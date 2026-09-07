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YT: Yayın Tarihi: 07.09.2026 11:24 7 Eylül 2026 11:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.09.2026 11:32 7 Eylül 2026 11:32
Okuma Okuma:  1 dakika

Kürt dili ve kültürü derneğine silahlı saldırı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Mezopotamyalılar Dil ve Kültür Araştırma ve Geliştirme Derneği’ne gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürt dili ve kültürü derneğine silahlı saldırı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Mezopotamyalılar Dil ve Kültür Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin binasına 7 Eylül’ün ilk saatlerinde ateş açıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre saldırı saat 00.10 sıralarında gerçekleşti. Derneğin bulunduğu kattaki tanıklar da silah seslerinin bu saatlerde duyulduğunu söyledi.

Saldırıda dernek binasına iki mermi isabet etti. Olay yerinde yapılan incelemede üç boş kovan bulundu. Haberde herhangi bir yaralanmaya ilişkin bilgi yer almadı.

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Bir kişi gözaltında

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltındaki kişinin kimliğine ve hakkındaki işlemlere ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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Kürtçe üzerine çalışmalar yürütüyor

Mezopotamyalılar Dil ve Kültür Araştırma ve Geliştirme Derneği, Çerkezköy’de Kürt dili ve kültürüne yönelik çalışmalar yürütüyor. Dernekte Kürtçenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik atölyelerin yanı sıra çeşitli enstrüman çalışmalarının da yapıldığı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Dernek yöneticileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, kurumun sosyal medyada hedef gösterildiğini ve faaliyetleri nedeniyle çeşitli idari işlemlerle karşı karşıya kaldığını belirtmişti.

Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe tekirdağ
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