Kuraklığın etkilediği Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasına geldi

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.

Çeltik üretim sezonuyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.

Devlet Su İşleri’ne bağlı Suakacağı İstasyonu’nda yapılan son ölçümde, Tunca Nehri’nin debisi saniyede 2 metreküp olarak kaydedilirken, Tunca Köprüsü civarında su akışının çok yavaşladığı gözlendi.

Akışın yavaşladığı bölümlerde adacıklar oluştu ve bölümler bitkilerle kaplandı.

Nehir yatağının bazı bölümlerinde yosun ve yer yer balçık görülüyor.

Anadolu Ajansı’ında yer alan habere göre, su seviyesinin düşmesiyle nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı.

Tunca Nehri Hakkında

Tunca Nehri (bazı kaynaklarda Tonzos ya da Tonzo), Balkanlar’dan doğarak Türkiye’ye ulaşan önemli akarsulardan biri. Kaynağını Bulgaristan’ın Stara Planina (Balkan Dağları) bölgesinden alan nehir, Edirne il merkezinde Meriç Nehri ile birleşir. Uzunluğu yaklaşık 350 kilometredir; bunun yaklaşık 56 kilometresi Türkiye sınırları içinde yer alır.

Tunca, özellikle Edirne şehrinin tarihi ve kültürel kimliğinde önemli bir yer tutar. Şehirdeki birçok tarihi köprü, saray ve yapı bu nehir kıyısında yer alır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen Tunca Köprüsü ve Fatih Köprüsü bu yapılardan bazılarıdır.

Nehir, kış ve bahar aylarında Bulgaristan’daki karların erimesiyle zaman zaman taşkınlara yol açar. Ancak yaz aylarında debisi ciddi şekilde düşer ve yer yer kuraklık riskiyle karşı karşıya kalır. Tunca Nehri, ekosistemi açısından da önemli bir sulak alan olarak çeşitli kuş ve balık türlerine ev sahipliği yapar.

Kaynak: Türkiye Kültür Portalı