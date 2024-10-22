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Yayın Tarihi: 22 Ekim 2024 23:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 08:45
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20 EKİM SEÇİMLERİNE İTİRAZLAR

Kürdistan Bölgesel Yönetimi seçimlerinde "üç parti lehine manipülasyon" iddiası

Kürdistan Bölgesel Yönetimi seçimlerinde nispeten küçük partiler, seçim sonuçlarına büyük partilerin yararına olcak şekilde müdahaleler olduğu itirazıyla Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna başvurdu. Halwest, Kürdistan İslami Hareketi ve Goran yeniden sayım istiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürdistan Bölgesel Yönetimi seçimlerinde "üç parti lehine manipülasyon" iddiası
Kürdistan Bölgesel Yönetimi seçimlerinde bir oy verme merkezi/AA

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 20 Ekim'de gerçekleştirilen 6’ıncı dönem parlamento seçimleri ilk sonuçları pazartesi günü açıklanmıştı. Buna göre, 100 üyeli Mecliste, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 39, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 23, Yeni Nesil 15, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) 7, Helwest Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Değişim Hareketi (Goran) 1, Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel) 3 sandalye kazanmışlar, Kürdistan İslami Hareketi ise hiç vekil çıkaramamıştı.

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Sonuçların belirginleşmesi sonrasında kimi partilerden itirazlar geldi.

Halwest: "Manipülasyon var"

Rûdaw'ın haberine göre, Halwest listesi lideri Ali Heme Salih, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını reddetiklerini söyledi. Hemesalih, "Seçimin üç parti lehine manipüle edildiğini kanıtlayacak yüzlerce belge sunacağız ve hukuki yollara başvuracağız.” dedi.

İslami Hareket: "Komplo var"

Kürdistan İslami Hareketi Genel Başkanı İrfan Abdulaziz de “Kürdistan Bölgesi Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarını reddediyoruz." dedi. Başkan "İslami Hareketin oyları[nın] komplo yoluyla minimuma indirildi[ğini]” iddia etti.

Ellerinde hile yapıldığına dair deliller olduğunu belirten Abdulaziz, “Maalesef her seçim bu şekilde" dedi. "Hileyle insanların demokrasiye ve seçimlere olan inancı yitiriliyor." KDP ve KYB'nin etkin oldukları Erbil ve Süleymani'yi işaret eden İslami Hareket lideri "iktidarın doğası gereği oyların sonuçlarında bir değişiklik olmayaca[ğını]" söyledi. "Hile yoluyla yine istediklerinin oyunu artırıp, istediklerini azaltıyorlar.” dedi.

Abbulaziz, ayrıca siyasi süreçten tamamen çekileceklerini söyledi.

Goran: "Sonuçlar önceden dizayn edildi"

Değişim Hareketi (Goran) Meclis Üyesi ve eski milletvekili Kardo Muhammed de Rûdaw’a yaptığı açıklamada, “Seçimin açıklanan ilk sonuçları oylarımızı yansıtmıyor." dedi. Tüm taraflar kendileri için tahmin ettikleri oydan fazlasını aldı. Bu da soru işaretlerine yol açıyor ve seçim sonuçlarının önceden dizayn edildiğini gösteriyor."

Muhammed, Goran Hareketi'ne engel oluşturulduğunu ama "geri adım atmayaca[klarını]" söyledi.

(AEK)

Haber Yeri
Erbil
seçim güvenliği IKYB KDP kby
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