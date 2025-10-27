ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2025 15:26
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 00:39
4 dk Okuma

Kürt futbolcu Deniz Undav: İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler

Almanyalı futbolcu, Fenerbahçe maçının ardından karşılaştığı ırkçılık üzerine açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kürt futbolcu Deniz Undav: İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler
26 numaralı formasıyla Deniz Undav ve takımı, Fotoğraf: VfB Stuttgart 1893 (x)

VfB Stuttgart 1893 forması giyen Almanyalı Kürt futbolcu Deniz Undav, Fenerbahçe ile İstanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından maruz kaldığı ırkçılıkla ilgili açıklama yaptı.

Undav, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok iyi geldi! Son günlerdeki inanılmaz desteğiniz için teşekkürler,” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Undav’ın maruz kaldığı ırkçılığa ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Eren, eski futbolcu Serkan Balcı’nın canlı yayındaki hakaretlerinin ve sosyal medyada yayılan nefret içerikli paylaşımların “Kürt kimliğine yönelik düşmanlığın medya aracılığıyla yeniden üretildiğini” gösterdiğini belirterek, olayın yalnızca bir sporcuyu değil, Kürt kimliğini hedef alan tehlikeli bir atmosferin göstergesi olduğunu söyledi.

Chobani Stadı’nda 23 Ekim’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı maçta, Undav ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, Türkçe çevrimiçi mecralarda Undav’a yönelik ırkçı paylaşımlar hızla yayıldı. Bir spor programında konuşan Serkan Balcı isimli eski futbolcu, Undav’ı tehdit etti. Undav, RTL+ kanalına yaptığı açıklamada “Sadece ıslıkladılar ve yuhaladılar. Bu tarz şeyler aslında beni ve bizi motive eder ama bugün bunu maçı kazanmaya dönüştüremedik” dedi.

Hakkâri Barosu’ndan suç duyurusu

Undav’a yönelik çevrimiçi ırkçı saldırıların ardından Hakkâri Barosu, 24 Ekim’de yaptığı açıklamayla, Undav hakkında yapılan yorumlar için suç duyurusu yapacağını duyurmuştu:

“Kürt futbolcu Deniz Undav’a yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı ile yine hakaret ve nefret dili içeren söylemlerde bulunan diğer yorumcular ve Twitter kullanıcıları hakkında; ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Futbolcunun takımı da yaptığı açıklamada “VfB Stuttgart 1893, çeşitlilik, hoşgörü, saygılı bir birlikte yaşama ve adil oyun ilkelerini savunur. Irkçılık, aşırılık, ayrımcılık ve dışlama, ne stadyumda ne de toplumun başka herhangi bir yerinde yer bulmalıdır,” demişti.

Deniz Undav hakkında

Futbolcu.

1996 yılında Almanya’nın Achim kentinde, Urfa’nın Viranşehir ilçesinden göç eden Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Futbol kariyerine küçük yaşta TSV Achim altyapısında başlayan Undav, ardından Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse gibi kulüplerde forma giydi. 2015 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı TSV Havelse’deki performansıyla öne çıktı.

Belçika’nın Union SG takımına transfer olan Undav, 33 maçta 25 gol atarak Avrupa’nın ilgisini çekti ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion’a transfer oldu.

2024 sezonunun başında 12 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Almanya’nın Stuttgart takımına kiralanan Undav; Bundesliga ve Almanya Kupası’nda toplam 33 maçta forma giydi. 19 gol ve 10 asistle takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Kaynak: Rûdaw. (TY)

