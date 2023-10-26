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HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 16:47
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 16:48
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Küresel deniz yüzeyi sıcaklığı 21,1 dereceyle rekor seviyeye ulaştı

Yeni yayımlanan “Okyanus Durumu Raporu”na göre denizlerdeki sıcak hava dalgası olayları her 5 ile 10 yılda bir artarak daha yaygın hale gelirken, soğuk hava dalgaları seyrekleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/kuresel-deniz-yuzeyi-sicakligi-21-1-dereceyle-rekor-seviyeye-ulasti.jpg
Fotoğraf: Canva

Avrupa Komisyonu’nun finanse etttiği, küresel okyanus analiz ve tahmini merkezi Mercator Ocean International tarafından uygulanan okyanus gözlem programı Copernicus Marine Service, Okyanus Durumu Raporu’nu yayımlandı. 

Raporda, okyanus sirkülasyonundaki düşüş, biyolojik üretimdeki değişimler ve yoğunlaşan ısı dalgaları dahil olmak üzere, okyanus sistemlerindeki bir dizi olağandışı gelişme analiz edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, küresel deniz yüzeyi sıcaklığı nisanda 21,1 dereceyle rekor seviyeye ulaştı ve haziran-ağustos döneminde okyanusların çeşitli bölgelerinde iklim, biyolojik çeşitlilik ve topluluklar üzerinde olumsuz etkilere yol açan yoğun deniz ısı dalgası olayları yaşandı.

Araştırmacılar, okyanusların geçen yüzyıla kıyasla daha hızlı ısındığını ve yükseldiğini tespit etti.

Plankton patlaması

Denizlerdeki sıcak hava dalgası olayları her 5 ile 10 yılda bir artarak daha yaygın hale gelirken, soğuk hava dalgaları seyrekleşti. Okyanusların sağlığına bağlı olan deniz türleri ve insan faaliyetleri için tehdit oluşturan sıcak hava dalgalarının, denizlerdeki doğal yaşam alanlarını ve besin zincirlerini kalıcı olarak değiştirerek tüm ekosistemi etkileme riski bulunuyor.

Okyanuslardaki sıcaklık artışı ve olağandışı hava koşulları nedeniyle, İskoçya çevresindeki sularda 2021 yazında iki deniz planktonu patlaması yaşandı ve deniz turkuaz renge büründü.

Kasım 2021'de şiddetli bir siklon olan Blas Fırtınası'nın ardından, Balear Adaları'nda son 9 yılın en yoğun kabarma olayı görüldü. Kıyı kabarması, açık deniz suları ve kıyı ekosistemlerini birbirine bağlarken, su kalitesini, balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliğini olumsuz etkiliyor.

14 ülkedeki 30 kurumdan 80'in üzerinde katılımcının katkısıyla uluslararası bilimsel işbirliğiyle oluşturulan rapora göre, 2017-2019 döneminde Grönland-İskoçya Sırtı üzerinde okyanus ısı alışverişinde yüzde 4 ile 9 arasında düşüş kaydedildi. (TY)

deniz sıcaklığı iklim krizi Copernicus iklim değişikliği servisi
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/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-deniz-seviyesinin-yukselme-hizi-2-katina-cikti-269578
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/haber/akdeniz-deki-su-sicakligi-mevsim-normallerinin-uzerinde-266001
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/haber/tarihin-en-yuksek-okyanus-sicakliklari-2021-de-kaydedildi-256178
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