Kurdan li ser banga Ocalan çi got?

Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) cara sêyemîn li Girava Îmraliyê bi Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan re hevdîtin kir. Piştî hevdîtinê peyama Ocalan li Stenbolê hat xwendin.

Ocalan di peyama ku ji sê rûpelan pêk tê de destnîşan kiriye û gotiye ku “Çawa ku her civak û partiya hemdem ku hebûna wê bi darê zorê nehatiye bidawîkirin, hûn jî bi dilxwazî Kongreya xwe bicivînin û biryaran bidin; divê hemû kom çekên xwe deynin û PKK xwe fesih bike.”

Ji Abdullah Ocalan banga ‘Aştî û Civaka Demokratîk’

Her weha Rêberê PKKê Ocalan ji bo vê jî diyar kiriye ku ji bo di pratîkê de çek werin berdan û PKK xwe fesh bike, divê aliyê siyaseta demokratîk û hiqûqî bê naskirin.

Li ser banga Ocalan serkirdeyên kurdan jî nêrînên xwe belav kirin.

Mesûd Barzanî: Em bi hemû hêza xwe piştgiriya pêvajoya aştiyê dikin

Serokê PDKê Mesûd Barzanî li ser banga rêberê PKKê Abdullah Ocalan peyamek belav kir û got:

"Derbarê pêvajoya aştî û çareseriyê ya li Tirkiyeyê, em tekezî li ser helwesta xwe ya neguher dikin û bi hemû hêza xwe piştgiriya pêvajoya aştiyê ya li Tirkiyeyê dikin û aştiyê wekî rêya tenê ya rast ji bo çareserkirina pirsgirêkan dibînin.

Em hêvîdar in ku peyama birêz Ocalan destpêkek be ji bo ku pêvajoya aştiyê rêya xwe bigire û, bigihîje encameke wisa ku di berjewendiya hemû aliyan de be."

Talebanî: Em piştevanê xwişk û birayên xwe ne

Serokê Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK) Bafil Talebanî jî li ser peyama Ocalan got:

“Em pêşwaziyê li peyama Abdullah Ocalan dikin û bi bawer in ev peyameke berpirsiyarane û pêwîst a vê qonaxê ye ji bo yekxistina rêzên Kurdayetiyê û çareserkirina aştiyane ya pirsgirêkan li ser bingeh û jiyaneke hevpar ji bo avakirina paşerojeke geştir û aramtir ji bo gelê me.

Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê vê peyamê bi destpêk û qonaxeke giring dibîne û wek erkeke netewî ya berpirsiyar, piştevanê vê peyamê û serxistina her gav û projeyekê ye ku giyana jiyana hevpar û biratiyê di navbera Kurd û Tirkan de pêş ve bibe.

Em hêvîdar in em hemû bi hev re vê bangê qebûl bikin û gavên pratîkî ji bo gihiştina aştiya giştî û vê firsenda dîrokî wenda nekin ku Serok Mam Celal kevirê bingehîn ê wê ji sala 1993yan ve daniye.

Me her tim gotiye, em piştevanê xwişk û birayên xwe yên her çar parçeyên Kurdistanê ne.”

Mesrûr Barzanî: Em amade ne hevkariya pêvajoyê bikin

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser banga rêberê PKKê Abdullah Ocalan peyamek belav kir.

Mesrûr Barzanî di peyama xwe de piştgiriya xwe anî ziman û wiha got:

"Ez pêşwazî û piştgiriyê li her hewleke çareseriya aştiyane ya pirsgirêkên herêmê dikim. Ez pêşwazî û piştgiriyê li her hewleke çareseriya aştiyane ya pirsgirêkên herêmê dikim.

Herêma Kurdistanê, her tim faktoreke girîng a aştî û aramiya herêmê bûye û di vî warî de, em amadebûna xwe ji bo her hevkarî û roleke di serkeftina pêvajoya aştiyê ya li Tirkiyeyê de radigihînin."

Selahedîn Behaedîn: Bila bibe destpêka vegerîna biratiyê

Sekreterê Giştî yê Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê (Yekgirtû) Selahedîn Behaedîn ji bo banga Ocalan peyamek belav kir û got:

"Bi rêzdarî îro gelê Kurdistanê pêşwazî li peyama dîrokî ya birêz Abdullah Ocalan kir, peyama aştiyê û gava yekem ji bo çareserkirina pirsgirêkeke ku ji zêdetirî çil salan bi şer û xwînê ve girêdayî ye, peyameke tijî berpirsyarî, nirx û rastî ye."

