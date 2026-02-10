ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 10.02.2026 09:27 10 Şubat 2026 09:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.02.2026 09:41 10 Şubat 2026 09:41
Kürt dilbilimci Mehmet Emin Bozarslan hayatını kaybetti

Kürtçe alfabe, sözlük çalışmaları ve çok sayıda çevirisiyle Kürt dilinin korunması ve geliştirilmesine önemli katkılar sunan Bozarslan, geride 50’den fazla eser bıraktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kürt dilbilimci Mehmet Emin Bozarslan hayatını kaybetti

Kürt dili, edebiyatı ve tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar, dilbilimci ve çevirmen Mehmet Emin Bozarslan, 90 yaşında İsveç’te yaşamını yitirdi.

Mehmet Emin Bozarslan kimdir?
Yaklaşık 45 yıldır sürgünde yaşadığı İsveç’in Uppsala kentinde hayatını kaybeden Bozarslan’ın ölüm haberini, ailesi adına Aycan Şermin Bozarslan duyurdu.

Akademisyen Hamit Bozarslan’ın da babası olan Mehmet Emin Bozarslan’ın vasiyeti doğrultusunda cenaze töreninin aile arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Aile, taziyelerin 11 Şubat’ta 13.00–16.00 saatleri arasında Uppsala’daki Stabby Prästgård’da kabul edileceğini açıkladı.

Kürtçe alfabe, sözlük çalışmaları ve çok sayıda çevirisiyle Kürt dilinin korunması ve geliştirilmesine önemli katkılar sunan Bozarslan, geride 50’den fazla eser bıraktı.

"Cesur duruş sergiledi"

MA’daki habere göre, Kürt Ulusal Kongresi (KNK), 45 yıldır sürgünde yaşadığı İsveç’in Uppsala kentinde hayatını kaybeden Kürt yazar, dilbilimci ve çevirmen Mehmet Emin Bozarslan’ın ailesi ve Kürt halkı için bir başsağlığı mesajı yayımladı. KNK açıklamasında, Kürt edebiyatı, kültürü ve dilinin büyük öğretmeni Mehmet Emin Bozarslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Bozarslan’ın Kürt kimliği, dili ve kültürünün yasaklı olduğu dönemlerde cesur bir duruş sergileyerek çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Bozarslan’ın, Kürt edebiyatı ve tarihinin klasik eserlerini Latin alfabesine çevirerek yayımladığı, bu eserlerin bir kısmını da Türkçeye kazandırdığı ifade edilen açıklamada, bu çalışmalar nedeniyle tutuklandığı ve uzun yıllar Türkiye cezaevlerinde tutulduğu hatırlatıldı.

(EMK)

İstanbul
Mehmet Emin Bozarslan hamit bozarslan
