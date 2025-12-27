ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:54 27 Aralık 2025 16:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.12.2025 16:54 27 Aralık 2025 16:54
Okuma Okuma:  2 dakika

Küresel ısıtma, leyleklerin göç alışkanlığını değiştirdi

Baharın habercisi olarak bilinen leylekler, iklim krizinin etkisiyle Iğdır’daki yuvalarından kış mevsiminde de göç etmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Küresel ısıtma, leyleklerin göç alışkanlığını değiştirdi
Fotoğraf: Canva

Kuş bilimi literatüründe göçmen türler arasında yer alan leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve besin kaynaklarına yıl boyunca erişilebilmesi nedeniyle göç davranışını terk ediyor.

Son yıllarda iklim krizinin etkisiyle Iğdır’daki leyleklerin bir bölümünün göç etmeden kışı bölgede geçirdiği tespit edildi.

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanların kış aylarında donmaması, leyleklerin bölgede barınmasını kolaylaştırırken; cami kubbeleri, binalar ve elektrik direkleri üzerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdüren kuşlar, gündüz saatlerinde sıfırın altına düşmeyen hava koşullarından yararlanıyor.

“Bu mevsimde bile sayıları çok fazla”

Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çelik, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, leyleklerin tamamının göç etmediğinin kesin olarak söylenemeyeceğini ancak bir kısmının kışı Iğdır’da geçirdiğini belirtti:

“Özellikle Aralık Ovası tarafında leylekler yerleşik olarak yaşamlarını sürdürüyor. Ağrı Dağı’nın buzulları, Bulakbaşı sulak alanları ve Aras ile Karasu taşkınları önemli bir su kaynağı sağlıyor. Su kaynağının varlığı leyleklerin beslenme alanlarını genişletiyor. Aynı zamanda iklimin yumuşak olması ve son yıllarda küresel iklim değişikliğiyle kışların daha ılıman geçmesi, leyleklerin burada kalmasına imkan tanıyor.

“Yaz ve bahar popülasyonu kış popülasyonundan daha fazla. Bu mevsimde bile Iğdır’da leylek sayısı birçok ile göre daha yüksek, burası adeta bir leylek cenneti.”

* Gezegen, insan faaliyetleri (fosil yakıt kullanımı, sanayi ve sera gazları) nedeniyle bilerek ya da bilmeyerek ısıtıldığı için, küresel ısınma yerine küresel ısıtma kavramını kullanıyoruz.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
leylekler göçmen kuşlar iklim krizi küresel ısıtma
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git