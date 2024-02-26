Kürt Araştırmaları Derneğinde bahar dönemi Kürtçe dersleri başlıyor

Kürt Araştırmaları Derneğinin 2024 bahar dönemi Kürtçe dersleri 2 Mart'ta başlıyor. Bu dönemki program kapsamında Kürtçe’nin Kurmanci, Kirmancki ve Sorani lehçeleri öğretilecek.

Dersler online ve yüz yüze verilecek.

Bu dönem kapsamında Kurmanci lehçesi 1, 2, 3 ve 4. seviyede, Kirmancki 1 ve 2. seviyede, Sorani lehçesinde ise 1. seviyede kurlar olacak.

Dersler 2 Mart’ta başlayıp 12 hafta (3 ay) sürecek.

Kurslara katılmak için formu doldurmak ya da doğrudan derneğe giderek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kürt Araştırmaları Derneği hakkında

Kürt Araştırmaları Derneği, İstanbul Kürt Enstitüsü’nün OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) 31 Aralık 2016’da İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılmasından sonra, Enstitü üyeleri ve çalışanları tarafından kuruldu. Dernek amacını, Kürt dili, edebiyatı, tarihi ve kültürüne ilişkin araştırma yapmak olarak açıklıyor. Aynı zamanda Kürt dilinin gelişimi için dil atölyeleri yapıyor.

(AY)