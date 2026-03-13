ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 10:04 13 Mart 2026 10:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 10:08 13 Mart 2026 10:08
Okuma Okuma:  3 dakika

Kürt gazetecilerin mesleki deneyimleri kitaplaştırıldı

Kitap, birçok Kürt gazeteci için gazeteciliğin yalnızca bir meslek olmadığını; siyasal, kültürel ve toplumsal koşullar içinde şekillenen bir yaşam pratiği olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürt gazetecilerin mesleki deneyimleri kitaplaştırıldı

İranlı gazeteci Zahra Kamali, Kürt gazetecilerin yaşadıkları ve mesleki deneyimleri üzerine hazırladığı doktora tezini “Kürt Gazetecilerin Gündelik Yaşamı ve Mesleki Deneyimlerine Dair Etnografik Bir Çalışma” adıyla kitap haline getirdi.

MA'nın haberine göre, Zahra Kamali, Kürt gazetecilerin deneyimlerini incelediği doktora çalışmasını kitaplaştırdı. Kapak tasarımını da kendisi hazırladı. Sar Yayınevi kitabı yayımladı. Kamali kitabını, tez sürecinde kendisine bilgi aktaran ve daha sonra Kuzey Doğu Suriye’ye yönelik saldırılar sırasında yaşamını yitiren gazeteci Cihan Bilgin’e adadı.

Kamali araştırmasını ilk olarak Ankara Üniversitesi’nde doktora tezi olarak savundu. Çalışma, Kürdistan’ın Bakur, Başûr, Rojava ve Rojhilat bölgelerinde ve diasporada çalışan gazetecilerin deneyimlerini ele alıyor.

Kamali, araştırmada Kürt gazetecilerin gündelik yaşamlarını ve mesleki pratiklerini etnografik bir yaklaşımla inceliyor. Kitap, birçok Kürt gazeteci için gazeteciliğin yalnızca bir meslek olmadığını; siyasal, kültürel ve toplumsal koşullar içinde şekillenen bir yaşam pratiği olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Kamali araştırmasını nitel ve etnografik yöntemlerle yürüttü. Gazetecilerle derinlemesine mülakatlar yaptı, gözlemler gerçekleştirdi ve uzun süreli temaslar kurdu. Bu veriler üzerinden gazetecilerin sansür, siyasal baskılar ve kurumsal sınırlılıklar altında nasıl çalıştıklarını analiz etti. Ayrıca gazetecilerin bu koşullar içinde mesleki etiklerini, anlatı biçimlerini ve haber üretim stratejilerini nasıl geliştirdiklerini de inceledi.

Kadın gazetecilerin deneyimleri

Kitapta Kürt kadın gazetecilerin deneyimleri önemli bir yer tutuyor. Kamali, kadın gazetecilerin çoğu zaman çok katmanlı bir mücadele içinde çalıştığını ortaya koyuyor. Kadın gazeteciler bir yandan medya alanındaki yapısal sınırlılıklar ve siyasal baskılarla karşılaşıyor, diğer yandan meslek ortamındaki toplumsal cinsiyet kalıpları ve eşitsizliklerle mücadele ediyor.

Araştırma, kadın gazetecilerin görünürlük kazanma, mesleki kimliklerini koruma ve medyada kadınların temsilini güçlendirme çabalarını ayrıntılı biçimde ele alıyor. Kamali, İran’daki Kürt kadın gazetecilerle yaptığı görüşmelerden bazı ifadeleri de kitaba dahil etti. Özellikle Jina Emînî protestoları sırasında gözaltına alınan ve yargılanan kadın gazetecilerin anlattıkları dikkat çekiyor.

Kitabın arka kapağında yer alan bir alıntı, bir kadın gazetecinin mesleğini sürdürme kararlılığını ve yaşadığı kişisel gerilimleri güçlü bir şekilde ifade ediyor. Bu anlatılar, çalışmanın yalnızca kuramsal bir tartışma sunmadığını; gazetecilerin doğrudan deneyimlerine dayanan bir saha araştırması yürüttüğünü de gösteriyor.

