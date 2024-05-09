Kürdistan Bölgesel Yönetimi seçimleri bir kez daha durduruldu

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kurdistan Bölgesel yönetimi parlamento seçimleri hazırlıklarını durdurdu.

MA haberinde, Daha önce 30 Mayıs’a ertelenen parlamento seçimlerine ilişkin hazırlıkların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Habere göre, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumane Helay, Irak Federal Mahkemesinin aldığı karar sonrası seçimlere ilişkin hazırlıkların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Barzani'ni şikayeti üzerine

Irak Kurdistan Bölgesel Yönetimi Geçici Hükümet Başkanı Mesrur Barzani, 6 Mayıs’ta Irak Federal Mahkemesine şikayette bulunarak Kurdistan Bölgesi 6’ncı dönem parlamento seçimleri için yürütülen hazırlıkların askıya alınmasını talep etmişti.

Federal Mahkeme, dün Barzani’nin itirazı üzerine aday listelerinin kayıt ve onay sisteminde 2’nci maddenin 2’nci fıkrasının uygulanmasının askıya alınmasına karar verdi.

Kürdistan Bölgesi'nde parlamento seçimlerinin geçtiğimiz yıl yapılması gerekirken Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, parlamentonun dört yıllık görev süresi, Ekim 2022'de oy çokluğuyla bir yıl uzatılmış, ardından Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanlığı sözcüsü Dilşad Şahab, parlamento seçimlerinin geçtiğimiz yıl 18 Kasım’da yapılacağını bildirmişti. Daha sonra 10 Haziran'da yapılacağı duyurulan seçim hazırlıkları sürerken Irak Federal Yüksek Mahkemesi azınlık kotalarının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle meclisteki sandalye sayısını 100'e düşürünce KDP, KYB ve Türkmen partileri seçimleri boykot çağrısında bulunmuşlardı.

(AEK)