Kürt futbolcu Deniz Undav: İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler

VfB Stuttgart 1893 forması giyen Almanyalı Kürt futbolcu Deniz Undav, Fenerbahçe ile İstanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından maruz kaldığı ırkçılıkla ilgili açıklama yaptı.

Undav, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok iyi geldi! Son günlerdeki inanılmaz desteğiniz için teşekkürler,” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Undav’ın maruz kaldığı ırkçılığa ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Eren, eski futbolcu Serkan Balcı’nın canlı yayındaki hakaretlerinin ve sosyal medyada yayılan nefret içerikli paylaşımların “Kürt kimliğine yönelik düşmanlığın medya aracılığıyla yeniden üretildiğini” gösterdiğini belirterek, olayın yalnızca bir sporcuyu değil, Kürt kimliğini hedef alan tehlikeli bir atmosferin göstergesi olduğunu söyledi.

Chobani Stadı’nda 23 Ekim’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı maçta, Undav ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, Türkçe çevrimiçi mecralarda Undav’a yönelik ırkçı paylaşımlar hızla yayıldı. Bir spor programında konuşan Serkan Balcı isimli eski futbolcu, Undav’ı tehdit etti. Undav, RTL+ kanalına yaptığı açıklamada “Sadece ıslıkladılar ve yuhaladılar. Bu tarz şeyler aslında beni ve bizi motive eder ama bugün bunu maçı kazanmaya dönüştüremedik” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Deniz Undav (@denizundav)'in paylaştığı bir gönderi

Hakkâri Barosu’ndan suç duyurusu

Undav’a yönelik çevrimiçi ırkçı saldırıların ardından Hakkâri Barosu, 24 Ekim’de yaptığı açıklamayla, Undav hakkında yapılan yorumlar için suç duyurusu yapacağını duyurmuştu:

“Kürt futbolcu Deniz Undav’a yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı ile yine hakaret ve nefret dili içeren söylemlerde bulunan diğer yorumcular ve Twitter kullanıcıları hakkında; ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Futbolcunun takımı da yaptığı açıklamada “VfB Stuttgart 1893, çeşitlilik, hoşgörü, saygılı bir birlikte yaşama ve adil oyun ilkelerini savunur. Irkçılık, aşırılık, ayrımcılık ve dışlama, ne stadyumda ne de toplumun başka herhangi bir yerinde yer bulmalıdır,” demişti.

Der VfB Stuttgart 1893 steht für Vielfalt, Toleranz, ein respektvolles Miteinander und Fairplay.

Rassismus, Extremismus, Diskriminierung und Ausgrenzung haben weder im Stadion noch sonst wo in unserer Gesellschaft etwas verloren.#VfB | #VfB1893 pic.twitter.com/ot7gkXxgrg — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) October 24, 2025