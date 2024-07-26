Kürt gazetecilerin hapis cezasına gerekçe: Haberler suç unsuru oldu

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3'ar ay hapis cezasına çarptırdığı gazeteciler için "Mezopotamya Ajansı, örgütle tamamen bağlantılı mı bağlantılı değil mi bilmiyorum. Örgütle bağlantılıysa kapatılması gerekir” şeklindeki ifade veren tanığın beyanını esas aldı.