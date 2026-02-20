TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 20.02.2026 13:40 20 Sibat 2026 13:40
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.02.2026 13:52 20 Sibat 2026 13:52
Xwendin Xwendin:  1 xulek

21Ê SİBATÊ ROJA ZİMANÊ DAYÎKÊ YA CÎHANÎ

KURDÎGEHÊ li Wanê ‘Pêşengeha Wêneyên Navdarên Kurd’ li dar xist

”Armanca vê pêşengehê danasîna navdar û pêşengên ku di wêje, ziman û çand û hunera kurdî de navê xwe nivîsîne.”

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Di çerçoveya 21ê Sibatê Roja Zimanê Zikmakî yê Cîhanê de li gelek deverên cur bi cur yên li Kurdan bername û pîrozbahî tên li dar xistin.

Di heman çerçoveyê de li Wanê jî ji aliyê saziya ziman KURDÎGEHê gelek bername hatine amadekirin. Li Galeriyaya kolana Hunerê ya Wanê Kurdîgehê bi navê ‘Pêşengeha Wêneyên Navdarên Kurd’ pêşengehek li dar xist.

Di pêşengeha ku gelek welatî tevlêbûyî de dîrok û nasnameya navdarên kurd ên wek Ehmedê Xanî, Eyşe Şan, Melayê Cizîrî, Mihemed Qazî jjî di nav de 25 navdar hatin nasandin.

Têkildarî pêşengehê û Roja Zimanê Cîhanê de hevseroka Kurdîgehê Arîfe Aslan û yek ji mamosteyên Kurdîgehê Zekî Îtah bi bianetê re axivîn.

Di axaftina xwe de Arîfe Aslan û Zekî Îtakî bal kişandin ser giringiya zimanê zikmakî û gotin”Armanca vê pêşengehê danasîna navdar û pêşengên ku di wêje, ziman û çand û hunera kurdî de navê xwe nivîsîne.”

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanî kurdî
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Dîba Keskîn:Divê çand û wêje bibe ruhê siyasetê jî
18 Sibat 2026
Dîba Keskîn:Divê çand û wêje bibe ruhê siyasetê jî
Gotûbêja Rênas Jiyan û hezkirina xwînerên wî yên ciwan
23 Kanûn 2025
Gotûbêja Rênas Jiyan û hezkirina xwînerên wî yên ciwan
Siya Şevê mizgîniya albûmeke nû da
28 Mijdar 2025
Siya Şevê mizgîniya albûmeke nû da
Li Wanê Şevên Helbestê
26 Mijdar 2025
Li Wanê Şevên Helbestê
Bi sitran û çîroka Zembîlfiroş derketin ser dikê
11 Mijdar 2025
Bi sitran û çîroka Zembîlfiroş derketin ser dikê
Biçe serûpelê