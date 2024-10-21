Kürdistan Parlamento seçimlerinde kim kaç sandalye kazandı?

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Parlamentosu 6. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.
AA'nın aktardığına göre; Komisyon, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) genelinde seçimlere katılım oranını yüzde 72 olduğunu açıkladı. Katılımın, Erbil’de yüzde 74, Süleymaniye’de yüzde 65, Halepçe’de yüzde 69 ve Duhok’ta yüzde 78 olduğu duyuruldu.
Rudaw'ın aktardığına göre seçimde 368'i kadın 1.191 aday yarıştı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 95’i açıldı. Buna göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 40, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 23, Yeni Nesil: 16, Kürdistan İslami Birlik(Yekgirtu): 7, Helwest Hareketi: 3, Halk Cephesi(Beriya Gel): 2, Değişim Hareketi (Goran): 1, Kürdistan Adalet Topluluğu(Komal): 3 samdalye kazandı.
Parlamentoda yer alan diğer isimler; Rami Nuri Odish Daniel: 1 sandalye, James Hasdu Hidu: 1 sandalye, Necded Nuri Muhammed: 1 sandalye, Dana Amanc Necib: 1 sandalye, Soran Salahaddin Şükür: 1 sandalye.
IKBY'de milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
Oy dağılımları
Erbil
Sandıkların yüzde 99’u açıldı
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 302.000
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 96.719
Yeni nesil: 96.395
Kürdistan İslami Birlik: 22.722
Helwest Hareketi: 15.527
Halk Cephesi: 8.792
Değişim Hareketi: 3.577
Süleymaniye
Sandıkların yüzde 97’si açıldı
Kürdistan Yurtseverler Birliği: 215.644
Yeni Nesil: 126.345
Kürdistan Demokrat Partisi: 52.223
Kürdistan İslami Birlik: 40.373
Kürdistan Adalet Topluluğu: 34.256
Halwest Hareketi: 26.783
Halk Cephesi: 18.303
Değişim Hareketi: 9.444
Duhok
Sandıkların yüzde 94’ü açıldı
Kürdistan Demokrat Partisi: 344.500
Kürdistan İslami Birlik: 38.677
Yeni Nesil: 42.45
Kürdistan Yurtseverler Birliği: 25.111
Helwest Hareketi: 7.447
Adalet Topluluğu: 3.345
Halk Cephesi: 2.368
Halepçe
Sandıkların yüzde 98.5’i açıldı
Kürdistan Yurtseverler Birliği: 10.429
Kürdistan İslami Birlik: 7.369
Kürdistan Demokrat Partisi: 4.416
Yeni Nesil: 4.439
Adalet Topluluğu: 3.964
İslami Hareket: 1388
Helwest: 1186
Halk Cephesi: 604
Değişim Hareketi: 179
Seçim Komisyonu, tüm seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderileceğini ve genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanacağını açıklamıştı.
Kürdistan Parlamentosu’nda yeni dönemde Erbil 34, Süleymaniye 38, Duhok 25 ve Halepçe ise 3 sandalye ile temsil edilecek.
(RT)