Kürt gazetecilerin hapis cezasına gerekçe: Haberler suç unsuru oldu
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Selman Güzelyüz, Berivan Altan, Diren Yurtsever, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Zemo Ağgöz ve Deniz Nazlım'a ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla verdiği 6 yıl 3'er ay hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı.
Mahkeme gazetecilerin birbirleri arasındaki para transferlerini, tecrit haberlerini, sosyal medya paylaşımlarını, ev baskınları sırasında polisin el koyduğu kitap ve dergileri, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutsaklara dair raporlarını suç unsuru olarak değerlendirdi.
Gazetecilerin haberleriyle algı oluşturmaya çalıştığı savundu. Hapis cezasına çarptırdığı gazetecilerin "örgüte silahlı üye temin etmek, örgüt sempatizanları ve üyelerinin motivasyonunu güçlü tutmak, Abdullah Öcalan’ın durumunun illegal olduğu algısını yaratmak, devletin Kürt kökenli vatandaşların kötü muamelede bulunduğu yönünde algı oluşturmak, TSK’nin kimyasal silah kullanması algısı oluşturmak" amacı taşındığını iddia etti.
Lehte tanık ifadesini aleyhte yorumladı
Açık tanık Hüseyin Durudeniz'in, "Mezopotamya Ajansı, örgütle tamamen bağlantılı mı bağlantılı değil mi bilmiyorum. Örgütle bağlantılıysa kapatılması gerekir” şeklindeki beyanını gazetecilerin aleyhine yorumlandı.
Diğer tanıkların çelişkili beyanlarını görmezden gelen mahkeme, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesini işletmedi.
Mahkeme, üç gazeteci hakkında verdiği beraat kararını ise, "delil yetersizliğine" dayandırdı.
Ankara’da yargılanan Kürt gazetecilere hapis cezası
(HA)