Kürt, Alevi ve mültecilere dönük saldırı raporu: Irkçı saldırılar rutine dönüştü

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 2023 yılında 'Kürtler, Aleviler ve mültecilere yönelik ırkçı saldırılara dair' basın taraması üzerinden hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, yıl içerisinde en az 208 ırkçı/ötekileştirici/yok sayan haberin basında yer aldığı aktarıldı.

MA’nın haberine göre; raporda iktidar ve muhalefetin söylemleri üzerinden birçok saldırının yaşandığına vurgu yapıldı.

Maraş merkezli yaşanan depremler sonrasında göçmenlere yönelik ırkçı eylemler olduğu, deprem bölgesinde kalan Alevi köylerine yönelik ayrımcı yaklaşımlar yaşandığı vurgulandı.

Raporda, Kürtlere yönelik spor sahalarından cezaevlerine, anadile yönelik ayrıştırıcı ifadelerden metropollerde ırkçı saiklerle maruz bırakıldıkları şiddet eylemlerine kadar birçok ırkçı/ötekileştirici/yok sayan haberin basına yansıdığı ifade edildi.

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"Sahada ırkçı saldırı"

Raporda, "Uzunca yıllar boyu Alevi olduklarını, Kürt olduklarını gizlemek zorunda kalan aileler gibi bugün de göçmen aileler çocuklarını bu şekilde tembihlemekte ve kamusal alanda kendi dillerini konuşmama konusunda uyarıyorlar. Başta Amedspor olmak üzere diğer birçok bölge takımı çıktıkları birçok deplasmanda ırkçı söylemlere ve hatta saha içerisinde dışarısında şiddete maruz bırakılıyorlar. Halen TBMM’de Kürtçe 'Bilinmeyen-X dili' olarak tanımlanmakta olup, bölge kentlerine ait otobüs firmalarından tutun da siyasi parti binalarına yönelik ırkçı saldırılar gündelik yaşamın rutinine dönüşmüş durumda" ifadelerine yer verildi.

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"Irkçı saldırılar en çok Kürt kimliğine yönelik"

Bir yıllık taramada Kürt kimliğine ve diline yönelik en az 145 saldırı/yok sayma haberi tespit edildiği belirtilen raporda, "Taramalarda, Kürt kimliğine yönelik ırkçı/ötekileştirici/yok sayma eylemlerinin daha çok Kürtçe, bölge futbol takımları ve politik tercihler üzerinden geliştiği görülmüştür. Aynı dönem içerisinde mültecilere yönelik bahsedilen saiklerle basında en az 50 saldırı haberi yer almıştır. Yine aynı dönem içerisinde Alevilere yönelik bahsedilen saiklerle basında en az 13 saldırı haberi yer almıştır" denildi.

(RT)