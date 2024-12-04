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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 15:28
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 15:28
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Kuraklığa karşı Tunca Nehri'ne mini baraj kurulacak

Edirne Valisi, Tunca Nehri’ne kurulacak mini barajla kuraklıkla mücadele edileceğini ve sulama projelerinin bölgedeki su sıkıntısını hafifleteceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kuraklığa karşı Tunca Nehri'ne mini baraj kurulacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Genel Meclisi’nin aralık ayı toplantısında, kentteki kuraklık sorununa karşı Tunca Nehri’ne mini baraj kurulacağını söyledi.

Sulama yatırımlarını desteklediklerini belirten Sezer "Sulamayla ilgili önemli işler yapıldı. Çakmak Barajı'nın iletim hattı ve ilave 5 bin hektarlık alanla ilgili sulama projesini şubat ayı itibarıyla bitireceğiz. Bu hem Ergene Havzası'nı rahatlatacak hem de su kullanımında yaşanan sıkıntıyı hafifletecek," dedi.

“Gelecek yıl tamamlanacak”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Sezer, sulama imkânlarını artıracak Çömlekköy Barajı'nın yapımına ise bu yıl başlandığını hatırlattı. Çalışmalar kapsamında Çömlekköy regülatörünü gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini belirten Sezer, şöyle dedi:

"Mini bir baraj, su toplama havzası yapılacak ve oradan asıl baraj gövdesine su basılacak, regülatör dediğimiz alan bu. Çömlekköy regülatörü ile Tunca Nehri'nin içerisinde mini bir barajımız olacak. Tunca Nehri'nden aşağıya doğru bütün alanlara suyun kıt olduğu bu yılki gibi sıkıntı yaşadığımız dönemlerde yararlanılacak.

“Orada 3.5 milyon metreküp suyu depolama imkanımız olacak. Regülatör barajın destekleyicisi, mütemmim cüzü dediğimiz kısmı olacak. Bir taraftan gövde çalışmaları devam ediyor bir taraftan da sulama alanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kuraklık Türkiye'de kuraklık sorunu edirne Tunca Nehri
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