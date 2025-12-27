Küresel ısıtma, leyleklerin göç alışkanlığını değiştirdi

Kuş bilimi literatüründe göçmen türler arasında yer alan leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve besin kaynaklarına yıl boyunca erişilebilmesi nedeniyle göç davranışını terk ediyor.

Son yıllarda iklim krizinin etkisiyle Iğdır’daki leyleklerin bir bölümünün göç etmeden kışı bölgede geçirdiği tespit edildi.

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanların kış aylarında donmaması, leyleklerin bölgede barınmasını kolaylaştırırken; cami kubbeleri, binalar ve elektrik direkleri üzerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdüren kuşlar, gündüz saatlerinde sıfırın altına düşmeyen hava koşullarından yararlanıyor.

“Bu mevsimde bile sayıları çok fazla”

Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çelik, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, leyleklerin tamamının göç etmediğinin kesin olarak söylenemeyeceğini ancak bir kısmının kışı Iğdır’da geçirdiğini belirtti:

“Özellikle Aralık Ovası tarafında leylekler yerleşik olarak yaşamlarını sürdürüyor. Ağrı Dağı’nın buzulları, Bulakbaşı sulak alanları ve Aras ile Karasu taşkınları önemli bir su kaynağı sağlıyor. Su kaynağının varlığı leyleklerin beslenme alanlarını genişletiyor. Aynı zamanda iklimin yumuşak olması ve son yıllarda küresel iklim değişikliğiyle kışların daha ılıman geçmesi, leyleklerin burada kalmasına imkan tanıyor.

“Yaz ve bahar popülasyonu kış popülasyonundan daha fazla. Bu mevsimde bile Iğdır’da leylek sayısı birçok ile göre daha yüksek, burası adeta bir leylek cenneti.”

