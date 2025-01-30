Kuran yakmasıyla bilinen Iraklı mülteci Salwan Momika Stockholm'de öldürüldü

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Hovsjö semtinde bir silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine giden polis görevlileri, vurulma olayının kapalı alanda gerçekleştiği ve olay yerinde "silahla vurulmuş bir adam bularak hastaneye kaldırdıklarını" bildirdiler.

Öldüğü belirlenen kişinin geçtiğimiz yıllarda İsveç'te İslam dininin hükümlerini reddettiğini ifade ettiği iddiasıyla Kuran'ı kamusal alanlarda yakarak protesto eden Sayvan Momika olduğu açıklandı.

Aftonbladet gazetesi ve başka kaynaklar Iraklı aktivistin öldürülmeden hemen önce canlı yayına katıldığını, cinayetin videoya kaydedildiğini bildirdilerse de çevrimiçi dijital ortamlarda bu videoya raslanmıyor.

İsveç devlet televizyonu SVT de haberinde, "Çarşamba geç saatlerde Södertälje ilçesinin Hovsjö semtinde bir evde vurulmuş halde bir adam bulundu. Silahla vurularak öldürülen 38 yaşındaki kişi Salvan Momika." dedi.

Stockholm polisi sözcüsü Daniel Wikdahl, vahşi "infaz" ile bağlantılı olarak beş yetişkin şüphelinin sorgulanmak üzere polis gözetimine alındığını söyledi.

İsveç'te yargılanıyordu

Momika ve bir başka Iraklı Salwan Necim, birlikte 2023 yazında dört kez "bir etnik gruba karşı kışkırtma"yla suçlanmışlardı.

38 yaşındaki Momika'nın, perşembe günü Stockholm mahkemesinde "etnik nefreti kışkırtma" suçlamasıyla yargıç önüne çıkması bekleniyordu. Ancak mahkeme, "Salwan Momika'nın ölümü dolayısıyla" duruşmayı 3 Şubat'a erteledi.

Momika'nın eylemleri

Irak'ta, Musul'un doğusundaki El-Hamdaniye Bölgesi'nden İsveç'e mülteci olarak gelen Momika, Temmuz 2023'te Müslümanlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanarak biri Kurban Bayramı sırasında Stockholm'deki bir cami dışında olmak üzere iki kez Kuran'ı ateşe vermişti.

İsveç'te ‘Kuran yakma’ protestosu

Olayın ardından ölüm tehditleri alan Momika Irak Büyükelçiliği karşısında Kuran'ı yere atarak eylemini sürdürmüş ve Müslümanlar arasında yaygın bir öfkeye yol açmıştı.

Müslümanların öfkesine karşılık İsveç polisi, ülkedeki ifade özgürlüğünü koruma altına alan yasal mevzuata dayanarak Momika'nın eylemlerini engellemedi.

İsveç hükümeti de Kuran'a yapılan saygısızlıkları kınamakla birlikte ülkedeki ifade ve toplantı ve gösteri özgürlüğünü koruyan yasalar çerçevesinde hareket edeceğini bildirdi.

İsveç Başbakanından Kuran yakılmasına dair açıklama

İsveç-Orta Doğu ilişkilerinde gerginlik

Orta Doğu ve Avrupa'daki dini liderler bu eylemleri kınadı ve o dönemde Irak'ta halk protestoları düzenlendi.

Ağustos 2023'te, İsveç istihbarat servisi Sapo, Kuran yakmalarının ülkeyi "öncelikli hedef" haline getirmesinin ardından tehdit seviyesini beş üzerinden dörde çıkardı.

Tahran'da yüzlerce protestocu İran bayrakları sallayarak ve ellerinde İslam'ın kutsal kitabıyla sokaklara döküldüler. Kimileri mavi-sarı İsveç bayrağını ateşe verirken "Kahrolsun Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ve İsveç" sloganları attı.

Yetkililer o dönemde iade taleplerine İslam'ın kutsal kitabını yakmanın "İsveç'te suç olmadığını, bu nedenle onu iade etmenin mümkün olmadığını" söyleyerek karşılık vermişlerdi.

Momika, İsveç'e gelmeden önce Irak'ın Ninova vilayetinde Hristiyan milis gücünde görev yapıyordu. Evli ve iki oğlu olan Momika İsveç'e geldikten sonra, göçmenlere, Müslümanlara ve Araplara düşmanlığıyla bilinen bir aşırı sağcı İsveç partisinde gönüllü olarak çalışmaya başlamış ve Arap göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesi için yürütülen kampanyalara katılmıştı.

(AEK)