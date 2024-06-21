ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 10:49
1 dk Okuma

Kurban Bayramı tatilinin altıncı günü: 668 kaza, 13 ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin altıncı gününde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 133 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, altı günde 49 kişinin kazalarda yaşamını yitirdiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kurban Bayramı tatilinin altıncı günü: 668 kaza, 13 ölü
*Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında "Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı" dedi.

Bayramın son gününde 696 kaza: 10 kişi öldü, 1205 kişi yaralandı
Bayramın son gününde 696 kaza: 10 kişi öldü, 1205 kişi yaralandı
20 Haziran 2024

(RT)

kurban bayramı tatili
Sayfa Başına Git