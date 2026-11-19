Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü HEVBENDÎ soruşturmasında gözaltına alınan 14 siyasetçi serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel de yer alıyordu.

Kürdistan Ulusal İttifakı HEVBENDÎ'ye operasyon: Dokuz kişi gözaltına alındı

Gözaltı işlemleri 17 Kasım sabahı Diyarbakır, Iğdır, Ankara, Urfa ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda yapıldı. Diyarbakır'da gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi ve serbest bırakıldı.

Ankara'da gözaltına alınan Bozyel ile PSK Genel Başkan Yardımcısı Hasan Dağtekin de serbest bırakıldı. Iğdır'da gözaltına alınan 2 kişi de serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında PSK Genel Başkan Yardımcısı Hasan Dağtekin, Kürdistan Yurtsever Partisi (PWK) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Can Azbay ve Kürdistan Yurtsever İnisiyatifi (PÊLKURD) Başkanı Fuad Önen de vardı. Siyasetçi Ali Öncü, Rojbin Bükün, Ali Çeven, Aryan Serhed ve Ali Aydın da gözaltına alınanlar arasındaydı.

Ne olmuştu? HEVBENDÎ, 9 Kasım'da Diyarbakır'da kuruluşunu ilan ettikten sonra 17 Kasım sabahı Diyarbakır, Iğdır, Ankara, Urfa ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifade işlemlerinin ardından 19 Kasım'da serbest bırakıldı.

(FY)