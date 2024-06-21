Kurban Bayramı tatilinin altıncı günü: 668 kaza, 13 ölü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin altıncı gününde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 133 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, altı günde 49 kişinin kazalarda yaşamını yitirdiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısını açıkladı.
Yerlikaya, paylaşımında "Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı" dedi.
Bayramın son gününde 696 kaza: 10 kişi öldü, 1205 kişi yaralandı
20 Haziran 2024
(RT)