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Yayın Tarihi: 21 Ekim 2024 11:16
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2024 11:52
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Kürdistan Parlamento seçimlerinde kim kaç sandalye kazandı?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki, milletvekili seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre; parlamentoda Kürdistan Demokrat Partisi 40, Kürdistan Yurtseverler Birliği 23, Yeni Nesil: 16 sandalye kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürdistan Parlamento seçimlerinde kim kaç sandalye kazandı?
*Rudaw

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Parlamentosu 6. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

AA'nın aktardığına göre; Komisyon, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) genelinde seçimlere katılım oranını yüzde 72 olduğunu açıkladı. Katılımın, Erbil’de yüzde 74, Süleymaniye’de yüzde 65, Halepçe’de yüzde 69 ve Duhok’ta yüzde 78 olduğu duyuruldu.

Rudaw'ın aktardığına göre seçimde 368'i kadın 1.191 aday yarıştı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 95’i açıldı. Buna göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 40, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 23, Yeni Nesil: 16, Kürdistan İslami Birlik(Yekgirtu): 7, Helwest Hareketi: 3, Halk Cephesi(Beriya Gel): 2, Değişim Hareketi (Goran): 1, Kürdistan Adalet Topluluğu(Komal): 3 samdalye kazandı.

Parlamentoda yer alan diğer isimler; Rami Nuri Odish Daniel: 1 sandalye, James Hasdu Hidu: 1 sandalye, Necded Nuri Muhammed: 1 sandalye, Dana Amanc Necib: 1 sandalye, Soran Salahaddin Şükür: 1 sandalye.

IKBY'de milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
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Oy dağılımları

Erbil

Sandıkların yüzde 99’u açıldı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 302.000

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 96.719

Yeni nesil: 96.395

Kürdistan İslami Birlik: 22.722

Helwest Hareketi: 15.527

Halk Cephesi: 8.792

Değişim Hareketi: 3.577

Süleymaniye

Sandıkların yüzde 97’si açıldı

Kürdistan Yurtseverler Birliği: 215.644

Yeni Nesil: 126.345

Kürdistan Demokrat Partisi: 52.223

Kürdistan İslami Birlik: 40.373

Kürdistan Adalet Topluluğu: 34.256

Halwest Hareketi: 26.783

Halk Cephesi: 18.303

Değişim Hareketi: 9.444

Duhok

Sandıkların yüzde 94’ü açıldı

Kürdistan Demokrat Partisi: 344.500

Kürdistan İslami Birlik: 38.677

Yeni Nesil: 42.45

Kürdistan Yurtseverler Birliği: 25.111

Helwest Hareketi: 7.447

Adalet Topluluğu: 3.345

Halk Cephesi: 2.368

Halepçe

Sandıkların yüzde 98.5’i açıldı

Kürdistan Yurtseverler Birliği: 10.429

Kürdistan İslami Birlik: 7.369

Kürdistan Demokrat Partisi: 4.416

Yeni Nesil: 4.439

Adalet Topluluğu: 3.964

İslami Hareket: 1388

Helwest: 1186

Halk Cephesi: 604

Değişim Hareketi: 179

Seçim Komisyonu, tüm seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderileceğini ve genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanacağını açıklamıştı.

Kürdistan Parlamentosu’nda yeni dönemde Erbil 34, Süleymaniye 38, Duhok 25 ve Halepçe ise 3 sandalye ile temsil edilecek.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
IKYB parlamento seçimi
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