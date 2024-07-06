Küresel gıda fiyatları yüzde 2 düşerken Türkiye'de yüzde 68 artış gösterdi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) derlediği tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıstaki revize edilmiş düzeyde kaldı. Haziran'da da 120,6 oldu. Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 120,4 olarak açıklanmıştı.

Bloomberg'in haberine göre, haziranda dünya gıda fiyatları endeksi bir yıl önceki düzeyin yüzde 2,5, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından mart 2022'de çıktığı tarihsel zirvenin de yüzde 24,8 altındaydı.

Tahıl fiyatları yüzde 3 düştü

Küresel gıda fiyatları endeksinin haziranda sabit kalmasında bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışın tahıl fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesi etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi, haziranda başlıca ihracatçı ülkelerdeki iyi hasat beklentileriyle önceki aya göre yüzde 3 geriledi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksiyse palmiye yağına artan küresel talep ve Amerika kıtasındaki soya ve ayçiçek yağlarına yönelik güçlü taleple yükseldi. Buna göre, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 yüksek gerçekleşti.

Tereyağ fiyatları 24 ayın

en yüksek düzeyinde

Şeker Fiyat Endeksi, olumsuz hava koşullarının Brezilya ve Hindistan'daki üretime muhtemel etkisine ilişkin kaygılar nedeniyle yüzde 1,9 arttı.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, güçlü perakende satışlar, Batı Avrupa'da mevsimsel bağlamda düşen süt teslimatları ve Okyanusya bölgesindeki düşük stoklar nedeniyle yüzde 1,2 yükseldi. Öte yandan tereyağı fiyatları da söz konusu etkiler nedeniyle 24 ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Et Fiyat Endeksi ise domuz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin uluslararası fiyatlarındaki hafif artışların, kümes hayvanları etlerinin fiyatlarındaki hafif düşüşle dengelenmesi sonucunda haziranda değişmeden kaldı.

(AEK)