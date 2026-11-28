Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 19 Kasım’da yayımladığı Gıda Görünümü Raporu’nda küresel gübre üretiminde düşüş, tahıl ticaretinde daralma ve yem maliyetlerinde artış öngörülerine yer verdi.

FAO, başta buğday olmak üzere küresel tahıl arzının genel olarak yeterli olduğunu ancak pirinç, şeker ve bitkisel yağ piyasalarında arz ve talep dengesinin sıkılaştığını belirtti. Örgüt, iklim koşullarının, lojistik aksaklıkların ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin tarım piyasaları açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, raporun bulgularını Türkiye’deki tarımsal üretim ve gıda fiyatları açısından değerlendirdi.

Gürer, 27 Kasım’da yaptığı açıklamada, yüksek üretim maliyetlerine dikkat çekerek hükümete tarımsal destekleri artırma çağrısı yaptı.

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Gübreye erişim zorlaşıyor

FAO, 2026’da amonyak ve üre dahil olmak üzere azotlu gübre üretiminin dünya genelinde azalacağını öngörüyor. Örgüt, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla bağlantılı enerji tedariki, üretim ve ticaret aksaklıklarının gübre piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

FAO’nun Brezilya, Avrupa Birliği, Güneydoğu Asya ve ABD’de belirli tarım ürünleri üzerinden yaptığı inceleme, çiftçilerin ürün fiyatlarına kıyasla gübre satın alma gücünün gerilediğini gösteriyor.

Örgüt, gübre maliyetlerindeki artışın çiftçilerin gübre kullanımını azaltmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

CHP’li Gürer ise Türkiye’de gübre, mazot ve tohum maliyetlerinin üreticileri ekim öncesinde ekonomik güçlüklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi:

Gübre pahalılaşırsa çiftçi kullanımını azaltır, verim düşer, gıda fiyatları yükselir. Gübre meselesi doğrudan gıda güvenliği meselesidir.

*CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Tarımsal girdi fiyatları bir yılda yüzde 32,36 arttı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 20 Kasım’da açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerine göre, eylülde tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,36 arttı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatları yıllık yüzde 33,90 artarken en yüksek yıllık artışı yüzde 53,38 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda TÜİK kaydetti. CHP’li Gürer, küresel gübre piyasasındaki arz daralmasına karşı Türkiye’de çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılayabilecek destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Karadeniz’de tahıl sevkiyatı daraldı

FAO’nun verilerine göre Ukrayna’nın Büyük Odesa bölgesindeki limanları ile Rusya’nın Azak Denizi ve Karadeniz limanlarından gerçekleştirdiği toplam tahıl sevkiyatı, Eylül 2025’te 7,8 milyon ton iken Eylül 2026’da 500 bin tonun altına geriledi.

FAO, dünya tahıl ticaretinin 2026-2027 döneminde yüzde 3,3 daralacağını öngörüyor. Örgüt, bu daralmanın neredeyse tamamının buğday ticaretindeki düşüşten kaynaklanacağını tahmin ediyor.

Buna karşılık FAO, küresel buğday ve mısır üretiminin son beş yılın ortalamasının üzerinde seyredeceğini, dünya tahıl stoklarının ise 2027’de sezon sonu itibarıyla yüzde 1,8 artacağını öngörüyor.

CHP’li Gürer, Karadeniz’deki tahıl sevkiyatı aksaklıklarının Türkiye açısından nakliye ve tedarik maliyetlerini artırabileceğini belirtti. Türkiye’nin buğday, arpa ve mısır üretimini desteklemesi gerektiğini söyledi.

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Bitkisel yağ stokları azalabilir, şeker üretimi tüketimin altında kalabilir

FAO, 2026-2027 döneminde küresel yağlı tohum üretiminin rekor düzeye ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak biyoyakıt sektörünün bitkisel yağa yönelik talebinin küresel yağ stoklarını azaltabileceğini belirtiyor.

Örgüt ayrıca dünya şeker üretiminin aynı dönemde gerileyeceğini ve tüketimi karşılamakta yetersiz kalacağını öngörüyor. Uluslararası şeker fiyatlarının son aylarda yükseldiğine dikkat çekiyor.

CHP’li Gürer, Türkiye’nin ayçiçeği, soya, kanola ve şeker pancarı üreticilerini destekleyerek bu ürünlerde ithalata bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

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Yem maliyetleri hayvancılıkta üreticinin gelirini tehdit ediyor

FAO’ya göre yağlı tohum küspeleri başta olmak üzere temel yem hammaddelerinin uluslararası fiyatları 2026’nın başından bu yana arttı. Yüksek enerji fiyatları da hayvancılıkta üretim maliyetlerini artırıyor.

Örgüt, 2026’da küresel sığır ve koyun eti üretiminin azalacağını, kanatlı hayvan eti üretimindeki artışın ise toplam et üretiminde sınırlı bir büyüme sağlayacağını öngörüyor.

FAO, yem maliyetlerindeki artışın üreticilerin kazancını ne ölçüde etkileyeceğinin ürünlerin satış fiyatlarına, üretim yöntemlerine ve yem bileşimine göre farklılık gösterdiğini belirtiyor.

Gürer, Türkiye’de süt ve et üreticilerinin artan yem maliyetleri karşısında desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yem bitkileri üretiminin artırılmasını, meraların korunmasını ve süt üreticisinin maliyetini karşılayacak bir fiyat politikasının hayata geçmesini istedi.

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Küresel gıda ithalat faturası 2,2 trilyon doları aşacak

FAO, 2026’da küresel gıda ithalat faturasının geçen yıla göre yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 267 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Örgütün 2026 yılına ilişkin ithalat harcaması öngörüleri şöyle:

Tahılda yüzde 3 artış.

Yağlı tohumlar ve yağlı meyvelerde yüzde 9,9 artış.

Et ürünlerinde yüzde 6,9 artış.

FAO, kahve ve kakao fiyatlarındaki düşüşün küresel gıda ithalat harcamalarındaki artışı yavaşlattığını belirtiyor.

Örgüt, yüksek gelirli ülkelerin toplam gıda ithalat harcamalarının yüzde 0,4, düşük ve orta gelirli ülkelerinkinin ise yüzde 4,9 artacağını öngörüyor.

“Üreticiyi korumadan tüketiciyi koruyamazsınız” CHP’li Ömer Fethi Gürer, küresel tarım piyasalarındaki gelişmeler karşısında hükümete şu politika önerilerini sundu: Gübre ve mazot desteklerini artırmak, çiftçilere destek ödemelerini ekim döneminden önce yapmak.

Yem hammaddesi ve yem bitkileri üretimini desteklemek, meraları korumak.

Süt ve et üreticilerinin maliyetlerini karşılayacak fiyat politikaları uygulamak.

Kuraklık ve iklim risklerine karşı sulama yatırımlarını ve tarımsal sigorta sistemini güçlendirmek. Gürer, çiftçilerin gelir kaybının tarımsal üretimde düşüşe ve ithalata bağımlılığın artmasına yol açabileceğini belirterek “Üreticiyi korumadan tüketiciyi koruyamazsınız. Tarımı ithalata değil, üreticiye dayandırmak zorundayız” dedi.

(VC)