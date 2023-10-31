Küresel ısıtmayı 1,5 santigrat derecede tutma hedefi 2029'a kadar aşılabilir

"Nature Climate Change" adlı dergide yayımlanan yeni bir araştırmada, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yayımladığı rapordaki veriler yeniden incelendi.

Bu kapsamda, IPCC'nin raporunda 2020'ye kadar olan verilere ek olarak, son üç yıldaki tahmini karbon emisyonu ile ısıtmayı etkileyen karbon dışı faktörlerin rolü de hesaba katılarak yeni hesaplamalar yapıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, araştırmacılar, fosil yakıt kullanımının küresel ısıtmayı "iki kat daha hızlandırdığını" vurgulayarak, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen ısıtmayı 1,5 santigrat derecede sabit tutma eşiğinin uzun yıllar sonra değil, 2029'a kadar geri dönülemeyecek şekilde aşılabileceğini tespit etti.

Atmosferdeki karbondioksit ve diğer gazların dünyadaki radyasyonu hapsederek sera gazı etkisi yarattığına ve bu nedenle sıcaklıkların yükselmesine neden olduğuna işaret eden araştırmacılar, sıcaklıkları uzun süre mevsim normallerinin üstünde tutmaya yetecek kadar sera gazı salınmış olabileceği konusunda uyardı.





Karbon bütçesi yarı yarıya indi

"Dünyanın yalnızca 500 milyar ton daha karbon salabileceği" tespitine ilişkin de yeni hesaplamalar yapan araştırmacılar, bu oranın daha az olduğunu öngördü.

Araştırmacılar, önemli ölçüde hava kirliliğine neden olan ve genellikle fosil yakıt kullanımı sonrası ortaya çıkan "aerosol" isimli isli parçacıkların güneş ışığını geri yansıtarak atmosferin soğumasına "tahmin edilenden daha fazla" yardımcı olduğunu tespit etti.

Ancak, aerosollerin çeşitli nedenlerden azalıyor olmasının küresel ısıtmanın 1,5 santigrat derece ile sabitleme hedefi için belirlenen karbon bütçesinden 100 milyar ton azalma anlamına geldiğini ifade eden araştırmacılar, diğer etkenlerle birleştirildiğinde toplam karbon bütçesinin 250 milyar tona indiğini kaydetti.

Araştırma sonucuna göre 1,5 santigrat derecenin aşılmasından kaçınılacaksa, küresel karbon emisyonlarının 2050'ye kadar değil, 2034'e kadar sıfırlanması gerekiyor.