Küresel Sumud Filosu Binzert Limanı'na hareket etti

İsrail ablukasını kırmak ve insanı yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer alan ve 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'na ulaşan 22 İspanyol teknesi, Tunus’tan filoya katılacak diğer tekneleri beklemek üzere ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert Limanı'na doğru yola çıktı.

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

İtalya'dan katılacak tekneler de denize açılmaya başladı

Öte yandan, aktivistlerden edinilen bilgiye göre, bir süredir İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusundaki farklı limanlarda hazırlıklarını sürdüren çok sayıda tekne, bu sabah halat çözerek Akdeniz'e açılmaya başladı.

İtalya'dan açılan teknelerde, 4 parlamenter de yer alıyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (PD) Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ile PD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifak'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi de filo ile beraber Gazze'ye doğru yolculuk yapıyor.

Aktivistler Siracusa’da basın toplantısı düzenledi

Filoya katılacak teknelerin İtalya’dan ayrılmadan önceki son durağı olan Siracusa Limanı'nda, aktivistler basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, hazırlıklara ev sahipliği yapan Sicilya Adası’na teşekkür ederken, yönlerinin Gazze olduğunu, buradan Tunus’a gitmeyeceklerini, oradan gelecek teknelerle denizde buluşup yola devam edeceklerini söyledi.

Delia, Gazze’nin her gün öldüğünü vurgulayarak "İsrail'in istediği her şeyi yapamayacağını, uluslararası hukuku tamamen cezasız bir şekilde ihlal edemeyeceğini söyleyecek cesarete sahip olmalıyız. Bu, sona ermeli; bu yüzden bize yardım edin, bizi takip edin." dedi.

Avrupa Parlamentosu: Filistin Devleti tanınmalı

Bu arada, sabah saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Küresel Sumud Filosu’na katılan İtalyanlar için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı aradığını belirterek "Bu girişime katılan 58 İtalyan vatandaşına diplomatik ve konsolosluk yardımı sağlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

İtalya'dan denize açılan teknelerin, İspanya ve Tunus'tan gelen ekiplerle Akdeniz'in ortasında buluşarak Gazze'ye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Hazırlık süreci henüz tamamlanmadı

Binlerce Tunuslunun katılımıyla dün yapılan veda programında hava şartlarından dolayı teknelerin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını belirtmişti.

Filoya 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

(NÖ)