MA'nın haberine göre, Kamali kitapta Kürt gazeteciliğinin çoğu zaman yalnızca haber üretimiyle sınırlı kalmadığını vurguluyor. Ona göre Kürt gazeteciliği aynı zamanda kültürel hafızayı koruma, dili yaşatma ve alternatif anlatılar kurma açısından önemli bir toplumsal alan oluşturuyor. Bu nedenle medya, yalnızca bilgi aktaran bir araç değil; farklı deneyimlerin görünür olduğu bir kamusal alan işlevi de görüyor.

Zahra Kamali hakkında

Zahra Kamali medya ve kültürel çalışmalar alanında çalışan bir araştırmacı ve gazetecidir. Tahran’da doğdu. Ana dili Farsça olan Kamali İngilizce, Azerbaycan Türkçesi, Türkçe ve Kurmancî Kürtçesini de konuşuyor. Bu çok dilli yetkinlik farklı Kürt coğrafyalarında yürüttüğü saha araştırmalarında önemli bir avantaj sağladı.

Kamali lisans eğitimini Tahran Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra kültürel çalışmalar alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezinde tecavüz mağduru kadınların gündelik yaşam deneyimlerini araştırdı. Bu çalışma kapsamında derinlemesine görüşmeler yaptı ve uzun süreli saha araştırmaları yürüttü. Genç kadınların travmatik deneyimlerin ardından gündelik yaşama nasıl döndüklerini incelemeye odaklandı. Araştırma sürecinde katılımcılarla daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Tahran’daki Jung Psikanaliz Okulu’nun açık eğitim programlarına katıldı.

Kamali daha sonra Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nde sosyal hizmet alanında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Daha önceki araştırmalarında geliştirdiği nitel yöntemler ve gündelik yaşam anlatılarına odaklanan yaklaşım, doktora çalışmasında gazetecilerin mesleki pratiklerini etnografik bir perspektifle incelemesine güçlü bir zemin sağladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kürt gazeteciler Kürt gazeteci Kürt gazetecilere baskılar Kürt Gazetecilerin Gündelik Yaşamı ve Mesleki Deneyimlerine Dair Etnografik Bir Çalışma Zahra Kamali
ilgili haberler
Tutuklu Kürt gazetecilere 15 yıla kadar hapis talebi
12 Nisan 2023
/haber/tutuklu-kurt-gazetecilere-15-yila-kadar-hapis-talebi-277175
Tutuklu Kürt gazetecilere Metin Göktepe ödülü
22 Mart 2023
/haber/tutuklu-kurt-gazetecilere-metin-goktepe-odulu-276126
Kürt gazetecilerin öldürülmesi İstanbul'da protesto edildi
26 Ağustos 2024
/haber/kurt-gazetecilerin-oldurulmesi-istanbul-da-protesto-edildi-299000
Gazetecilerden Kürt gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
25 Ekim 2022
/haber/gazetecilerden-kurt-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-tepki-269038
837 GAZETECİ VE 62 KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA
"Kürt gazetecilerin gözaltına alınması; basın özgürlüğüne darbedir"
13 Haziran 2022
/haber/kurt-gazetecilerin-gozaltina-alinmasi-basin-ozgurlugune-darbedir-263237
Gazeteciler Diyarbakır'da: Kürt gazeteciler yalnız değil demek için buradayız
18 Haziran 2022
/haber/gazeteciler-diyarbakir-da-kurt-gazeteciler-yalniz-degil-demek-icin-buradayiz-263497
Kürt Gazeteciler Günü: Hakikat arayışı sürüyor
22 Nisan 2021
/haber/kurt-gazeteciler-gunu-hakikat-arayisi-suruyor-242919
Ankara’da yargılanan Kürt gazetecilere hapis cezası
3 Temmuz 2024
/haber/ankarada-yargilanan-kurt-gazetecilere-hapis-cezasi-297073
Faruk Bildirici: Tutuklu Kürt gazetecilere çifte standart uygulanıyor
27 Kasım 2023
/haber/faruk-bildirici-tutuklu-kurt-gazetecilere-cifte-standart-uygulaniyor-288479
22 NİSAN KÜRT GAZETECİLER GÜNÜ
"Kürt gazeteciler, devletin 'yok' dediği bir halka 'var' dediği için hedef”
22 Nisan 2023
/haber/kurt-gazeteciler-devletin-yok-dedigi-bir-halka-var-dedigi-icin-hedef-277631