Behaedîn Her wiha, pîrozbahiya "qonaxa nû" li her kesî dike û hêvî kir ku aliyên pêwendîdar "di asta berpirsyariya neteweyî, exlaqî û peymanên xwe de bin, ez daxwaz dikim ji Xwedayê dilovan ku di vê demsala hatina Remezanê de dawî li şer, koçberî û nefesa şovînî ya li ser gelê me bîne, bibe destpêka vegerîna biratî, pêkvejiyan, aştî, maf, dadwerî û aramiyê."

Mazlûm Ebdî: Banga Ocalan ji bo PKKê û hêzên gerîla bû

Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî ragihand ku banga Abdullah Ocalan ji bo PKKê û hêzên gerîla hatiye kirin û name ji wan re jî hatiye şandin.

Mezlûm Ebdî da zanîn ku di nameya ku jê re hatiye şandin de behsa agirbestê û lihevkirinên Sûriyeyê hatiye kirin.

Fermandarê Giştî yê HSDyê got: "Ez dibêjim dê aştiya li Tirkiyeyê bandoreke erênî li herêma me jî bike. Em piştevaniya pêvajoyê dikin."

Siyamend Elî: Rêber Abdullah Ocalan kilîta aştiyê xist destê gelên Ereb, Kurd û Tirk

Berpirsê Navenda Ragihandin û Pêwendiyan ê YPGê Siyamend Elî, têkildarî banga Abdullah Ocalan bi Ajansa Mezopotamyayê re axivî û wiha got:

"Gelên Kurdistanê û bi taybetî gelên Ereb, Kurd û Tirk ên li herêmê banga ku bi salan li benda wê bûn bihîstin.

“Rêber Abdullah Ocalan, bi hemû hewldanên kûrkirina tecrîdê ya li dijî wî û êrişên li dijî avakirina pira di navbera gelan de, hîn jî kilîta aştî û biratiyê di destê xwe de digire.” Bi vê peyama xwe, Rêber Abdullah Ocalan kilîta aştiyê xist destê gelên Ereb, Kurd û Tirk."

"Ev bang dê ji bo hemû gelên herêmê û bi taybetî gelê Tirkiyeyê bibe sedema aştî û bidestxistina mafê gotinê. Bi hezaran kes li Rêvebiriya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi heyecan li bendê vê bangê bûn. Bi coş û kelecaneke mezin li qadan pêşwazî li vê bangê kirin."

"Wekî hêzên leşkerî û zarokên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê, ev peyam ji bo me xwedî girîngiyeke mezin e. Ev peyam, gaziya rawestandina vî şerî ye. Em dê bi rêya demokrasî, aştî û diyalogê li ser maseyê pirsgirêkê çareser bikin. Rêber Ocalan careke din ev rê li pêşiya me danî. Em di vê peyamê de vê hêviyê dibînin. Ji bo gihiştina jiyaneke azad, projeya Rêber Ocalan li pêşiya me ye."

"Ev peyam encama kedeke dirêj e. Ev nîşan dide ku li her çar parçeyên Kurdistanê û bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê em dê derbasî qonaxeke nû bibin. Hêviya me ew e ku ev bang bibe gaveke destpêkê ya aştiyê. Niha di serî de li cem gelê me hesteke pir xurt heye. Ji ber ku piştî ew qas astengî, tenê bihîstina dengê wî ji bo me bûye sedema kêfxweşiyeke mezin.”

Nêçîrvan Barzanî: Em bi germî pêşwaziyê li peyama Birêz Ocalan dikin

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi rêya hesabê xwe yê Xê daxuyaniyek da û got:

“Em bi germî pêşwaziyê li peyama Birêz Ocalan û banga wî ya ji bo çekdanîn û xwefesixkirina PKKyê dikin. Em daxwaz dikin ku PKK pêbend û guhdar be û peyamê bi cih bîne. Em hêvîdar in ku ev bang dê zeminê xweş bike ji bo pêkanîna aştiyê û çareseriya aştiyane.

