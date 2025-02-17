Kürt Çalışmaları Merkezi raporu: Süreç, güvenlik başlığı üzerinden yürütülüyor

Kürt Çalışmaları Merkezi, 14 Aralık 2024’te Van’da düzenlediği “Kürt Meselesinde Yeni Dönemin Dinamikleri: Olasılıklar, Fırsatlar ve Riskler Çalıştayı”nın raporunu açıkladı.

44 sayfalık raporda, toplantıda yapılan tartışmaların detaylarına yer verildi ve 1 Ekim 2024’te Devlet Bahçeli’nin DEM Partilerle tokalaşmasıyla başlayan süreç irdelendi.

Raporun değerlendirme kısmında ise; yeni sürecin, 2013-2015 çözüm süreciyle “çok benzeşmediği” ifade edildi.

Bu sürecin “çözüm ve demokratikleşmeden ziyade güvenlik ve bütünleşme başlıkları üzerinden” yürütüldüğü ifade edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçle ilgili bir kafa karışıklığı var. Kavram setleri henüz oturmuş değil. Bunun yanında iktidardan muhalefete farklı kesimlerin ciddi endişeleri ama aynı zamanda kendilerine biçtikleri fırsatlar var.

Ayrıca bu yeni dönem tartışmalarının gündeme gelmesi iç dinamiklerden müteşekkil bir gelişme değil, daha çok dış dinamiklerin içeriyi zorlamasıyla alakalı olduğu için uluslararası dinamikler ilk defa Kürt meselesi bağlamında bu oranda konuşuluyor ve sınır ötesindeki herhangi bir gelişme, gündelik bir hareketlilik bile buradaki Kürt meselesine direkt etki edebiliyor.

Bu süreç başarısız da olabilir, akamete uğrayabilir. Türkiye'nin başka girişimleri olabilir. Kürt siyasetinin başka müzakere arayışları, aktör arayışları olabilir. Ancak en nihayetinde Kürt meselesi bir gerçeklik olarak önümüzde durmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ve Türk Devleti'nin kategorik paranoyalarla Kürtlerin kazanımlarını tehdit olarak görmesinin; aynı şekilde Kürtlerin veya Kürt siyasetinin, Türkiye'nin tökezlediği ya da bir çıkmaza girdiği durumlarda bunu dönemsel fırsatlara çevirme çabasının Kürt meselesinin çözümünün önündeki en büyük engellerdir. Bu anlayışları aşmak, kalıcı bir çözümün önemli bir anahtarı olacaktır.”