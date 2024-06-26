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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2024 18:51
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 19:36
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KOTALARLA İLGİLİ KARAR GERİ ALINDI

Kürdistan Bölgesel Yönetimi parlamentosu seçimleri için yeni tarih

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (KBY) iki yıldır ertelenen parlamento seçimlerinin 20 Ekim 2024'te yapılacağı duyuruldu. KBY Başkanı Neçirvan Barzani, seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağına ilişkin başkanlık kararnamesini imzaladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kürdistan Bölgesel Yönetimi parlamentosu seçimleri için yeni tarih
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Genel Kurulu/Rûdaw

Irak'ta iki yıldır ertelenen Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) parlamento seçimlerinin 20 Ekim'de yapılacağı, Başkanlık kararnamesiyle duyuruldu. 

Artı Gerçek'in haberine göre, KBY Başkanlık Sözcüsü Dilşad Şehab, yeni tarihin, seçim koşullarının tam olarak değerlendirilmesi, ilgili taraflarla görüşmeler ve görüşlerin dinlenmesi sonrasında belirlendiğini söyledi.

KDP ile KYB arasında anlaşmazlık

KBY'de milletvekili seçimlerinin 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış olmasına karşın Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında başta azınlık kotaları olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonunun aktifleştirilmesi konularında ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Irak Federal Mahkemesinin 
kotaları kaldırma kararı

Ancak Kasım 2023'te de yapılamayan seçimler önce 25 Şubat 2024, sonra 10 Haziran 2024 tarihlerine ertelendi.

Bu kez, KYB'nin şikayetini değerlendiren Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat'ta 2024'te KBY parlamentosundaki azınlık kotalarının kaldırılmasına karar verdi. Bunun üzerine KDP seçime katılmayacağını açıkladı. 

KDP de Kürdistan Bölge seçimlerine katılmayacağını açıkladı
KÜRDİSTAN BÖLGESİNDE KRİZ
KDP de Kürdistan Bölge seçimlerine katılmayacağını açıkladı
18 Mart 2024

Federal Mahkemenin "devlet emri"  

6 Mayıs'ta Neçirvan Barzani'nin Tahran'ı ziyaret edip İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le görüşmesinin ertesi günü, Irak Federal Mahkemesi, KBY parlamentosundaki kotaların kaldırılması kararını bozup krizi sona erdirdi.

Mahkeme, KBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin talebi üzerine parlamento koltuklarının dağıtım mekanizmasını askıya aldığı bir "devlet emri" yayımladı. Irak yasalarına göre "devlet emri" terimi, mahkemenin önceki bir kararını, anlaşmazlığın nihai çözümüne kadar geçici olarak saklı tuttuğu anlamına geliyor. Mahkeme, yeni kararını, "önceki kararının uygulanmasının gelecekte geri dönüşü olmayan etkilerinden kaçınmakla" gerekçelendirdi.

Bu gelişmerle birlikte yürütülen müzakerelerin ardından, KDP seçime katılma kararı aldı.

KBY'de normalde her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri, son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti. 

(AEK)

kürdistan bölgesel yönetimi Erbil KDP YNK
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