"Bê guman serdema xebata aştî, medenî û demokratîk e û di wê rêyê de encam û destkeftên baştir tên bidestxistin, ne bi çek û tundûtûjiyê. Em li Herêma Kurdistanê piştgiriya temam li pêvajoya aştiyê dikin û her tiştê ku bikeve ser milên me ji bo serkeftina pêvajoyê, em amade ne rola alîkarî û hevkariyê bilîzin."

"Her wiha bi rêz û spasdarî li rola Birêz Serok Erdogan û desthilata AK Partiyê dinêrin ku her ji destpêka desthilatê ve bi ramana zelal û bi nêrîneke vekirî hewl dan ku ji bo aştiyê kar bikin. Em hêvîdar in ku qonaxa bê bi beşdarî û hevdengiya aliyên din jî li Tirkiyeyê, qonaxa serkeftina aştiyê û çareseriyê be û aramî û aram li ser welêt û hemû herêmê belav bibe.”

Salih Muslîm: Gelê Kurd ji bo parastina rewa çek hilda

Endamê Desteya Serokatiyê ya PYDyê Salih Muslim derbarê banga Ocalan de destnîşan kir û got:

Muslim destnîşan kir ku heke êrişên li ser Kurdan rawestin pêwîstî bi çekê namîne û got:

“Gelê Kurd ji bo parastina rewa çek hilda û dema ku civak were parastin û derfet ji gel re were vekirin ku xwe bi rêxistin bike, wê demê ti pêdiviya çekê nîne.”

“Em jî tev li vê bangê dibin, ji ber ku me jî li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji bo xweparastina çek hildaye. Eger êrişên li dijî me rawestin ti pêwîst bi çekê namîne, ji ber ku em ne aşiqê çekê ne."

Çi bûbû? Rêberê PKKê Abdullah Ocalan di 23ê Cotmeha 2024an de di çarçoveya hevdîtina malbatê de piştî 43 mehan cara yekemîn bi biraziyê xwe Omer Ocalan, Parlamenterê DEM Partiyê yê Rihayê re hevdîtin kir. Ocalan di hevdîtinê de destnîşan kiribû ku tecrîda li ser wî didome û weha gotibû, "Ger şert û merc çêbibin, hêza min a teorîk û pratîkî heye ku vê pêvajoyê ji zemîna pevçûn û tundiyê derxînim ser qada hiqûqî û siyasî." Piştî hevdîtinê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê ragihand ku di 6ê Mijdara 2024an de 6 meh cezayê nû yê qedexekirina hevdîtinê li Ocalan hatiye birin. Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî di civîna koma partiya xwe ya 26ê Mijdarê de got, "Em li bendê ne ku di navbera Îmraliyê û koma DEMê de rû bi rû hevdîtin bên kirin." Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan bersiva banga Bahçelî da û got, "Em weke hevserok dixwazin biçin hevdîtinê bi Birêz Ocalan re bike û tevkariyê li aştiya vî welatî bikin." DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re hevdîtinê bike heman rojê serî li Wezareta Dadê da. Wezareta Dadê piştî mehekê bersiva erênî da serlêdana DEM Partiyê û Pervîn Buldan û Sirri Sureyya Onder di 28ê Kanûnê de li Girava Îmraliyê bi Ocalan re hevdîtin pêk anîn. Piştre Ahmet Turk jî tevli şandeyê bû. Li ser daxwaza Ocalan Onder, Buldan û Ahmet Turk bi partiyên siyasî re dest bi hevdîtinan kirin. Şandeyê heta niha bi MHP, Partiya Pêşerojê, AKP û Partiya Saadetê re hevdîtin kiribû. Piştî hevdîtina duyemîn şande di çarçoveya hevdîtinên ji bo pêvajoyê de serdana Herêma Kurdistana Iraqê kir û li wir bi serkirdeyên YNKê Bafil Talabanî, Kubat Talabanî û yên PDKê Mesûd Barzanî, Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî re civiyan. Hevdîtina sêyem a bi Ocalan re di 27ê Sibatê de pêk hat. Piştî hevdîtinê peyama Ocalan li Stenbolê hat xwendin û Ocalan di peyamê de banga çek danînê kir. Di şandeya vê carê de Ahmet Turk, Pervîn Buldan, Sirri Sureyya Onder, Tulay Hatîmogûllari, Tuncer Bakirhan, Cengîz Çîçek û Faîk Ozgur Erol cih girtin.

