Kuraklıktan etkilenen Afrika ülkeleri fillerini öldürüyor

Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde, son 100 yılda yaşanan en kötü kuraklık nedeniyle açlık çeken insanların gıda ihtiyacını karşılayabilmek için filler ve diğer yaban hayvanları öldürülüyor.

Söz konusu uygulamaya, devam eden kuraklığın neden olduğu gıda güvensizliği ile başa çıkmak amacıyla yaban hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan ülkelerin kararından sonra başlandı.

The Wall Street Journal'ın derlediği raporda Namibya (resmî adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla Güney Batı Afrika) Çevre, Orman ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, kuraklıktan etkilenen bölgelerde şu ana dek 700’den fazla fil, su aygırı ve zebra öldürüldü.

Zimbabve (resmî adıyla Zimbabve Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde) ve Namibya, El Niño adı verilen iklim olayının etkisiyle bu yıl başından beri bölgeye yeterince yağmur düşmemesi nedeniyle şiddetli kuraklık yaşayan birçok Güney Afrika ülkesi arasında yer alıyor. Bu ülkeler, iklim kriziyle şiddetlenen kuraklıklara karşı giderek daha fazla savunmasız hâle geliyor.

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31 kişi hayatını kaybetti

CNN’in yerel medyaya dayandırdığı bilgilere göre, bu yıl Zimbabve'de insanlar ile yaban hayatı arasındaki çatışmalar nedeniyle en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve, geçen ay (eylül) 200 filin öldürülmesine izin vereceğini ve etlerinin ihtiyaç sahibi topluluklara dağıtılacağını duyurdu. Namibya hükümeti, aralarında 83 fil, 30 su aygırı, 60 manda, 50 impala, 300 zebra ve 100 büyük antilopun (eland) bulunduğu 723 hayvanın öldürülmesini onayladı.

Zimbabve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Yönetim Otoritesi sözcüsü Tinashe Farawo, Associated Press’e yaptığı açıklamada, gıda kıtlığı yaşayan topluluklara fil avlama izinleri verileceğini söyledi.

Farawo'ya göre, fillerin öldürülmesine, ülkenin batısındaki Hwange Ulusal Parkı gibi insanlarla yaban hayatı arasındaki yiyecek ve su rekabetinin artan sıcaklıklar nedeniyle yoğunlaştığı bölgelerden başlanacak. (TY)