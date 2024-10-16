Kürdistan Bölgesel Yönetimi seçimlere giderken Başkan Neçirvan Barzani Ankara'ya geliyor

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ülkede seçim kampanyasının sona ermesinin ertesi günü Erdoğan'ın konuğu olarak Ankara'ya geliyor.

Başkanlık Sözcüsü Dilşad Şahab, Başkan Neçirvan Barzani’nin 16 Ekim'de Ankara’ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Rûdaw'ın haberine göre Şahab, Barzani’nin Erdoğan ile bir araya geleceği ziyaret çerçevesinde “Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın Türkiye ile ilişkilerinin ve bölgedeki son gelişmelerin görüşüleceğini” söyledi.

Rûdaw, Erdoğan ve Barzani'nin ayrıca “bölgedeki durum ve İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşın Irak ve diğer ülkelere etkisini” de tartışacaklarını duyurdu.

Kürdistan parlamento seçimleri

Salı günü Kürdistan Parlamentosu altıncı dönem seçim kampanyasının son gününde ülkenin iki ana partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), başkent Erbil’de düzenlenen mitingle seçim kampanyalarını noktaladılar.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kürdistan Parlamentosu'nda sandalye dağılımı için siyasi güçler 20 Ekim 2024'te kozlarını sandıkta paylaşacak.

Mesud Barzani: "Hükümetin öncelikli görevi anayasayı yürürlüğe geçirmek"

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, seçim kampanyasının son günü gelecek hükümetin anayasayı yürürlüğe geçirmeyi önceleyeceğine söz verdi.

Barzani, Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda yaptığı konuşmada, "Kürdistan [Bölgesi]'nin bugün, halkın kendi iradesi ve sesiyle yönetimi belirlediği bir aşamaya ulaşması büyük bir gurur." dedi.

2018'deki son seçimlerde KDP meclisteki 111 sandalyeden 45'ini kazanarak birinci parti olmuştu.

Bafıl Talabani: "Bu seçimde hile yapılamayacak"

Rûdaw'ın haberine göre, KYB’nin Siyasi Büro Genel Merkezi' önünde düzenlenen mitingde konuşan Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafıl Talabani de, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde siyasal reform vaadinde bulundu ve seçmenlerini parlamento seçimlerine katılmaya çağırdı.

Seçmen memnuniyetsizliğine değinen Talabani, “Kürdistan [bölgesinde] siyasi süreçten çok bıkmış insanlar [olduğunu] ve birçok seçimde oy kullanmadı[klarını]" belirtti. Ancak, "Bu seçimde hile yapılama[yacağına]" güvence verdi ve "oylarınız önemlidir," dedi. Talabani hükümete geldiklerinde yönetim ve hizmetlerle ilgili sorunları çözme sözü verdi.

Elektronik oylama yapılacak

Seçimleri yönetecek olan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu (IHEC), pazar günü oy kullanma merkezlerine yerleştirilecek kameralarla seçimlerin güvenilirliğini artırmaya yönelik düzenlemeleri duyurdu. Ayrıca, Kürdistan Bölgesel Yönetimi parlamento seçimlerinde ilk kez elektronik oylama makineleri kullanılacağını da duyurdu.

Halk Cephesi: Son kitlesel kampanyamız Süleymaniye'de olacak

KYB’den ayrılan Lahur Şeyh Cengi liderliğindeki Halk Cephesi (Bêriya Gel) ilk kez seçim yarışına katılıyor.

Erbil'deki Halk Cephesi listesinin başkanı Şadman Mela Hasan, Rûdaw'a, "Son kampanya mitingini bu akşam Süleymaniye'de gerçekleştireceğiz ve Lahur Şeyh Cengi, destekçilerine ve halka son mesajını verecek," dedi.

Hasan, "Bize yer vermedikleri için Lalazar Oteli'nin yakınında mitingimizi yapacağız" diye ekledi.

Türkmen Cephesi: "Kampanya yapmayacağız"

Rûdaw'ın haberine göre, Erbil'deki Türkmen Cephesi listesinin lideri Aydın Maruf, kampanyanın son gününde kitlesel bir kampanya yapmayacaklarını ve son mesajlarını bir basın toplantısıyla vereceklerini söyledi.

Kürdistan Parlamentosu’nun 6. dönem seçimlerinde listeler, siyasi partiler ve bağımsız adaylıklar üzerinden 368'i kadın toplam 1.191 aday meclise girmek için yarışacak.

Dört seçim bölgesi Pazar günü oy kullanmak üzere sandık başına gidecek 2 milyon 899 bin 578 seçmen Kürdistan Bölgesi genelinde dört seçim bölgesinde 100 sandalye için oy kullanacak. Bölgeler ve mecliste paylaşacakları sandalye sayıları şöyle: ▶ Erbil: 34 sandalye - 2 kota sandalyesi ▶ Süleymaniye: 38 sandalye - 2 kota sandalyesi ▶ Duhok: 25 sandalye - 1 kota sandalyesi ▶ Halepçe: 3 sandalye

(AEK)