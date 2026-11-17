Diyarbakır'da 9 Kasım'da kuruluşunu ilan eden Kürdistan Ulusal İttifakı'na (HEVBENDÎ) yönelik bu sabah (17 Kasım) dört ilde operasyon düzenlendi.

Kürt Partileri ve Seçim İttifakları

Ankara, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonlarda, ittifakın bileşenlerinden siyasi parti ve oluşumların yöneticileri ile bağımsız isimlerin de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel ve PSK Genel Başkan Yardımcısı avukat Hasan Dağtekin de bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

PSK (Kürdistan Sosyalist Partisi) Genel Başkanı Bayram Bozyel

PSK Genel Başkan Yardımcısı avukat Hasan Dağtekin

PÊLKURD yöneticisi Fuad Önen

Ali Öncü

Rojbin Bükün

Ali Çeven

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Can Azbay

Aryan Serhed

Ali Aydın

Bozyel ve Dağtekin'in Ankara'da, Fuad Önen'in ise Mardin'in Derik ilçesinde gözaltına alındı.

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PWK: Operasyonu protesto ediyoruz

HEVBENDÎ'nin bileşenlerinden Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), gözaltıların ardından yazılı bir açıklama yaptı.

PWK, operasyonun Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatıldığını belirterek, gözaltına alındığı bilgisi kendilerine ulaşan yedi kişinin adını paylaştı.

Parti açıklamasında, “Bu operasyonu protesto ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

PSK'den açıklama: “Baskılar bizi yıldırmayacak”

Haberin ardından PSK de operasyonla ilgili açıklama yayımladı. Parti, gözaltıları Kürt siyasi hareketine yönelik baskıların devamı olarak değerlendirdi ve HEVBENDÎ'nin çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

PSK açıklamasında, “Baskılar bizi yıldırmayacak, HEVBENDÎ'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Parti ayrıca kamuoyuna gözaltılara karşı tepki gösterme çağrısında bulundu.

HEVBENDÎ nedir, ne zaman kuruldu?

Kürdistan Ulusal İttifakı (HEVBENDÎ), farklı Kürt siyasi partileri, hareketleri, sivil toplum örgütleri ve bağımsız isimlerin katılımıyla oluşturuldu.

İttifakın kuruluşu, 9 Kasım 2026'da Diyarbakır'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Kuruluş çalışmalarında şu siyasi oluşumlar yer aldı:

Kürdistan Yurtsever İnisiyatifi

PÊLKURD

Kürdistan Demokrat Partisi-Kuzey (PDK-BAKUR)

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK)

Bağımsız siyasi isimler

Kuruluş konferansına 170 siyasetçinin katıldı ve 51 kişilik bir meclis oluşturuldu.

(FY)