Kürt boksör Agit Kabayel, 28 Kasım'da Almanya'da Arnavut Nelson Hysa'yı ikinci rauntta teknik nakavtla (TKO) yenerek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvanını korudu. Kabayel bu kemeri ilk kez savundu.

Maçı binlerce kişi izledi

Maç cumartesi gecesi 60 bin kişilik Merkur Spiel-Arena'da yapıldı. 50 binden fazla seyirci maçı izledi. Almanya'da bu kadar büyük bir kalabalık en son 2015'te toplanmıştı. O yıl Düsseldorf'ta yaklaşık 50 bin kişi Wladimir Klitschko'nun Tyson Fury'ye yenilişini izlemişti.

Maçtan önce iki boksör de yenilmemişti. Hysa'nın rekoru 25 galibiyet, 23 nakavttı. Kabayel'in rekoru ise 27 galibiyet, 19 nakavttı. Kabayel maça ilk rauntta hâkim oldu. Hızı ve sert yumruklarıyla Hysa'yı ciddi baskı altına aldı.

"Yaşasın Kürtler"

Kabayel maçtan sonra ringde Kürdistan bayrağını açtı. "Yaşasın Kürtler, yaşasın Kürdistan" diye seslendi. Rudaw'a konuşan Kabayel, Almanya ve Kürtler için tarih yazdıklarını söyledi. Max Schmeling'den bu yana Almanya'nın ilk ağır sıklet dünya şampiyonu olduğunu hatırlattı. Unvanını başarıyla savunan ilk Alman ağır sıklet dünya şampiyonu da olduğunu belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de Kabayel'i tebrik etti.

Ağır sıkletin ilk Kürt dünya şampiyonu

Kabayel 1992'de Leverkusen'de doğdu. Ailesi Maraş'ın Pazarcık ilçesinden. Şubat 2025'te Riyad'da Çinli Zhilei Zhang'ı altıncı rauntta nakavtla yenerek WBC geçici ağır sıklet şampiyonu oldu. Bu kemeri ocak ayında Oberhausen'de Polonyalı Damian Knyba'ya karşı korudu.

Oleksandr Usyk ağır sıklet kemerlerini bırakınca WBC, Kabayel'i 27 Haziran 2026 itibarıyla dünya şampiyonu olarak tanıdı. Böylece Kabayel bu unvanı kazanan tarihteki ilk Kürt boksör oldu.

Hysa galibiyetiyle Kabayel'in profesyonel rekoru 28 galibiyet, 20 nakavt oldu.

(FY)