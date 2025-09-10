Küresel Sumud Filosu'na yeni İHA saldırısı

İsrail ablukasını delmek amacıyla Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

Filo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan gemilerden birinin İHA saldırısına maruz kaldığını, ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Saldırı sonucu çıkan alevlerin kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırı anına dair şunları aktardı:

"Gece nöbetim yeni bitmişti, uyumak üzereydim. Saat ikide tekrar nöbetim başlayacaktı. O sırada diğer nöbet başlamıştı ve birinin ‘dron’ diye bağırdığını duyduk. Hemen içeri koştum ve yeleğimi giydim."

Küresel Sumud Filosu Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, yaptığı paylaşımda filonun ikinci büyük teknesi Alma’nın Tunus’taki limanda saldırıya uğradığını bildirdi. Nevvar, saldırının küçük bir drondan atılan yanıcı maddeyle gerçekleştirildiğini, çıkan yangının Tunuslu yetkililer tarafından söndürüldüğünü ifade etti.

Saldırının duyulmasının ardından çok sayıda Tunuslu, Sidi Busaid Limanı’na giderek filoya destek gösterisi düzenledi.

Önceki saldırılar

Filo yönetimi, daha önce de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “filoya katılan en büyük geminin siyonist bir İHA saldırısına uğradığını” duyurmuştu. Filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi, yayımlanan bir videoda, "Gemide kimse zarar görmedi, sadece ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi. Böyle bir saldırıyı bekliyorduk, fakat açık denizde olacağını düşünüyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

Nevvar ise önceki gün yaptığı canlı yayında, İspanya’dan gelen teknelerden birine de dron saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Tunus İçişleri Bakanlığı ise “gemilerden birine İHA düştüğü” yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

AAA'nın geçtiği bilgiye göre, aralarında çok sayıda Türkiye'den yurttaşın da bulunduğu farklı ülkelerden aktivistler ile yaklaşık 150 Tunuslu, 1 Eylül’den bu yana Küresel Sumud Filosu’na katılmak için hazır bekliyor. Filo yönetimi, bugün Tunus’tan hareket edileceğini duyurdu.

“Sumud” kavramı

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında direnişin sembolü haline geldi. Kavram, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimlik ve kültürlerini korumasını, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemleriyle işgale direnmesini ifade ediyor. Filistin’de “zeytin ağacı” ve “hamile kadın köylü” figürleri Sumud’u simgeleyen başlıca imgeler olarak öne çıkıyor.

(EMK)