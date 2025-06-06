Kurban Bayramınız kutlu olsun

İslam dininin Ramazan ile birlikte en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır.

Bu yıl da Perşembe günü başlayıp Pazartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı, aynı zamanda Müslümanların her yıl Mekke'de hac vazifesini yerine getirdikleri vakittir. Her yıl milyonlarca Müslüman, dünyanın dört bir yanından Mekke’ye giderek hac ibadetini yerine getirir.

Hicri takvim ay esaslı olduğu için Kurban Bayramı, miladi takvime göre her yıl yaklaşık 11 gün daha erken kutlanır. Bu nedenle her 33 yılda bir bayram, takvimde yaklaşık aynı günlere denk gelir.

Bayramın, herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Şiddetsiz bayramlar dileriz.

Yaşar Kemal'den:

"Bana şöyle küçücük bir dünya… Hiç olmazsa her isteyenin aşkla, şevkle, onuru kırılmadan çalışacağı bir dünya verin. Böyle bir dünyamız yok mu? Öyleyse susun. Öyleyse kimseye karamsar demeyin. Bütün bu karanlıktan size umut ışığı göstermeye gene de savaşırım."

(HA)