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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 16:48
2 dk Okuma

Kürt Çalışmaları Merkezi raporu: Süreç, güvenlik başlığı üzerinden yürütülüyor

Kürt Çalışmaları Merkezi, aralık ayında düzenlediği çalıştayın raporunu yayınladı. 44 sayfalık raporda, 1 Ekim 2024’te başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerle devam eden sürecin, 2013-2015 çözüm süreciyle “çok benzeşmediği” ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürt Çalışmaları Merkezi raporu: Süreç, güvenlik başlığı üzerinden yürütülüyor
*Fotoğraf: Yüksekova Haber

Kürt Çalışmaları Merkezi, 14 Aralık 2024’te Van’da düzenlediği “Kürt Meselesinde Yeni Dönemin Dinamikleri: Olasılıklar, Fırsatlar ve Riskler Çalıştayı”nın raporunu açıkladı.

44 sayfalık raporda, toplantıda yapılan tartışmaların detaylarına yer verildi ve 1 Ekim 2024’te Devlet Bahçeli’nin DEM Partilerle tokalaşmasıyla başlayan süreç irdelendi.

Raporun değerlendirme kısmında ise; yeni sürecin, 2013-2015 çözüm süreciyle “çok benzeşmediği” ifade edildi.

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"Süreç, güvenlik başlığı üzerinden yürütülüyor"

Bu sürecin “çözüm ve demokratikleşmeden ziyade güvenlik ve bütünleşme başlıkları üzerinden” yürütüldüğü ifade edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçle ilgili bir kafa karışıklığı var. Kavram setleri henüz oturmuş değil. Bunun yanında iktidardan muhalefete farklı kesimlerin ciddi endişeleri ama aynı zamanda kendilerine biçtikleri fırsatlar var.

Ayrıca bu yeni dönem tartışmalarının gündeme gelmesi iç dinamiklerden müteşekkil bir gelişme değil, daha çok dış dinamiklerin içeriyi zorlamasıyla alakalı olduğu için uluslararası dinamikler ilk defa Kürt meselesi bağlamında bu oranda konuşuluyor ve sınır ötesindeki herhangi bir gelişme, gündelik bir hareketlilik bile buradaki Kürt meselesine direkt etki edebiliyor.

Bu süreç başarısız da olabilir, akamete uğrayabilir. Türkiye'nin başka girişimleri olabilir. Kürt siyasetinin başka müzakere arayışları, aktör arayışları olabilir. Ancak en nihayetinde Kürt meselesi bir gerçeklik olarak önümüzde durmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ve Türk Devleti'nin kategorik paranoyalarla Kürtlerin kazanımlarını tehdit olarak görmesinin; aynı şekilde Kürtlerin veya Kürt siyasetinin, Türkiye'nin tökezlediği ya da bir çıkmaza girdiği durumlarda bunu dönemsel fırsatlara çevirme çabasının Kürt meselesinin çözümünün önündeki en büyük engellerdir. Bu anlayışları aşmak, kalıcı bir çözümün önemli bir anahtarı olacaktır.”

>> Ayşe Betül Çelik, Ufuk Uras, Mesut Yeğen, Serhun Al, Cengiz Çandar, Mehmet Alaca, Mehmet Ali Çalışkan, Cuma Çiçek’in sunumlarının; Reha Ruhavioğlu ve Roj Girasun'un ise değerlendirmelerinin yer aldığı raporun tamamına ulaşmak için TIKLAYIN.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Kürt Çalışmaları Merkezi çözüm
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