsi-aclik-grevinde-267055
ilgili haberler
GREVİN 20. GÜNÜ
Sputnik’e direnen kadınlar: Bizimki haysiyet mücadelesi
5 Eylül 2023
/haber/sputnik-e-direnen-kadinlar-bizimki-haysiyet-mucadelesi-283595
MURAT KARAKAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILACAK
Çağla Geniş: Başarılı kadın gazetecilere alışacaksınız
24 Ağustos 2023
/haber/cagla-genis-basarili-kadin-gazetecilere-alisacaksiniz-283136
TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI'NDAN YENİ RAPOR
Türkiye’de gazetecilik: Düşük maaş, siyasi baskı, mobbing
14 Temmuz 2023
/haber/turkiye-de-gazetecilik-dusuk-maas-siyasi-baski-mobbing-281545
Cezaevlerinde 17 kadın gazeteci var
24 Kasım 2022
/haber/cezaevlerinde-17-kadin-gazeteci-var-270475
DİYARBAKIR'DA AÇLIK GREVİ
Cezaevindeki kadın gazeteciler ihlallere karşı açlık grevinde
12 Eylül 2022
/haber/cezaevindeki-kadin-gazeteciler-ihlallere-karsi-aclik-grevinde-267055
diğer yazıları
Diyarbakır Sanat Sokağı kültür, sanat ve edebiyat ile yaşayacak
6 Ekim 2023
Diyarbakır Sanat Sokağı kültür, sanat ve edebiyat ile yaşayacak
Sayfa Başına Git