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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:37
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 11:56
2 dk Okuma

“Kürdistan gazeteciler için dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri haline geliyor”

Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) düzenlediği saldırıda ölen iki gazeteci için Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) hızlı soruşturma çağrısı yaparken, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) "Bahadîn ve Tara için adalet yerini bulmalı" dedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
“Kürdistan gazeteciler için dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri haline geliyor”

Dünyanın önde gelen iki basın meslek örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) gazetecileri hedef aldığı saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı.

Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara’nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak (RSF), “Kürt gazetecilere karşı işlenen menfur suçun aydınlatılmasını” talep ederken CPJ “hızlı bir soruşturma” istedi.

CPJ Koordinatörü Yeganeh Rezaiyan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İki gazetecinin yaşamını yitirmesine ve bir gazetecinin ağır yaralanmasına neden olan drone saldırısı nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Türk yetkililerin bu saldırıyı hızla soruşturması ve gazetecilerin çalışmaları nedeniyle hedef alınıp alınmadığını belirlemesi gerekiyor” dedi.

"Bahadîn ve Tara için adalet yerini bulmalı"

RSF'nin Orta Doğu masasının başkanı Jonathan Dagher ise Türkiye’nin bölgede gazetecilere yönelik diğer saldırılarını hatırlattı. Son iki ayda üç medya çalışanının öldürüldüğünü ekledi. Irak Kürdistanı Özerk Bölgesi’nin gazeteciler için dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Dagher “Bahadîn ve Tara’nın hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Kürt yetkililere kendi topraklarında işlenen bu suça ışık tutmaları çağrısında bulunuyoruz. Türkiyeli yetkililer hesap vermeli. Kürt gazeteciler güvende olmalı ve Bahadîn ile Tara için adalet yerini bulmalı” diye konuştu.

ABD merkezli bir insan hakları örgütü ve çatışma gözlemcisi olan ‘Toplumsal Barış İnşa Ekipleri’ne (Community Peacemaker Teams/CPT) 1991’den bu yana Türkiye ve İran, Irak’ın Kürdistan topraklarında 425 kişinin hayatını kaybettiği ve 420 kişinin yaralandığı 845 sivil vakayı raporladı.

CPT’nin geçen hafta yayımladığı rapora göre kayıpların yüzde 83'ünden yani 344 sivilin öldürülmesinden ve 358 sivilin yaralanmasından Türkiye sorumlu.

CPT: 1991 ve 2024 yılları arasında IKBY'de 425 sivil hayatını kaybetti
CPT: 1991 ve 2024 yılları arasında IKBY'de 425 sivil hayatını kaybetti
24 Ağustos 2024

(HA)

Kürt gazeteciler IKBY sınırötesi operasyon Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
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