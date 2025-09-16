Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneler Gazze'ye doğru denize açılmaya devam ederken bir yandan da filonun planlamaları netleşiyor.

44 ülkeden katılımcıların oluşturduğu sivil bir yapı olan filonun Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, son duruma ilişkin Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Küresel Sumud Filosu'ndaki 11 tekne Gazze'ye doğru yelken açtı

"Beklemek filoyu riske atacaktı"

İsrail'in tüm baskılarına rağmen yola çıkmayı başardıklarını belirten Durmaz, gemilerin Tunus'ta bulunduğu sırada sürecin uzamasından dolayı bir takım manipülatif girişim ve sabotajlar olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"Tunus hükümeti de filonun bir an önce yola çıkmasını istiyordu aslında ama gemiler hazırlanamamıştı. Özetle, çok fazla katılımcının çağrılması, yereldeki arkadaşların tam olarak lojistik ve teknik işlere odaklanamaması, daha sonra bazı gemilerin teknik problemler yaşaması ve birtakım sabotajların olması Tunus'ta bu durumun yaşanmasına yol açtı. Ancak bu noktada filonun daha fazla beklemesi tüm filoyu riske atacak bir süreçti."

Durmaz, "Eğer Tunus'taki diğer teknelerin tamir ve bakım sürecini beklemek zorunda kalsaydık filonun geneliyle ilgili riskler oluşacaktı. An itibarıyla filo güvende, yola çıktılar ve Tunus karasularından da ayrıldılar. (14 Eylül) Dünden beri de Tunus'tan ufak ufak tekneler çıkmaya devam ediyor." dedi.

Gemiler 1-2 gün içerisinde Akdeniz'de buluşacak

Durmaz, şu an 50 teknenin sorunsuz şekilde denizde ilerlediğini ifade ederek amaçlarının mümkün olan en çok sayıdaki gemi ile ablukayı kırmak olduğunu açıkladı:

"Bunlar 1-2 gün içerisinde Akdeniz'de, önceden belirlenmiş rota ve konumda buluşacak. 2 gemi bile Gazze'ye ulaşırsa bu bir başarıdır. İsrail her alanda, noktada bu filonun başarısız olması için müdahalede bulunacak. Karşı karşıya kalmak isteyecekleri tekne sayısını azaltmak isteyecekler. Bizlere burada düşen, mümkün olan en çok sayıda gemiyle Gazze'ye ulaşmak."

Küresel Sumud Filosu Binzert Limanı'na hareket etti

"İsrail'in bizi çiçekle karşılamasını zaten bekleyemeyiz"

İsrail'in filo ve üyelerine yönelik açıklamalarını da takip ettiklerinin söyleyen Durmaz, bu konuda sivil ve şiddetsiz olmak üzere kendilerini savunmaya hazırlıklı olduklarının da altını çizdi:

"Filo yola çıkmadan, İsrail medya dili üzerinden tehditlerine başlamıştı. Bunlar arasında 'filoyu terörizmle suçlama ve ne tür askeri malzeme taşıdığı' yer aldı. Filo bekleme sürecine girince İsrail, tehdit dilinden çok içerden manipülasyon, sabotaj ve gemi sayısını azaltma girişiminde bulundu. Bundan sonra daha büyük problemlerin, manipülasyonların, sabotaj girişimleri, saldırılar ve medya kampanyasının başlayacağını da biliyoruz. Her şeyin güllük gülistanlık yolunda gitmesi ya da İsrail'in bizi çiçekle karşılamasını zaten bekleyemeyiz. Onlar bizi silahla karşılayacak ama biz de şiddetsizlik ve sivil yönümüzle bu ablukayı kıracağız inşallah."

(NÖ)